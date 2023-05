El pasado mes de febrero, el Gobierno Nacional otorgó vía libre a la iniciativa de la Renta Ciudadana que pretende beneficiar a más de tres millones de colombianos que se encuentren en condición de pobreza.



Este programa pertenece a Plan Nacional de Desarrollo (PND), el instrumento legal a través del cual pretenden dar cumplimiento y ejecución a los objetivos del presidente Gustavo Petro.

De acuerdo con Cielo Rusinque, directora general de Prosperidad Social la iniciativa tiene como fin implementar bonificaciones que impulsen ayuden a los colombianos afectados no solo por condiciones económicas sino también riegos sociales, y desastres naturales.



"Se trata de una apuesta no asistencialista de beneficios para la población que más lo necesita y que se encuentra en estado de vulnerabilidad extrema. Un sistema que permita dignificar este tipo de beneficios y de ayudas, en la medida en que se trata de ingresos que están por encima de la línea de pobreza", señalo a través de un comunicado.

El programa pretende incrementar la cobertura de los beneficiarios. Foto: Prosperidad Social

¿En qué se diferencia este plan de Familias en Acción?

En vista de que la renta también implicará la entrega de un subsidio, el DNP pretende a largo plazo integrar los programas de transferencia monetaria. Lo que significa que programas como Familias en Acción serán reemplazadas a largo plazo con este incentivo.



"A partir de la entrada en vigencia de la presente ley, créese el programa de Renta ciudadano, el cual armonizará los programas de transferencias monetarias condicionadas y no condicionadas a cargo del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social", reza el proyecto de Ley.



No obstante esta reforma beneficiará a 3,3 millones de viviendas, 1,4 millones de hogares más de los receptores que tuvo Familias en acción en su última fase a principios del 2023. Es decir, que habrá un incremento en la cobertura de 42,4 %, según el Gobierno Nacional.



Otra diferencia sería la tarifa del subsidio, que pasaría de los 130 mil pesos mensuales, que se otorgaban en Familias en Acción, hasta un millón dependiendo de la población.



"Vamos a pasar con mínimo promedio de 160. 000 pesos, si está en salid, y en educación puede llegar hasta el millón de pesos cada dos meses" , dijo Rusinque en entrevista con EL TIEMPO.

NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

