Reservas de petróleo alientan, pero las de gas ya preocupan

Con un balance agridulce cerró el país en materia de autosuficiencia petrolera y de gas el 2018, ya que si bien al cierre del período hubo mejora en las cifras de reservas probadas de crudo, las de gas acumularon seis años a la baja, situación que tiene en alerta al Gobierno por la importancia de este energético, no solo para 9,2 millones de hogares, sino para el transporte público y más de 230.000 automotores que hoy lo usan para rodar en las vías.

Según las cifras de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), divulgadas este lunes por la ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez, el país subió en un 9,9 por ciento sus reservas probadas de crudo entre 2017 y 2018, al pasar de 1.782 a 1.958 millones de barriles, con lo cual la vida media útil aumentó en cinco meses, al pasar de 5,7 años a 6,2 años, asumiendo que no se hiciera más exploración.



Esta cifra, según las estadísticas de la ANH, es la más alta en los últimos tres años, ya que mientras en el 2015 el saldo cerró en 2.002 millones de barriles, en el 2016 cayó a 1.665 millones de barriles y en el 2017 se ubicó en 1.782 millones de barriles. De acuerdo con los datos, el año pasado se incorporaron 492 millones de barriles a las reservas probadas (las que técnica y comercialmente se pueden extraer), de los cuales 450 corresponden a revaluaciones derivadas de proyectos de recobro mejorado, producción incremental y factores económicos, mientras que solo 42 millones de barriles llegaron por nuevos descubrimientos.

En otras palabras, en medio de las dificultades para la actividad exploratoria, entre ellas el debate en que está el país por la recomendación de avanzar en pilotos de exploración bajo la tecnología del fracking, el país sigue exprimiendo sus campos actuales para garantizar el consumo local y para lograr ingresos fiscales a través de las exportaciones de crudo.



Según los datos, el año pasado el consumo o producción total de petróleo aumentó un 1,3 por ciento, al pasar de 312 millones de barriles en 2017 a 316 millones de barriles en el 2018.



La funcionaria agregó que aunque se logró una producción promedio de 865.000 barriles al día, el informe ratifica la importancia de seguir reactivando el sector y desarrollar nuevas fuentes que nos permitan asegurar nuestra autosuficiencia energética.



“Actualmente, por cada barril que se produce en el país, se incorporan 1,56 barriles de reservas probadas”, agregó.

Gas, asunto delicado

Pero en materia de reservas de gas, la situación del país empeoró, pues continuaron su tendencia a la baja en el 2018, acumulando ya seis años de retroceso.



En efecto, su saldo bajó 2,9 por ciento, tras pasar de 3,89 terapiés cúbicos en el 2017 a 3,78 terapiés cúbicos en el 2018, que en plata blanca significa que el país redujo en 1,9 años su autosuficiencia de gas, al pasar de 11,7 a 9,8 años.



Y es que mientras el país logró incorporar solo 0,27 terapiés cúbicos a sus reservas probadas, hubo un incremento del 16 por ciento en la producción de gas, que llegó a 386 giga- pies cúbicos en 2018.



“La situación luce preocupante. Por primera vez desde que tengamos registro, las reservas de gas están por debajo de 10 años. Unos 40 millones de colombianos usan el gas domiciliario, hay más de 1.000 vehículos de transporte masivo y unos 230.000 vehículos particulares lo usan”, agregó la Ministra.



Y alertó porque la declinación de los campos de La Guajira (que abastecen a la región Caribe) es bastante acelerada y en la medida en que se deje de producir “dependemos de gas importado y si lo hacemos perderíamos la autosuficiencia por primera vez en 40 años. Y adicional a eso hay riesgo de que el gas se doble de precio”.

Por ello, la ministra Suárez dijo que se continúa trabajando en la exploración costa afuera y en otras alternativas que tenga el país (no convencionales mediante fracking).



Según la Administración de Información de Energía de Estados Unidos, Colombia tiene un potencial de 54,7 teras de pies cúbicos de gas en los yacimientos que quedan a grandes profundidades, es decir más de 14 veces las reservas actuales con corte al 2018.

‘Hay que reactivar los campos no desarrollados’: ANH

Cinco preguntas a Luis Miguel Morelli, presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos.

¿Qué acciones a corto plazo se pueden tomar para subir las reservas?

​

Impulsar los proyectos de producción incremental y los de recobro mejorado, que son los que pueden no solo subir las reservas, sino la producción. Estamos empeñados en la asignación de campos descubiertos no desarrollados, para que en un ofrecimiento, antes de finalizar el año, podamos reactivar su producción, que incrementaría de manera inmediata las reservas. Es importante fomentar las cesiones de los convenios de explotación de Ecopetrol, para que inversionistas extranjeros le ayuden a desarrollar esos campos.



¿Qué tan crítico es llevar 6 años seguidos con las reservas de gas a la baja?



Es bastante preocupante esa tendencia, pero estamos haciendo todo lo posible para revertirla. Les hemos presentado a los inversionistas nuevas oportunidades en esa materia y necesitamos que tanto exploradores como productores, comercializadores y transportadores se pongan en la tarea de revertir esa preocupante tendencia.



¿Qué tan determinante fue el precio del petróleo para subir las reservas?



En mi opinión, el factor determinante en Colombia ha sido la confianza de los inversionistas en el Gobierno y las garantías que les ofrece. Ello ha permitido que demos los pasos en la dirección correcta y las empresas han podido anticipar sus inversiones.

Luis Miguel Morelli, presidente de la ANH, señala que los campos descubiertos no desarrollados y las convenios de explotación con Ecopetrol son claves para subir las reservas de forma rápida. Foto: Claudia Rubio. EL TIEMPO.

¿En cuánto tiempo se puede ver en reservas la reactivación de la inversión petrolera?



Los resultados se dan mínimo cuatro años después de suscritos los contratos de exploración y producción. Con la propuesta de reactivar los campos descubiertos no desarrollados esperamos que los descubrimientos de nuevas reservas se comiencen a dar desde el año entrante.



En el caso del gas, ¿cobra más relevancia avanzar en los pilotos de ‘fracking’?



Cualquier actividad exploratoria, costa afuera, continental o yacimientos no convencionales, va a ser determinante para asegurar la autosuficiencia de Colombia en el futuro. Es preciso recordar que Colombia tiene una legislación muy robusta en materia de exploración de yacimientos no convencionales. Se construyó durante casi 10 años y por ello estamos ya preparados para esos proyectos.

Urgen más acciones para el gas natural

La Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgás) aseguró que debido a que el país aún no cuenta con la cantidad de reservas que se quiere, y si bien se reconoce la reactivación que ha tenido el país en los últimos meses, faltan medidas concretas que le den al país una tranquilidad de más largo plazo en esta materia.



“El país tiene el gas natural suficiente para garantizar la demanda actual con producción local o con importación, pero para tener mayor tranquilidad a largo plazo se necesitan acciones puntuales que motiven la inversión, exploración y el aumento de la demanda de gas natural, señal clave para que las empresas tengan mayores incentivos para emprender campañas de exploración y producción”, aseguró Orlando Cabrales Segovia, presidente del gremio.



Por su parte, Francisco José Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP), señaló que aunque el aumento en reservas de petróleo es una noticia positiva, pues revierte la tendencia a la baja, no hay que perder de vista que fue moderado y bajaron las reservas de gas.



“Desde la industria creemos que la apuesta debe ser por producir los recursos energéticos que el país y los colombianos demandan; y para esto son importantes todo tipo de yacimientos, convencionales en tierra firme, buscando ampliar nuestras fronteras geológicas; no convencionales y off shore”, recalcó.



