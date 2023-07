Durante este viernes se registraron largas filas de beneficiarios que se acercaron a varios puntos de atención del Banco Agrario para cobrar el auxilio económico que les entrega el Gobierno Nacional a través del programa Renta Ciudadana.



En entrevista con EL TIEMPO, la directora de Prosperidad Social, Cielo Rusinque, se refirió a las críticas que está recibiendo el programa y aseguró que el Banco Agrario sí está en la capacidad de ejecutar los pagos.



Reiteró en varias ocasiones que la situación que se registró en varias ciudades del país se debió a una campaña de desinformación que buscaba crear caos y evidenciar una supuesta falta de capacidad del Banco Agrario.

¿Por qué se presentaron las largas filas para cobrar el beneficio?

Cielo Rusinque, directora de Prosperidad Social.

Lo primero es dar un parte de tranquilidad a los beneficiarios porque es falso que si no cobran en los primeros días o en las primeras horas de la mañana no se les va a garantizar el recurso.



Para los bancarizados este recurso no tiene temporalidad, se va a garantizar de manera indefinida, y para los no bancarizados, la dispersión se garantiza de manera escalonada hasta el 31 de julio con mecanismos como el pico y cédula para evitar la congestión.



Adicionalmente, ha habido una falta de información oportuna a la ciudadanía para que utilicen mecanismos como la generación de un código de seguridad que les permite retirar el recurso en cualquier cajero automático y que no es necesario, bajo ninguna medida, hacer estas largas filas en las oficinas del Banco Agrario.



Quiero resaltar que las filas se están presentando en nueve de los 911 puntos que tiene el Banco Agrario en el territorio nacional. Además, en medio de la desinformación que se generó, a millones de ciudadanos les llegaron falsos mensajes diciéndoles que eran beneficiarios de este programa de Renta Ciudadana y se acercaron a cobrar.



Los estamos invitando a que corroboren la información con los canales oficiales de Prosperidad Social y del Banco Agrario antes de trasladarse a hacer el supuesto cobro del beneficio.



También hay una posible congestión porque pasamos de 166.000 personas bancarizadas a más de 800.000 al día de hoy. Esta apuesta por la bancarización se debe a que una de las ventajas que nos ofrecía el Banco Agrario es que estas personas beneficiarias pueden acceder a todo el catálogo de servicios que ofrece un banco.



El Banco Agrario nos informaba que ya ha otorgado más de 80.000 créditos a estas familias, que anteriormente al no estar bancarizadas no tenían ninguna posibilidad de recibir algún crédito por parte del sistema bancario formal, lo que las hacía presas fáciles del 'gota a gota'.



¿Han estudiado la posibilidad de habilitar otros medios para hacer estos pagos?

Esta pregunta nos permite aclarar una falsa afirmación que se ha difundido por los medios y por redes en cuanto a que el Banco Agrario está excluyendo de esta apuesta a los aliados que tradicionalmente han garantizado este tipo de dispersiones en el territorio nacional.



Siempre el operador trabaja de la mano de una serie de aliados y corresponsales en el territorio y este es el caso del Banco Agrario. Es falso que se esté sacando del camino a los privados de manera arbitraria, no tendría ningún asidero esta afirmación.



La realidad lo que demuestra es que aquí ha habido una eventual congestión por falta de información y por difusión de información falsa.



¿El Banco Agrario sí está en la capacidad de hacer todos estos pagos?

Como se demostró en la pasada dispersión, el Banco Agrario sí está en la capacidad de cubrir y garantizar la operación. La vez pasada cubrió más de dos millones de hogares garantizando el 94 por ciento de la dispersión y en esta oportunidad estamos demostrando que, en tiempo récord, ya se tiene asegurado el 40 por ciento de los pagos de este beneficio, cuando normalmente se tenía proyectado el 24 por ciento.

Acá no podemos hablar de que solamente es el Banco Agrario el que garantiza la dispersión porque se puede cobrar en cualquier cajero automático, además el banco sigue trabajando de la mano de aliados, como SuperGiros, que existen en el territorio nacional como se venía haciendo.



Primero me decían que estábamos favoreciendo a SuperGiros, en un momento recibí una campaña de difamación donde se me trataba de catalogar de hechos de corrupción o de beneficiar injustificadamente a estos operadores con los que no tenemos ningún trato priorizado ni favorable.



Si se escogió al Banco Agrario fue porque en el momento de hacer esta escogencia era la entidad que nos garantizaba las mejores condiciones en términos de cobertura, calidad y tarifa para organizar la dispersión.





¿Cuándo se dejarán de ver las largas filas de beneficiarios?

Esa congestión ya se ha menguado, precisamente hoy (ayer) en horas de la tarde nos dijeron que en los puntos que han sido críticos todo estaba bajo control.



Se ha sobrepuesto y sobredimensionado lo que pasó en estos territorios y tenemos información de que sí hubo una campaña de desinformación buscando crear ese ambiente de caos y de falta de capacidad del Banco Agrario para responder a esta operación, lo cual es falso.



Hay que aclarar también que en el Banco Agrario se duplicó el personal operativo para evitar esta esta congestión, se ampliaron los horarios de atención y se han hecho jornadas extendidas de atención a los ciudadanos.



También se ha hecho un llamado a la ciudadanía para mantener la calma en el sentido de que no hay riesgo de no tener acceso al beneficio, si son beneficiarios el recurso se les va a garantizar. Adicionalmente, en la página del Banco Agrario están todos los canales oficiales para que puedan acceder a los medios de pago sin ningún contratiempo.





¿Cuál es el balance de pagos que tienen a la fecha?

Las transferencias que se tienen proyectadas para este segundo pago son para dos millones de familias por un total de 791.328 millones de pesos.



Entre el 7 y el 13 de julio íbamos en 805.000 beneficiarios en todo el país, que han recibido 323.000 millones de pesos, en solo seis días pagamos más del 40 por ciento de todo lo que tenemos programado hasta el 31 de julio.



En las oficinas del Banco Agrario se programaron 199.000 pagos a beneficiarios bancarizados, de los cuales, ya se han cobrado 65.000, que equivale al 32 por ciento del total.



Acá no me pueden decir que hay un incumplimiento ni que no tenemos capacidad ni que el Banco Agrario no está cumpliendo, aquí lo que hubo fue de pronto una campaña de desinformación. Agradezco oportunidades como estas para aclararle a la ciudadanía y para evitar estas congestiones que se generan como producto de esa desinformación.