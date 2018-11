Aumento en gasto es para cumplir compromisos existentes: Minhacienda

El Gobierno señaló que el aumento de los gastos en 14 billones -que exigen sacar adelante la ley de financiamiento- no fueron una decisión deliberada, como lo dicen exfuncionarios del gobierno Santos, sino la manera de proteger la cobertura en salud, Familias en Acción, apoyo en electricidad a 11 millones de hogares, entre otros compromisos que vienen del pasado.

"Lo político, financiero y moralmente conveniente es pagar las cuentas", dice una respuesta del Ministerio de Hacienda a un escrito del equipo económico del gobierno de Juan Manuel Santos en el que se dijo que el aumento del gasto en 14 billones de pesos no obedecía a un hueco dejado por esa administración sino a una decisión política deliberada del nuevo gobierno.



Frente a los puntos planteados por los exfuncionarios del gobierno Santos, la actual administración presentó un escrito con sus respuestas y, entre otras cosas, señalan que la ‘mermelada’ que insinúan los exfuncionarios del gobierno Santos son 2,1 billones de pesos para cumplir los acuerdos de La Habana.



Estos son los puntos contestados:



El equipo económico de la administración Santos dice que una de las razones de que el gasto aumente es que el nuevo gobierno decidió no eliminar subsidios de luz para estrato 3.

El nuevo gobierno explica que no se quitaron esos subsidios, porque implicaba dejar sin la ayuda en el recibo a 11 millones de hogares en luz y 5 millones de hogares en gas, quitar 10 por ciento de la ayuda en estratos 1 Y 2.





Los exfuncionarios de Santos llaman la atención sobre destinar un billón de pesos al Plan de Alimentación Escolar

Según el Gobierno, la administración anterior sólo pensaba financiar la mitad del programa, y que el billón de pesos que se presupuestó garantiza mantener el año entrante la misma cobertura de este año.





El equipo Santos dice que hay medio billón de pesos para construcción de aulas, que no estaba previamente comprometido.

El Gobierno responde que los recursos para infraestructura educativa son en realidad 275.000 millones, y corresponden a la implementación de programas que ya venían en curso, como la Jornada Única Escolar.





Sobre salud, el equipo Santos señala que se incrementó en 7 por ciento la Unidad de Pago por Capitación (UPC), que el gobierno anterior había ajustado en 5 por ciento.

El nuevo gobierno advierte que la UPC ha tenido un crecimiento histórico del 8 por ciento, y la asignación del gobierno Santos aumentaba el déficit del Sistema de Seguridad Social en Salud.



Para finales de este año el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) tendrá un déficit por recobros cercano a 2 billones de pesos, y 1 billón adicional corresponde al reajuste de la UPC.





La administración anterior menciona 565.000 millones de pesos para nuevos programas de vivienda.

El gobierno responde que se mantiene la inversión en vivienda que venía, incluyendo 346.000 millones para nuevos programas, y los demás recursos son para agua potable y saneamiento básico, principalmente en La Guajira y Buenaventura.





El equipo Santos también subraya el hecho de que el nuevo gobierno echó atrás el recorte a Familias en Acción.

El nuevo Gobierno contesta que no hacerlo habría significado que los 2,4 millones de hogares de Familias en Acción sólo se habrían atendido en 4 meses del 2019. Con el presupuesto de 2019 se deben atender 4 meses de déficit del presente año.





Frente a la afirmación de que Santos no dejó faltante alguno y que la ley de financiamiento obedece a decisiones políticas

El nuevo gobierno responde que pese a la reducción de la pobreza, persisten retos sociales: el 7,4 por ciento de la población está pobreza extrema, y más de un cuarto de la gente, en pobreza monetaria. Por eso, es prioridad refocalizar los subsidios para que no sigan beneficiando a quienes no los necesitan, y se mantiene la cobertura de los programas sociales.



Así mismo, caen los recursos disponibles para inversión social a causa del aumento del pasivo por sentencias y conciliaciones en contra de la Nación que en el 2017 llegó a 7,6 billones de pesos.





El equipo Santos dice que los recortes en programas sociales eran la manera de cumplir con la regla fiscal.

El equipo Duque señala que se debe cumplir la regla fiscal, pero, también asegurar el gasto social que exigen las necesidades de la gente, mientras que la Constitución obliga a aumentar en 12 por ciento gastos de funcionamiento como las transferencias a los territorios. Por lo anterior, se necesitan los 14 billones de pesos que busca la ley de financiamiento.





Frente al hecho de que la renta petrolera de este año será tres billones de pesos más de lo que se tenía presupuestado

El Gobierno contesta que justamente por eso la regla fiscal exigirá el año entrante una reducción del déficit fiscal de alrededor de 0,3 puntos porcentuales del PIB.





Según la administración anterior, hay 11 billones de pesos de excedentes de regalías disponibles, y se podrían usar en vías terciarias.

El gobierno responde que hay problemas del sistema de regalías para formular y ejecutar proyectos que no se compadecen con la demanda de vías por el rezago en infraestructura del país. Además, parte de los recursos que se necesitan van a programas previos como el Túnel de La Línea o Renovación y Reposición del Parque Automotor de Carga, que no se pueden financiar con regalías. La reforma constitucional de las regalías es prioridad del Gobierno, pero en el mejor de los casos tendría efectos en el 2020.





El equipo de Santos dice que hay 550.000 millones de pesos nuevos para “mayor capacidad de las fuerzas militares”, pero que se les acaba de dar un billón en vigencia futuras.

El nuevo gobierno responde que esos recursos son para mantener el funcionamiento regular de las fuerzas militares.



