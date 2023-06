Al ver las largas filas y aglomeraciones de beneficiarios del programa Tránsito a Renta Ciudadana que se repitieron en diferentes sedes del país del Banco Agrario en su primer mes pareciera que Colombia retornó a las épocas en las que sí o sí tocaba ir de manera presencial a las oficinas.



La realidad es que no habría por qué. La pandemia popularizó los pagos digitales hasta tal punto que el propio Gobierno los usó para hacer llegar a los más vulnerables las transferencias monetarias habituales como Familias en Acción o las que nacieron en ese momento como Ingreso Solidario y la Compensación de IVA.



En medio del encierro por los confinamientos del covid-19 fueron cada vez más las personas que optaron por abrir productos digitales tales como Daviplata, Nequi o Movii para recibir a través de su celular esos incentivos.



Sin embargo, ninguno de ellos se usó para trasladar los pagos del nuevo programa Tránsito a Renta Ciudadana, con el que el Gobierno busca que más de 3,3 millones de hogares en pobreza reciban un millón de pesos cada dos meses. El Ejecutivo firmó un acuerdo directo con el Banco Agrario para que este se encargue de entregar el incentivo a todos los beneficiarios del país.



Más de 1,9 millones de beneficiarios (el 94 % de los participantes) recibieron, hasta el pasado 30 de mayo, fecha límite para el cobro, la transferencia Foto: iStock

Su elección sin pasar por una licitación previa vía Colombia Compra Eficiente, como era lo habitual en este tipo de contratos en los últimos años, suscitó una serie de críticas. Para algunos expertos, volver al monopolio estatal del Banco Agrario para operar las transferencias monetarias podría resultar ineficiente y más costoso. Adicional a ello, reclaman que no se hizo un proceso adecuado.



“Pretender que un solo banco puede asumir toda la operación en condiciones de eficiencia es negar la realidad del país y su territorio en detrimento de las condiciones de cobro (filas y disponibilidad de efectivo) y dejando de lado los importantes avances en inclusión financiera que venía realizando el Estado a lo largo de los años de operación de los programas de transferencias monetarias”, asegura Susana Correa, exdirectora de Prosperidad Social del gobierno de Iván Duque.

Susana Correa, exdirectora de Prosperidad Social, critica el proceso. Foto: DPS

Y es que año a año se iban abriendo licitaciones para la entrega de estos recursos por diferentes zonas y el mejor en cada una de ellas se ganaba el proyecto. Por ejemplo, tras el golpe que dejó la pandemia en los hogares en el 2021 Davivienda a través de su producto Daviplata se encargó de realizar los pagos a nivel nacional del programa Familias en Acción y de Ingreso Solidario, al tiempo que hizo los de Renta Básica en Medellín. También las personas pudieron acceder a los giros de Ingreso Solidario a través de la aplicación Movii.



“Estoy en total desacuerdo en haber regresado al monopolio del Banco Agrario en los pagos sociales. Al hacerlo por invitación pública, nos obligaba a competir con el resto y a avanzar tecnológicamente. Se le podría dar un mal servicio al usuario y a mayores costos porque la entidad es más eficiente en algunos puntos como la ruralidad, pero en otros como, por ejemplo, en las grandes ciudades no tiene tantas sedes como sí las puede llegar a tener Davivienda, con quien normalmente competíamos”, alertó el expresidente del Banco Agrario Francisco Mejía.

Francisco Mejía presidió el Banco Agrario en el gobierno de Iván Duque. Foto: EL TIEMPO / Cortesía

Adicional a ello, denunció que desde el banco han echado para atrás parte de los desarrollos tecnológicos que se adelantaron en el gobierno Duque. Por un lado, dice que no se está utilizando la herramienta Movicuenta y, por el otro, que sacaron del mapa la billetera electrónica que venían desarrollando. “La billetera estaba casi lista cuando yo salí, pero mi sorpresa fue que la nueva administración sacó al vicepresidente de tecnología, frenó el proyecto y lo dejaron en el congelador. Parece que está llegando de nuevo la ‘politiquería’ al banco”, sentenció.

En cuanto a críticas sobre filas para cobrar el tránsito a Renta Ciudadana, olvidan que filas se han dado siempre, por eso escalonamos pagos y damos amplios plazos para cobro. No podemos prohibir hacer fila, pero garantizamos ingresos dignos y no limosnas de 25, 50 y 90 mil pesos pic.twitter.com/lnFhhlkgK9 — Cielo Rusinque Urrego🇨🇴🇫🇷 (@cielo_rusinque) May 5, 2023

Lo que dice el Gobierno

Cielo Rusinque, directora de Prosperidad Social. Foto: Foto: Mauricio Moreno. El Tiempo

En su defensa, desde el Gobierno aseguran que la decisión de escoger directamente al Banco Agrario como el único operador de los pagos del programa Tránsito a Renta Ciudadana fue el resultado de un “exhaustivo análisis” y que su amplia cobertura le permite llegar a todos los rincones del país.



