El anunció que hizo el presidente Gustavo Petro sobre iniciar una renegociación del Tratado de Libre Comercio (TLC) que entró en vigencia con Estados Unidos hace 11 años ha generado más preocupaciones e incertidumbre, que certezas y apoyo desde diferentes sectores.



"Quiero anunciar públicamente que comienza su renegociación", aseguró durante un encuentro con las bases cafeteras en el Huila, pero esto no es tan sencillo como lo plantea el primer mandatario, ni tampoco ha iniciado esta renegociación.



(Lea también: Presidente Petro dice que comenzó renegociación de TLC y que acabaría contrato cafetero)

¿Hay un ambiente político en el Congreso de Estados Unidos para una renegociación? Pues no FACEBOOK

TWITTER

El presidente de Analdex, Javier Díaz, aseguró que actualmente no se está llevando a cabo ningún proceso de renegociación, por lo que es necesario que el Gobierno Nacional sea claro en lo que quiere hacer con este TLC.



Lo que se inició hace unos meses fue una revisión del acuerdo por parte de la Comisión Administradora del TLC, algo que está previsto dentro de las mismas cláusulas del acuerdo con el fin de estudiar qué aspectos se pueden cambiar o mejorar.



Revisar el tratado comercial implica cambiar algunas partes de común acuerdo o bajar los aranceles, pero no se pueden hacer cambios en cuanto a tiempos, montos y porcentajes para subir aranceles.



"La pregunta que se hace uno es: ¿Hay un ambiente político en el Congreso de Estados Unidos para una renegociación? Pues no, los demócratas tienen en sus bases a los sindicatos, que se quejan de que Colombia les está quitando puestos de trabajo, ellos no son amigos del TLC. El Partido Republicano tradicionalmente ha sido amigo de los TLC y está planteando que hay que condicionar la ayuda a Colombia", manifestó el presidente de Analdex.

Si definitivamente la decisión del Gobierno Nacional es hacer una renegociación, lo primero que debe tener es el visto bueno de Estados Unidos. La solicitud se debe presentar ante la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR por sus siglas en inglés), el Departamento de Comercio e, incluso, ante el presidente de Estados Unidos, Joe Biden.

Podría generar incremento de precios y ser un nuevo golpe en la lucha contra la inflación FACEBOOK

TWITTER

Si el presidente Gustavo Petro logra este visto bueno, este proceso podría tardar unos cinco años y el nuevo texto acordado tiene que ser aprobado tanto por el Congreso de Colombia como el de Estados Unidos.



Pero, esta opción también abre la puerta a que se cambie totalmente el acuerdo, es decir, que no solo se tengan en cuenta las modificaciones que quiere hacer el gobierno del presidente Gustavo Petro, sino que todo estaría susceptible a una nueva negociación.



Para María Claudia Lacouture, presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia), es importante que Colombia conozca con precisión cuáles son los temas que se quieren cambiar y tener en cuenta que un aumento en los aranceles a productos que se importan podría generar incremento de precios y ser un nuevo golpe en la lucha contra la inflación.



Por su parte, Javier Díaz, manifestó que, si Estados Unidos llega a estar de acuerdo con que Colombia en subirle el arancel al maíz amarillo, también puede decidir aumentar el arancel a las flores, al café, al banano y al aguacate, porque esto es una negociación de dos partes y no de un solo lado.



(Lea también: ¿Por qué no es sencillo renegociar TLC con Estados Unidos, como propone Gustavo Petro?)

Facebook Twitter Linkedin

Javier Díaz, presidente de Analdex. Foto: Analdex

Este es un punto en el que María Claudia Lacouture también coincide pues la posibilidad de que Estados Unidos pueda pedir lo mismo para productos colombianos puede ser muy arriesgado para las empresas nacionales.

Yo no veo que esto sea viable y que esto sea una buena idea en estos momentos FACEBOOK

TWITTER

"Teniendo en cuenta las elecciones que se avecinan en Estados Unidos y sus temas de política interna, no se ve que exista un interés de renegociar con Colombia. En cambio, sí hay posibilidades de revisar el acuerdo", dice.



Otra alternativa que está sobre la mesa es que Colombia denuncie el acuerdo, pero esto tiene unos términos acordados, no es automático y el país tendría que cumplir algunos compromisos, lo cual podría tomar varios años adicionales.



"Si Colombia se queda sin TLC no podría vender aguacates en Estados Unidos cuando México tiene cero aranceles, tampoco se podría vender café con un arancel de entre 15 y 20 por ciento, mientras que países centroamericanos tienen cero aranceles. Lo mismo pasaría con el banano o las flores", afirmó Javier Díaz.



También es claro en señalar que no existe ninguna penalidad para Colombia, pero sí perdería esta oportunidad de mercado. "Yo no veo que esto sea viable y que esto (la renegociación) sea una buena idea en estos momentos. Más adelante se podría mirar, pero en la actual coyuntura no lo veo posible", agregó.



(Lea también: Producción de café de Colombia está estable pero exportaciones caen)

Facebook Twitter Linkedin

Foto: Juan B. Díaz. Archivo EL TIEMPO

Las cifras que mueve el TLC con Estados Unidos

Facebook Twitter Linkedin

María Claudia Lacouture, presidenta ejecutiva de AmCham. Foto: El Tiempo / cortesía

Estados Unidos es el principal socio comercial de Colombia y el TLC que se acordó entre los dos países ya tiene 11 años de vigencia. Con este acuerdo se tiene acceso a 10.500 partidas arancelarias y se ha logrado aumentar en 24 por ciento el número de empresas que exportan a Estados Unidos.



Además, según Amcham Colombia, la canasta exportadora colombiana ha mostrado una sustitución macrosectorial. Mientras que en 2012 el sector minero energético representaba el 71 por ciento de lo que se vendía a Estados Unidos, en 2022 bajó al 47 por ciento.



Cifras del Dane indican que en junio el 24,7 por ciento de las ventas externas de Colombia llegaron a este país, las cuales sumaron 985 millones de dólares, una caída del 27,2 por ciento frente a lo reportado en el mismo periodo del año pasado.



En cuanto a las importaciones, estas sumaron 1.059 millones de dólares en junio de 2023, lo que representó una disminución del 34,9 por ciento. Después de China, Estados Unidos fue el país al que más compras se le hicieron.