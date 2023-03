El Gobierno tiene claro que para lograr que su política de reindustrialización sea exitosa, lo mínimo que debe hacer es generar confianza inversionista, seguridad jurídica e institucionalidad.



Sin esos tres elementos claves será muy difícil que los inversionistas extranjeros, con quienes se viene reuniendo, le compren la idea de traer sus recursos para que Colombia deje de ser un país importador y se convierta, a la vuelta de unos cuantos años, en otro con clara vocación productora.



Al frente de ese gran propósito está Germán Umaña, ministro de Comercio, quien considera que en este momento, con los acuerdos que se están dando, después de la reforma tributaria y las reformas sociales que vienen, se está generando certidumbre política y social.

Usted que se reúne con inversionistas externos para los distintos proyectos que tiene el Gobierno, ¿ve que hay confianza en el país?

En unos sí, en otros no. Pero estamos en la curva creciente de generar certidumbre y están entendiendo que los cambios que se están produciendo son importantes para el desarrollo, pero también para la generación de muchas oportunidades para ese país posible que estamos construyendo. Vamos por el buen camino de generar certidumbre, por supuesto que todo cambio genera incertidumbre, pero estamos en el buen camino y en ese momento vamos a tener un tema muy importante de alianzas público-privadas para el desarrollo.



Y los empresarios colombianos tienen ese mismo compromiso...



Lo que he sentido es que confían más en nosotros los inversionistas extranjeros que los nacionales. Veo que están aplazando sus inversiones, pero lo positivo es que ninguno decidió llevarse sus recursos para otra parte, pero es cuestión de asegurarse en esa certidumbre de que no están cambiando las condiciones como se las imaginaban algunos, sino que estamos dando la seguridad jurídica a la institucionalidad. Me estoy reuniendo con los empresarios y muchos están a la expectativa de los resultados de las reformas en el Congreso, que creo que serán muy positivos, para retomar sus inversiones. Creo que el camino de la incertidumbre a la certidumbre es creciente, aunque falta un espacio para consolidar el proceso.

¿Confía en que la inflación pueda romper su tendencia pronto y ayude en ese propósito?

Este año será muy difícil para el mundo y para Colombia, no nos podemos engañar, por fortuna no serán tasas negativas de crecimiento. El control de la inflación ya está cediendo un poco, y tengo que respetar la independencia del banco central que parece como replicador de lo que hacen los bancos centrales de Estados Unidos y de Europa, pero ese incremento de tasa está generando más una contracción de la demanda, desempleo y recesión, pero nuestra inflación es de oferta, entonces las tasas de interés no tienen influencia importante sobre la oferta. Lo que estamos haciendo nosotros es una estrategia de oferta que ojalá nos vaya bien y si mejora la oferta tiene que controlarse la inflación. El Banco de la República y su junta monetaria siguen creyendo que la única solución es seguir subiendo las tasas sin ninguna responsabilidad.

El Gobierno tiene el plan de reindustrialización del país, ¿qué tiempos hay para su ejecución?

Como usted sabe, estamos apuntándoles a sectores que por años fueron desaprovechados a pesar del potencial que tiene el país: transición energética, agroindustrialización y soberanía alimentaria; sector salud y de defensa, donde se aprovecharán las capacidades de la industria militar para el desarrollo de infraestructura y servicios tecnológicos e impulso del tejido empresarial de las regiones. En lo primero, el tema concreto que ya estamos trabajando es la movilidad, donde buscamos que todo el transporte público (carga y pasajeros) migre al uso del sistema eléctrico. Hemos avanzado bastante con empresas, como General Motors, Renault, Hino, inclusive con los chinos, no para importar más, sino para hacer procesos de ensamble, desarrollo de autopartes eléctricas a cambio de incentivos estatales, pero deben demostrar primero que harán la inversión, no es la tentativa de sospecha de una inversión.



¿Qué tipo de incentivos?

Hay dos propuestas, una es importar partes eléctricas que no se producen en el país, sin aranceles, y con arancel se demandan las partes que estamos proporcionando para producir en el país. Este programa llamado Profía tiene un porcentaje de ensamblaje de promoción industrial y otro de preferencia para complementar a quienes quieran hacer la inversión. El segundo es el Llamas, donde estamos haciendo unos acuerdos con empresas inversionistas extranjeras y nacionales en los que hay un monto de inversión de, por ejemplo, 100 millones de dólares, permitiremos que complementen con importaciones un número anual de vehículos eléctricos sin arancel, que van disminuyendo de acuerdo con la depreciación.