“Su selección fue el resultado de un exhaustivo análisis que evaluó las ventajas frente al uso del Instrumento de Agregación de Demanda (IAD) de servicios financieros que se venía utilizando. Toda la documentación y justificación, incluyendo el estudio previo, se encuentra disponible en el portal Secop”, aseguró Cielo Rusinque, actual directora de Prosperidad Social.



Además, desde el Gobierno dicen que en la elección se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos clave: su amplia cobertura en 1.108 municipios y áreas no municipalizadas de Colombia, incluyendo tres cabildos indígenas. Además de que tiene 793 oficinas estratégicamente ubicadas en todo el territorio nacional y que esta es la única entidad financiera presente con oficina propia en 471 municipios.



Respecto a la firma directa del contrato sin abrir una licitación, la directora de Prosperidad Social indicó que decidió contratar directamente al Banco Agrario pues este le ofrecía la oferta más barata en comparación con los valores de otros bancos en la plataforma de Colombia Compra Eficiente. Sin embargo, para los expertos esto no es cierto.



“Esto no es cierto. Los bancos que participan en este Instrumento de Agregación de Demanda solo ofertan sus costos cuando se realiza un evento de cotización formal, lo cual no lo hizo el DPS. Ellos indican que usaron los valores del Simulador de Precios de Colombia Compra Eficiente, pero esto no es vinculante, por lo cual los precios ofertados por los bancos en sana competencia son siempre menores a los que indica dicho simulador”, asegura Correa, exdirectora de Prosperidad Social.



Y sigue: “Ahora, lo curioso es ver cómo sabiendo ello el DPS –por sus muchos años de experiencia– decide comparar los valores del Simulador de Precios con la oferta formal que les dio el Banco Agrario. Incluso dejando de lado el precio más bajo que recientemente habían contratado con Davivienda para la operación del programa Jóvenes en Acción, son más de 1.000 pesos menos por cada transacción. Me imagino que tendrán argumentos muy robustos para justificar esta decisión, la cual implica un mayor gasto para la Nación por cada transacción que realice el banco para el programa. Esto, sin entrar a referirme al hecho de que la mayoría de los pagos que ha realizado el banco son subcontratados con otros operadores, no los hace el mismo banco”.

En total, más de 1,9 millones de beneficiarios (el 94 por ciento de los participantes) recibieron la transferencia del primer ciclo de Tránsito a Renta Ciudadana. Esta cifra es menor que los 4 millones de personas que se beneficiaron de Ingreso Solidario, programa que terminó en diciembre pasado y que nació con la pandemia.



El banco ofrecía tres modalidades para reclamar el incentivo. La primera era mediante abono en cuenta; la segunda, por giro, la cual se podía cobrar en ventanilla tanto del banco como de los corresponsales bancarios, para lo cual el beneficiario recibía la información correspondiente vía mensaje de texto a su celular. Y por último estaba la opción de giro electrónico, cuyo retiro se hacía por cajero automático. En este caso, también se enviaban todas las indicaciones por mensaje de texto.

“Se presentaron algunos puntos con personas haciendo filas luego del festivo del 1.º de mayo, primer día hábil del mes desde que se empezó con el pago progresivo. Sin embargo, a los beneficiarios se les fue atendiendo y orientando en los mecanismos de pago, de tal manera que el proceso fluyó normal. Esta situación también obedeció a que algunas personas hacían filas antes de abrir las oficinas, pero se evacuaban rápido una vez se atendía al público”, dijeron los voceros del Banco Agrario.

‘La elección respondió a un exhaustivo análisis’, Cielo Rusinque Urrego, directora de Prosperidad Social

¿Qué diría ante las críticas de la elección del Banco Agrario?

Fue el resultado de un exhaustivo análisis que evaluó las ventajas frente al uso del Instrumento de Agregación de Demanda (IAD) de servicios financieros que se venía utilizando. El proceso cumple con lo establecido en los artículos 209 y 355 de la Constitución Política, así como con las normas concordantes. En el análisis de costos se tuvieron en cuenta las tarifas históricas a nivel nacional.

¿Qué se hizo para solucionar las largas filas iniciales?

Ante la situación presentada los primeros días y con el fin de evitar aglomeraciones en el cobro del incentivo del primer ciclo de Tránsito a Renta Ciudadana, Prosperidad Social dio una serie de indicaciones a los beneficiarios para evitar largas filas, cobrar de manera efectiva y rápida la transferencia.

Se suspenden las inscripciones al programa, ¿qué significa?

Recibimos múltiples alertas sobre el posible manejo inadecuado de las inscripciones y teniendo en cuenta que viene una nueva temporada electoral, existe un riesgo aún mayor de politizar este ejercicio. La suspensión preventiva no significa que los pagos para los actuales beneficiarios se vayan a suspender.