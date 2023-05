En el marco de la clausura del 16° del Congreso de Asofondos 2023, en Cartagena, el presidente Gustavo Petro hizo una serie de aseveraciones sobre el sistema actual de pensiones, que Asofondos, gremio que reúne a las AFP (Protección, Porvenir, Skania y Colfondos) quiso precisar.



Estas son algunas de las afirmaciones que hizo el presidente y la respuesta del gremio a cada una de ellas en medio de la discusión del proyecto de reforma pensional que está a punto de empezar en el Congreso.



1. El presidente criticó que los fondos de pensiones ya no son tan importantes en la financiación del Gobierno:



Según el gremio de las AFP, la función de los fondos de pensiones y del ahorro pensional no es financiar al Gobierno.



“Preocupa con esa afirmación, que se esté pensando usar el fondo de ahorro que quedará en cabeza del fondo público con ese propósito. Los fondos invierten en deuda pública en la medida en que es una inversión rentable y segura para los afiliados”, dice Asofondos, que presidente Santiago Montenegro.



Por otro lado, dicen que si bien los fondos privados han diversificado su portafolio de inversión invirtiendo cada vez en más tipos de activos y poniendo los huevos en diferentes canastas, el monto absoluto invertido en deuda pública se ha mantenido constante por las bondades que ha tenido esta inversión para los trabajadores.



“Hoy tenemos más de 100 billones de pesos invertidos en TES”, dice el gremio.

De acuerdo con Juan David Ballén, director de Análisis y Estrategia de la comisionista Casa de Bolsa, la deuda pública del país ha crecido a un ritmo más alto que el ahorro, y ese exceso está siendo financiado por los inversionistas extranjeros, quienes ahora son los mayores tenedores de TES (de ahí la importancia de darles mensajes de confianza).



“Para que los fondos de pensiones vuelvan a ser los mayores tenedores de deuda pública se necesitaría que los extranjeros vendan, lo cual elevaría las tasas y el dólar, y que el Gobierno aumente la deuda, lo cual es insostenible ya que es la más alta en la historia”, explica.

2. “El paradigma bajo el que se construyó la Ley 100 estaba equivocado y no cumplió sus promesas. La Ley 100 dejó las pensiones en cabeza del mercado y por ello no se está reconociendo el derecho a la pensión”.



De acuerdo con Asofondos, el paradigma que planteó el presidente, según el cual la promesa era un 100 % de cobertura en materia pensional, no es cierto puesto que según ellos la Ley 100 lo que pretendía era unificar los distintos regímenes pensionales que eran insostenibles, reducir el déficit fiscal del sistema y mejorar la cobertura.



“El déficit fiscal ciertamente ha disminuido con el ahorro pensional. La meta del 100 % de cobertura era para la salud, meta que sí se logró”, dice el gremio.



Si bien Asofondos reconoce que la cobertura pensional es “muy baja”, dice que la causa no es porque haya administradoras privadas de fondos de pensiones, sino por la alta informalidad laboral que existe en el país.

“La baja cobertura se da por la alta informalidad que hay en el mercado laboral colombiano. Pocas personas acceden a pensión porque durante su vida laboral son pocas las que hacen cotizaciones, así que obligar a las personas que cotizan hasta los 3 salarios mínimos a pasarse a Colpensiones no va a resolver el problema de cobertura de Colombia”, asegura Wills.

3. “Sin reforma, los fondos de pensiones se van a acabar. Esto se argumenta por la tendencia en las cotizaciones que se han triplicado en Colpensiones desde 2010, mientras que en el Rais no alcanza a duplicarse en el mismo periodo”.



Asofondos dice que este argumento no tiene fundamento puesto que solo en el primer trimestre del 2023 los fondos de pensiones crecieron en 18 billones de pesos.



“Siete de cada 10 afiliados escogieron estar en un fondo de pensiones y para el 95 por ciento de la población los fondos privados son mejor opción. Adicionalmente, entre los nuevos afiliados al sistema pensional, el 81 por ciento prefiere los fondos”, sentencia el gremio liderado por Montenegro.

4. “Los fondos ahorraron, pero ya no ahorran”



De acuerdo con el gremio, este cálculo tiene un error al no incluir los rendimientos en los ingresos de los fondos. Según Asofondos, las rentabilidades representan el 70 por ciento de los 366 billones de pesos acumulados de los fondos de pensiones, que son de los trabajadores colombianos.



“Los rendimientos anuales aportarán entre 20 y 30 billones de pesos en los próximos años (más de lo recaudado por la reciente reforma tributaria)”, dice.



Adicionalmente, dicen que el ahorro sería mucho mayor en ausencia de los traslados de los fondos hacia Colpensiones y que no han crecido más por los subsidios que se da a las personas en Colpensiones y que se ocasionan cuando se da el traslado tanto de las personas como de sus recursos.



“Si no se hubiesen dado esos traslados y existirían esos subsidios para los ricos en Colpensiones, los privados serían 100 billones de pesos más grandes. Cuando hay un traslado el fondo de pensiones pasa a Colpensiones la totalidad de los recursos ahorrados durante la vida del afiliado, recursos que esta entidad se gasta en su totalidad y de inmediato”, explica el gremio.

Ante ello, el analista Alexander Rios también dice que que el mercado de los fondos de pensiones no han crecido más por los subsidios en Colpensiones que ocasionan los traslados de personas y de recursos.



“Se coge la totalidad de los recursos ahorrados durante la vida del afiliado y se convierte en gasto corriente de inmediato, pues bajo el modelo actual no existen cuentas de ahorro”, menciona.

5. “Buena parte del ahorro que construyeron los fondos de pensiones está por fuera de Colombia”



Según el gremio, las inversiones que hacen los fondos buscan las las mejores oportunidades para que el ahorro de los trabajadores crezca y advierten que si las inversiones que están en el exterior se hubieran hecho en Colombia, las rentabilidades hubieran sido menores y los saldos de las cuentas de los trabajadores serán más bajos.



Además, dicen que gracias a las inversiones en el exterior, las rentabilidades de los fondos de pensiones en el primer trimestre fueron de 18 billones de pesos.



“Debido a la fuerte depreciación que ha tenido el peso colombiano en los últimos meses la mitad del portafolio actual se encuentra invertido fuera de Colombia. En los últimos tiempos, las rentabilidades más altas han estado fuera de Colombia”, asegura Wills.



Ríos también afirma que las inversiones se hacen buscando las mejores oportunidades para que el ahorro de los trabajadores crezca. “Los buenos inversionistas saben que hay que diversificar. Si las inversiones que están en el exterior se hubieran hecho en Colombia, las rentabilidades hubieran sido menores y los saldos de las cuentas también”, sentencia.

6. El presidente mencionó que la población de Colombia no se está envejeciendo rápidamente



Asofondos siempre ha alertado que, por el contrario, el envejecimiento poblacional de Colombia y de América Latina se está caracterizando por su alta velocidad y que por ello los sistemas de pensiones de reparto o de prima media son insostenibles y se han convertido en verdaderos esquemas piramidales.



Como resultado de ellos, dicen que cada vez más países están fortaleciendo los sistemas de ahorro individual y que las cotizaciones se sigan ahorrando como sucede en los fondos de pensiones privados, en lugar de gastárselas en la vigencia como hace el régimen que administra Colpensiones. “Países como China y México, de López Obrador, han fortalecido recientemente la capitalización individual”, dicen.