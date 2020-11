Tres datos claves de la relación económica entre Colombia y EE. UU.

La Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia) comparte, a propósito de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, varios datos clave que explican la importancia de la relación comercial entre los dos países. (Le puede interesar: 'Las bolsas mundiales aplauden el triunfo de Biden en Estados Unidos).

1. Casi el 30 por ciento de las exportaciones de Colombia tienen como destino Estados Unidos.



Entre enero y septiembre de este año, las exportaciones nacionales hacia ese país alcanzaron los 6.571 millones de dólares, un 28,8 por ciento del total exportado por el país este año.



2. Estados Unidos, principal inversionista del país y generador de más de 100 mil empleos formales.



El año pasado la inversión desde Estados Unidos fue de 2.611 millones de dólares, equivalente al 18,6 por ciento del total de IED que recibió el país en el 2019.



Las casi 500 empresas de Estados Unidos con presencia en Colombia generan más de 100 mil empleos formales y la inversión llega a más de 15 sectores del país, entre ellos comercio, telecomunicaciones, sector petrolero y minas y servicios financieros.



3. Cerca del 70 por ciento de las importaciones desde Estados Unidos son bienes que no produce Colombia



Colombia y Estados Unidos tienen un acuerdo comercial complementario y la gran mayoría de las importaciones que hace el país desde Estados Unidos son bienes que no se fabrican en Colombia y que en su gran mayoría entran a formar parte de las cadenas productivas locales para transformarse en productos que se venderán en el país o para exportación.

Productos colombianos líderes por estados de Estados Unidos (a 2019)

• El 100 por ciento de los vestidos de baño de fibras sintéticas para mujeres o niñas que llegan a New Mexico, North y South Dakota son colombianos.



• El 100 por ciento de las fajas sostén que importa Rhode Island son de origen colombiano.



• El 100 por ciento de la manteca de cacao que ingresa a Utah es de origen colombiano.



• El 100 por ciento de los limones y limas frescas que llegan a Wyoming son colombianos.



• El 99,9 por ciento de las fajas y fajas braga que ingresan a Rhode Island son colombianas.



• El 99,9 por ciento de las napas para neumáticos con hilados de nailon que ingresan a Washington son de origen colombiano.



• El 99,8 por ciento de acetato de celulosa sin plastificar que llega a Texas es colombiano.



• El 99,7 por ciento de las fajas sostén de punto que llegan a la Florida son colombianas.



• El 99,2 por ciento de la tilapia que importa California es de origen colombiano.



• El 99,1 por ciento de los vestidos de baño de fibras sintéticas para mujeres o niñas que llegan a New Hampshire son colombianos.



• El 96,1 por ciento de los overoles y conjuntos de esquí para entrenamiento o deporte que ingresan a la Florida son de origen colombiano.



• El 95,9 por ciento de las fajas y fajas braga que ingresan a Maryland son colombianos.



• El 95,6 por ciento de los claveles frescos que llegan a California son de colombianos.



• El 95,6 por ciento de las limas que ingresa a Minnesota es de Colombia.



• El 93,7 por ciento de los pulverizadores portátiles para agricultura que ingresa a Louisiana son colombianos.



• El 92,9 por ciento de los crisantemos frescos de California son colombianos.



• El 92,6 por ciento de las prendas de vestir, guantes, mitones y manoplas de caucho que llegan a la Florida son de Colombia.



• El 91,4 por ciento de los sensores, unidades de mando que llegan a New Hampshire provienen de Colombia.



• El 90 por ciento de la tilapia que llega a Florida es colombiana.



• El 89,7 por ciento de las grosellas (arbustos) negras, rojas o blancas que llegan a la Florida son de origen colombiano.



• El 88,0 por ciento de las truchas frescas o refrigeradas que importa la Florida son colombianas. (Además: '¿Cancelaron su contrato por la pandemia? Postúlese a este auxilio').

• El 83,6 por ciento de los extractos, esencias y concentrados a base de café que importa Georgia son de origen colombiano.



• El 83,5 por ciento de los cueros curtidos o secados de bovino o equino divididos con la flor que ingresan a la Florida son de origen colombiano.



• El 83,0 por ciento de las puertas, marcos y umbrales de aluminio que ingresa a la Florida son de origen colombiano.



