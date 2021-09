Pensiones: Gobierno fija requisitos para traslados exprés a Colpensiones

El Gobierno permitirá a aquellas personas que hayan cotizado un mínimo de 750 semanas a Colpensiones (Régimen de Prima Media) y estén ahorrando hoy para su pensión en un fondo privado (Régimen de Ahorro Individual) que vuelvan a su régimen anterior solo en el 2022.



Así quedó establecido en el proyecto de Presupuesto General de la Nación (artículo 104), luego del consenso logrado entre el Ministerio de Hacienda y los coordinadores y ponentes dicho proyecto.



Esta jugada le costará al Gobierno unos 3,8 billones de pesos, a diferencia de los 35 billones que tendría el proyecto de ley 018 del 2021 que se discute en el legislativo de ser aprobado.



Esto significa un ahorro para las finanzas públicas de más de 31 billones de pesos.

Según lo explicó Jesús Bejarano, viceministro Técnico de Hacienda, el traslado exprés del RAI al RPM el próximo año cobijará solo a los hombres y mujeres mayores de 52 años y 47 años, respectivamente, que lleven cotizadas más de 750 semanas en Colpensiones.



Como se recuerda, el Gobierno se abstuvo de emitir concepto favorable sobre el proyecto que se discute en la Cámara de Representantes relacionado con los llamados traslados exprés entre los regímenes de pensiones y le solicitó a dicha célula legislativa estudiar la posibilidad de archivarlo, debido a los altos costos que esa iniciativa tendrá sobre las finanzas públicas de ser aprobada.



Con la propuesta del proyecto que no se acogió, señaló Bejarano, cualquier persona con un mínimo de 750 semanas cotizadas en cualquier régimen pensional puede acceder al traslado exprés, mientras que en el artículo consensuado con los ponentes del PGN solo se permite a las personas que hayan cotizado un mínimo de 750 semanas al RPM, por tanto el artículo consensuado entre Hacienda y Congreso no tiene un impacto fiscal tan significativo y resuelve la preocupación de muchos colombianos que cotizaron más de 750 semanas en el Colpensiones, hoy están en un fondo privado, pero quieren regresar a su anterior régimen.



Con la nueva propuesta incluida en el proyecto de presupuesto que comienza su discusión en el Congreso de la República, son mucho menos las personas que podrían retornar a Colpensiones desde los fondos privados. Un ejercicio realizado por el Ministerio de Hacienda indica que de aprobarse el proyecto de ley 018, se trasladarían desde las AFP hacia Colpensiones unas 223.000 personas, de las cuales se estima que el 59 por ciento logra pensionarse.



En carta enviada a Jairo Humberto Cristo, presidente de la Comisión Séptima Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes, el Ministerio de Hacienda advierte que ante un posible aumento de gasto, la iniciativa afectaría las finanzas de la Nación, pues generaría costos fiscales que no se encuentran previstos en el Marco Fiscal de Mediano Plazo ni en el Marco de Gasto de los Sectores involucrados, razón por la cual pide se analice la posibilidad de archivar esa iniciativa.