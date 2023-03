Conocer a cuánto ascienden las reservas de hidrocarburos de Colombia al cierre de 2022 es un tema que genera una gran expectativa en el país, ya que los datos que se revelen serán fundamentales para que el Gobierno tome decisiones respecto al futuro de esta industria.



Aunque se espera que la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) revele las cifras oficiales en mayo próximo, el presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP), Francisco José Lloreda, aseguró que es muy probable que las reservas probadas hayan subido.



(Lea también: Petroleras piden cancelar unos 60 contratos por problemas ambientales y sociales)

Según explicó, este incremento se habría dado porque el año pasado los precios internacionales del petróleo fueron, en promedio, de 100 dólares por barril. Esto lleva a que se haga una reclasificación técnica, ya que con precios más bajos hay un petróleo que no se puede extraer del subsuelo porque no resulta económicamente viable.

Esto va a ser una buena noticia, pero no nos puede llevar a confundirnos porque la certificación responde a una situación coyuntural de precios altos FACEBOOK

TWITTER

Un volumen de reservas que se consideraban probables (P2) se reclasifican como probadas (P1) y otras, consideradas como posibles (P3), se reclasifican temporalmente como probables (P2).



"Esto va a ser una buena noticia, pero no nos puede llevar a confundirnos porque la certificación (de reservas de 2022) responde a una situación coyuntural de precios altos”, dijo el líder gremial durante la 12ª versión de Colombia Genera que se realiza en Cartagena.



Ecopetrol, que concentra una porción importante de las reservas de petróleo y gas de Colombia, reveló en días pasados que sus reservas tuvieron un leve incremento (0,4 por ciento) y se ubicaron en 2.011 millones de barriles de petróleo equivalente al 31 de diciembre de 2022. Sin embargo, la vida útil de estas cayó y ahora alcanzan para 8,4 años, cuando un año atrás se tenía una autosuficiencia de 8,7 años.



Entre tanto, datos oficiales de la ANH indican que a 2021 las reservas de petróleo de Colombia llegaban a 2.039 millones de barriles con una vida de 7,6 años, mientras que las de gas natural eran de 3.164 gigapiés cúbicos y alcanzaban para 8 años.



(Lea también: Cayó la vida de las reservas petroleras de Ecopetrol, alcanzan para 8,4 años)

Va a ser factible que sean exitosos solo si hay una gran voluntad política para que ayuden a no generar mayores incertidumbres FACEBOOK

TWITTER

El presidente de la ACP también mencionó que destrabar los más de 30 contratos petroleros que actualmente están suspendidos será un gran desafío porque esto no será tan simple como se ha llegado pensar por parte del Gobierno nacional.



"Va a ser factible que sean exitosos solo si hay una gran voluntad política de las distintas entidades del Gobierno y del Congreso de la República para que ayuden a no generar mayores incertidumbres, sino a ver cómo logramos a que terminen siendo fructíferos", agregó.



Adicionalmente, mencionó que es importante lograr celeridad en las licencias ambientales y permisos, mayor seguridad y menos problemas de orden público en los territorios para que las operaciones de las empresas puedan ser viables.



El presidente de la ACP también calificó como positiva la unificación de criterios al interior del Gobierno nacional con relación a la transición energética, especialmente el anuncio de los ministerios de Hacienda, Comercio Exterior y Minas y Energía.



Aseguran que el tiempo de esa transición dependerá de una transición exportadora, de alcanzar una economía más diversificada y menos dependiente del petróleo y del carbón, y de la sostenibilidad fiscal y macroeconómica del país.



"Es un anuncio que el país esperaba, parte del reconocimiento de que la transición energética no puede depender únicamente de unos objetivos en materia energética y ambiental, más cuando es conocido que el impacto de la actividad del sector en la crisis climática global es mínimo y que el principal desafío de la transición energética en Colombia no está en la oferta de energía sino en la demanda”, indicó.