• El 82,0 por ciento de las prendas y complementos de vestir, de fibras sintéticas, para bebés que ingresan a Utah son colombianas.



• El 80,5 por ciento de los extractos, esencias de café que importa Nevada son de origen colombiano.



• El 77,8 por ciento de los vestidos de baño de fibras sintéticas para mujeres o niñas que ingresa a Nebraska son de origen colombiano.



• El 76,6 por ciento de los vestidos de baño de fibras sintéticas para mujeres o niñas que llegan a Montana son colombianos.



• El 76,5 por ciento de las mermeladas, jaleas, purés y confituras que importa Arkansas son de origen colombiano.



• El 76,1 por ciento del café tostado sin descafeinar que consumen en Arkansas es colombiano.



• El 73,7 por ciento de las baldosas para pavimentación que llegan a Arkansas son colombianas.



• El 72,0 por ciento del café sin tostar descafeinado que importa Minnesota es de origen colombiano.



• El 71,7 por ciento de los productos químicos (Ortoftalatos de dioctilo) que ingresan a Rhode Island son colombianos.



• El 70,8 por ciento de los filetes de trucha congelados que llegan a North Carolina son colombianos.



• El 70,3 por ciento de los desechos y desperdicios de cobre que ingresan a North Carolina son de origen colombiano.



• El 70,1 por ciento del café tostado sin descafeinar que llega a South Carolina es colombiano.(También: 'Qué tanto ha sentido el público las rebajas en las tasas del Emisor').

• El 66,0 por ciento de la virola y balsa de madera que llega a Oregon es de Colombia.



• El 65,6 por ciento de los quesos frescos sin madurar que ingresan a Virginia son colombianos.



• El 65,5 por ciento de las pinturas que ingresa a Georgia son de origen colombiano.



• El 65,1 por ciento de la ropa de tocador o cocina de algodón que ingresa a Nevada son de Colombia.



• El 62,0 por ciento de los betunes naturales que llegan a Virginia son colombianos.



• El 61,5 por ciento del café sin tostar descafeinado que llega a North Carolina son de origen colombiano.



• El 61,4 por ciento de los medicamentos que contienen alcaloides que llegan a la Florida provienen de Colombia.



• El 59,5 por ciento de las rosas frescas que ingresan a California son colombianas.



• El 58,4 por ciento de los pañuelos, toallas para desmaquillar que ingresan a Alabama son de origen colombiano.



• El 58,3 por ciento de los vestidos de baño de fibras sintéticas para mujeres o niñas que importa Georgia son de origen colombiano.



• El 57,5 por ciento de papeles y cartones en hojas de cualquier tamaño que llegan a Georgia son de origen colombiano.



• El 57,3 por ciento de las hojas, ramas y plantas sin flores que importa la Florida son colombianas.



• El 55,1 por ciento de los extractos y esencias de café que llegan a South Carolina son de origen colombiano.

• El 54,7 por ciento de las frutas o frutos secos que importa la Florida son colombianos.



• El 54,7 por ciento de café tostado sin descafeinar que ingresa a Virginia son de origen colombiano.



• El 54,1 por ciento del azúcar de caña sin adición de aromatizante que llega a New York son de origen colombiano.



• El 54,0 por ciento de las piedras preciosas en bruto que importa Arkansas son de origen colombiano.



• El 53,1 por ciento de los aceites de petróleo que ingresa a South Carolina es colombiano.



• El 52,8 por ciento de policloruro de vinilo que ingresa a Georgia es de Colombia.



• El 52,6 por ciento de artículos de vidrio para adorno que importa Louisiana es de origen colombiano.



• El 51,3 por ciento de los recipientes de vitrocerámica que llegan a Michigan son de Colombia.



• El 50,4 por ciento de las guarniciones para frenos de otras sustancias minerales que llegan a la Florida son colombianas.



• El 50,3 por ciento de las placas y tiras de plásticos de polímeros de cloruro que ingresan a la Florida son colombianas.



• El 50,2 por ciento de la glucosa y jarabe de glucosa que llega a Florida es de carácter colombiano.



• El 50 por ciento de las plantas y sus partes usados para uso medicinal que llegan al estado de Florida son de origen colombiano. El documento completo con el análisis de la relación comercial entre Colombia y Estados Unidos lo pueden encontrar aquí.

ECONOMÍA Y NEGOCIOS