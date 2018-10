'El Magdalena Medio está en peligro por el fracking': Luciano Grisales

El polémico asunto del fracking en Colombia nuevamente está en el ojo del huracán tras el anuncio de la ruta que tiene Ecopetrol para viabilizar esta técnica de extracción en el país. Ante esto, diversos sectores se han pronunciado.

Los ambientalistas de Santander rechazaron este plan piloto pues tienen temor de que la exploración de crudo en yacimientos no convencionales se dé en el municipio petrolero de Barrancabermeja.



Por su parte, el representante a la Cámara por el Quindío, Luciano Grisales, también se opone a esto pues asegura que "ser exitosos en la explotación no convencional significa tener la certeza científica de que no vamos a causar daño al medio ambiente, a la salud pública ni a los habitantes de los territorios donde se utilice esa técnica. Por esta razón, el principio de prevención y precaución debe estar por encima de todo”.



El representante del partido Liberal se refirió al impacto que tendría utilizar esta técnica en el Magdalena Medio."El escaso estudio y el mapa muy tenue que hay sobre la hidrología da cuenta que tenemos allí un potencial hídrico enorme, por eso esa incertidumbre de los riesgos del fracking”, advirtió.



El exviceministro del Interior Luis Ernesto Gómez se sumó a los opositores de esta propuesta. "En vez de hacer pilotos de fracking poniendo en riesgo el medio ambiente, Ecopetrol debería ser pionera en la transformación energética del país", aseguró en su cuenta de Twitter.

En vez de hacer pilotos de Fracking poniendo en riesgo el medio ambiente, Ecopetrol debería ser pionera en la transformación energética del país hacia energías renovables. Insistir en el Fracking es miope y nos amarra al atraso, en vez de liderar el futuro https://t.co/KRCIYaPlyD — Luis Ernesto Gómez (@LuisErnestoGL) 29 de octubre de 2018

Por su parte, Felipe Bayón, el presidente de la petrolera de mayoría estatal, afirmó que “la zona del Magdalena Medio tiene un potencial por determinar, pero podría seguir ayudando a la seguridad energética del país y a su autoabastecimiento”.



Actualmente, Colombia tiene la regulación técnica para la exploración de este tipo de recursos, pero faltan las normas para su extracción.



