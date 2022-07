A un mes de que se presente el relevo presidencial, el Gobierno expidió este miércoles 6 de julio el decreto 1149, a través declara insubsistente al actual director de la Aeronáutica Civil, Jair Orlando Fajardo y, al mismo tiempo, nombra a Francisco Ospina Ramírez, quien lo reemplazará en sus funciones en lo que falta de la administración.

Ospina Ramírez venía ejerciendo hasta el momento de su designación, como secretario Aeronáutico y su nombramiento en la dirección de la Aerocivil no lo exime de seguir cunmpliendo con sus funciones actuales, señala el mencionado decreto, el cual no detalla las razones que llevaron al presidente Iván Duque, a tomar la decisión de sacar de su cargo a fajardo.



EL TIEMPO ha intentado comunicarse con Jair Orlando Fajardo para conocer las posibles causas de su destitución, pero hasta el momento no ha obtenido respuesta de su parte.



Noticia en desarrollo...