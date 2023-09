El embajador de Estados Unidos en Colombia, Francisco Palmieri, aseguró que las circunstancias de polarización que existen en el mundo hacen que abrir una renegociación del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Colombia no sea un "camino fácil o productivo".



Y es que en agosto pasado el presidente Gustavo Petro anunció que este TLC se iba a renegociar, pero días después el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Germán Umaña, aclaró que lo pensado era hacer una revisión.



En ese sentido, el embajador Palmieri considera que lo más pertinente es que se revisen los mecanismos que existen en el acuerdo y que han servido durante estos años para lograr mejores entendimientos y proteger lo que se tiene hoy en día.



Además, manifestó que en Estados Unidos "hay fuerzas que quieren analizar en una manera mucho más crítica el concepto de libre comercio con otros países, por eso llamo un poquito a la precaución y a pensar muy bien antes de seguir un camino de renegociación".

Por su parte, Aura María Duarte, viceministra de Asuntos Agropecuarios, aseguró que la revisión del TLC se hará con el fin de "equilibrar la cancha del sector productivo para que pueda competir en condiciones equitativas y fortalecer su competitividad".



Y aunque reconoce que existen logros importantes, dice que es necesario crear incentivos especializados que permitan generar una oferta exportable, específica y competitiva con productos priorizados como Lima Tahití, piña, mango, panela, pasifloras, trucha y tilapia. Además de algunos productos agroindustriales como los de panadería y confitería.



"Para este fin se debe actuar sobre las necesidades transversales de los sectores para ajustar la oferta a las exigencias del mercado y creyendo en factores tecnológicos e innovación, sanitarios, fitosanitarios y de calidad, al igual que motivar al sector privado a trazar planes estratégicos para aprovechar las oportunidades que nos presentan los mercados internacionales", agregó.



Durante el conversatorio de AmCham Colombia para analizar las diferentes posiciones en relación con el TLC entre Colombia y Estados Unidos, el embajador Francisco Palmieri también destacó que gracias a este acuerdo más de 10.000 productos colombianos tienen acceso, sin aranceles, al mercado estadounidense y el comercio bilateral ha alcanzado casi 40.000 millones de dólares anuales.



"Ningún otro país invierte más en Colombia ni compra más productos a los agricultores colombianas que los Estados Unidos. Esto se traduce en mayores ingresos para los productores y exportadores colombianos, significa más empleos y menos barreras para acceder a nuevos mercados", señaló.



Igualmente, dijo que las industrias avícola, porcícola y agrícola colombianas han prosperado gracias al acceso constante a insumos estadounidenses de calidad como maíz y soya que ofrece el acuerdo comercial.

"Todo esto demuestra que la asociación no limita las oportunidades, sino que las aumenta. Para estimular el crecimiento de las empresas de nuestras economías buscamos nuevos consumidores e inversionistas", agregó el embajador.



Palmieri también manifestó que, aunque a veces puede ser más fácil responder a los enormes desafíos tomando medidas hacia el aislamiento y la división, espera que en el futuro no se tomen acciones como, por ejemplo, control de precios, aranceles o prohibiciones de acceso a productos.



"Hoy no construyamos obstáculos a este progreso histórico, sino que sigamos adelante en beneficio de nuestros dos grandes naciones. El tratado es el camino que podemos utilizar para realizar todos los sueños de nuestros empresas, trabajadores y comunidades", expresó.