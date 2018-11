Petroleras lanzan SOS a Duque y critican fallo del Consejo de Estado

El sector petrolero, que ha sido clave para los ingresos fiscales del país, urgió al presidente Iván Duque la adopción de medidas y acciones para impulsar una actividad que impactada por la caída de los precios del petróleo y la exacerbación de la animadversión de algunos agentes políticos, sociales y judiciales, está renuente a invertir y a impulsar la exploración de nuevos recursos.

En el marco de la instalación del I Cumbre del Petróleo y Gas, organizada por los gremios del sector con ocasión del centenario de la industria petrolera del país, el presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo, Francisco José Lloreda, alertó porque que si el país sigue como va, las empresas irán dejando de invertir y que incluso, ya lo están haciendo.



“Nos quedaremos con Ecopetrol, una gran empresa que mantendrá su producción un tiempo gracias a los proyectos de recobro y la política de reversión de campos; crecerá aún más su participación en una producción menguada y en declive -según las proyecciones de la ANH-. Sin ser ese el propósito y contadas excepciones, la estatización de la industria sería inexorable”, aseguró.



Y agregó que “está en sus manos, Presidente Duque, tomar una decisión y liderarla: impulsar la industria de hidrocarburos, con sus oportunidades y retos, o verla desvanecer poco a poco, sin pena ni gloria. Estamos ante una coyuntura histórica, única e irrepetible”.



Según el directivo, la situación no es culpa del Gobierno actual sino de la evolución de los últimos años, ya que se recibió una industria con una salud frágil. “No se trata de buscar culpables. La crisis de precios fue implacable: nos sorprendió con serias falencias en competitividad y las medidas tomadas resultaron insuficientes, algunas tardías. Perdimos un tiempo precioso”, aseveró.

"Interpretación fue errada"

En cuanto al reciente fallo de una sala del Consejo de Estado, que suspendió las normas técnicas aprobadas hace cuatro años para la exploración de hidrocarburos no convencionales, bajo la técnica del fracking, la ACP, en cabeza de Lloreda, dijo que esta decisión se tomó sin conocimiento y bajo una intención del demandante de llevar al error al Tribunal.



Tras afirmar que “no queremos más impuestos, pero le hacemos la vida imposible a la industria que está en condiciones de aportarle al fisco y a las regiones los mayores ingresos”, el directivo señaló que se hubiese esperado que el Consejo de Estado se pronunciara sobre la legalidad del acto administrativo, que era lo propio de una demanda de nulidad.



“Se decidió, sin embargo -no dudo que de buena fe- abordar el tema de fondo y realizar un análisis de la regulación técnica -sobre tipos de pozos, los requerimientos constructivos, cementación, registro, integridad, presión, reportes a la ANH, entre otros. Se señala, entre los argumentos, la “ausencia de normas ambientales”; obvio, las dos normas demandadas no son las ambientales; la regulación ambiental está en otras normas, de otra entidad, de las 20 que regulan el desarrollo de los no convencionales”, indicó.

Y advirtió que se dio como cierta la información dada por los demandantes sobre riesgos al ambiente y a la salud, que es la misma que difunden en las redes y que “es engañosa y mentirosa; y se basa en un control de advertencia viejo de la Contraloría, de 2012, anterior a la regulación que se expidió precisamente para atender el llamado de ese ente de control”.



Agregó que hubo una interpretación equivocada del principio de precaución, que no corresponde con la realidad, pues no hay un daño ni un perjuicio inminente.



“Pareciera que el demandante, a propósito, se enfiló hacia las normas técnicas, que no son las ambientales, señalando vacíos ambientales para inducir al tribunal a error", dijo.



Lloreda comparó la situación con los efectos no probados de la posible afectación de los teléfonos celulares a la salud humana, pero nunca se ha llegado a prohibir el uso de estos equipos.



