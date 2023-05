El presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP), Francisco Lloreda, hizo varias peticiones al Gobierno nacional para hacer una transición energética ordena, sin acabar con la industria de los hidrocarburos.



En nombre de las petroleras que operan en Colombia, pidió "reglas de juego claras, sensatas, competitivas y previsibles" para que se puedan hacer las inversiones necesarias en el sector.



Francisco José Lloreda, presidente de la ACP Foto: ACP

"Necesitamos orden, seguridad, aplicación de la ley y estabilidad. Sin esas condiciones no vamos a contar con los recursos ni con los talentos que el país necesita para hacer una transición bien pensada", afirmó Lloreda durante la clausura del II Gran Foro ACP: Hechos de Sostenibilidad.



Adicionalmente, manifestó que "es muy complejo pedirle a una empresa, incluso, sería absurdo pedirle un país que renuncie a la autosuficiencia energética y a unos ingresos fiscales importantes cuando todavía no están completamente claro los tiempos para dar los siguientes pasos".



El presidente de la ACP también aseguró que en transición energética no "se trata de correr sino de hacer las cosas bien", porque Colombia ni la industria de los hidrocarburos es el mayor responsable del calentamiento global. "Nosotros no hacemos la diferencia, ni dentro del país ni a nivel global", agregó.



No se puede condenar

al país a un empobrecimiento por

una por una transición

mal hecha FACEBOOK

TWITTER

Sin embargo, aclaró que esto no significa que Colombia deba "cruzarse de brazos", pero tampoco puede "sacrificar el desarrollo ni condenar al país a un empobrecimiento por una transición mal hecha".



Por lo tanto, el líder gremial aseguró que, como parte de esta transición energética, también se deben aumentar los esfuerzos frente a la deforestación y la transformación del parque automotor. Además de darle una mayor importancia de las mezclas de la gasolina y el diésel con biocombustibles.



"Necesitamos una transición energética muy bien pensada. No es necesario sustituir este sector en la canasta exportadora ni en los ingresos fiscales. Se trata de crecer la torta, se trata de ver cómo logramos hacer más, porque vamos a necesitar a este sector por muchos años más", dijo Lloreda.



Otro pedido que hizo el líder de las petroleras al Gobierno nacional es que se cuide la democracia. "Las democracias son más vulnerables de lo que uno piensa, incluso la nuestra".



"Es necesario que el ejercicio de libertades y derechos se dé en un marco constitucional y legal. Es necesario que prevalezca la separación de los poderes y el respeto a la institucionalidad. En una democracia lacerada la transición energética naufraga", agregó.