¿Cuál es el avance allí?

El 18 de marzo, General Motors inaugura su primera inversión. El presidente de Renault Francia estará en Colombia el 16 de este mismo mes para continuar conversaciones. Pero además con Siemens estamos conversando para la producción de unas partes de paneles solares con desarrollo de ingeniería y producción nacional, esa sería la relación de inversión. Como esas hay muchas inversiones que estamos desarrollando.

Y la meta...

En tres años debemos tener unas inversiones importantes y creo que estas deben ser del orden de los 800 millones de dólares anuales.

¿Qué pasa en los otros frentes?



Estamos desarrollando proyectos importantes con la CAF y con otras entidades internacionales, nacionales y el Ministerio de Agricultura para mejorar la agroindustrialización, que tiene dos componentes a los que nos estamos dirigiendo: uno, los sectores campesinos para que vendan sus productos ya procesados y se están organizando para integrarse a las actividades productivas.



Vamos a instalar este año unos 120 centros de productividad (Zascas) con una inversión de 1.200 millones de pesos cada uno, para avanzar en la tecnificación de los procesos campesinos a partir de la agroindustrialización. Dichos centros recibirán apoyo del Grupo Bicentenario, con el que estamos haciendo un piloto de 100.000 millones de pesos, que llegarán directo a esa economía popular.

¿Usted habla de aprovechar otros sectores olvidados?

Sí, por eso, la tercera apuesta tiene que ver con la salud y allí las vacunas serán un tema importante. Vamos a tener laboratorios para producirlas y Bogotá ya tiene su primera negociación que le permitirá abrir su primera fábrica con asesoría internacional, lo mismo en medicamentos y en todos los temas que tienen que ver con la salud, entre lo que están las dotaciones que se han planteando en la reforma de la salud.

¿Cómo incorporarán la industria militar a este plan?

La industria de la guerra se tiene que convertir en una industria de paz y la industria de la defensa en un sistema de reindustrialización. Estamos trabajando muy fuerte con el Ministerio de Defensa en unos proyectos de desagregación tecnológica. Solo con Airbus estamos trabajando en cinco proyectos, uno de estos son los drones no tripulados con autopartes nacionales, ingeniería nacional, no sólo para el mercado interno, sino para toda Latinoamérica, dada nuestra capacidad de logística. También temas de conexión satelital donde ellos proponen que podamos desarrollar ciertas partes para esa estrategia aeroespacial. Otro frente es la producción de partes y piezas para aviones, pero también está la parte de los astilleros, la industria militar inclusive ya construyó una corbeta con autopartes nacionales, con desarrollo nacional y solo estoy poniendo dos ejemplos.



¿Donde encajan las comunidades y las regiones?

El 90 por ciento de las empresas en el país son pequeñas y medianas, las cuales están en los territorios y en los territorios. Queremos trabajar con las apuestas productivas de esos territorios fortaleciendo a los ganadores que no necesitan mucho, pero sobre todo nuestra apuesta es por las pymes con modificaciones sustantivas, apoyando las vocaciones productivas, competitivas y comparativas. Tendremos un esquema tecnológico, uno de servicios, de financiamiento, de ayuda a la comercialización que vamos a replicar por todo el país.

El programa turístico que presentaron hace unos días también hace parte de este gran enfoque?

Nosotros sí planteamos una democratización, la utilización de nuestros recursos y con los Zascas vamos a llegar con políticas de Paz, con programas de turismo diseñados a esa integración nacional a partir de la utilización de nuestros recursos naturales. Ya estamos planteando 13 rutas este año, por ejemplo la ruta El Libertador o la Gabo. Vamos a rescatar la parte cultural, la gastronomía, el senderismo, ofreciendo un turismo sostenible, de derecho, de respeto a la naturaleza en que la gente entiende la biodiversidad del país y en ese punto los parque nacionales son fundamentales y ya estamos trabajando en una estrategia global para aprovechar los que se puedan. Estoy convencido de que en 8 años -no cuatro- podemos llegar a 15.000 millones de dólares de ingresos por turismo y a unas 12 millones de vistas, de los cuales 5 millones deben ser nacionales.

