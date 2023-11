'Mala idea', dicen expertos ante planteamiento del Gobierno de no cumplir regla fiscal

La posibilidad de que no se cumpla con la regla fiscal para que el gobierno pueda apurar la inversión pública, y por esta vía se pueda reactivar la economía, que para el cierre de del tercer trimestre presentó una caída de 0,3 por ciento, tal como lo reveló ayer el Dane, es una muy "mala idea" y sería como "pegarse un tiro en el pie", más aún bajo la actual coyuntura económica, coincidieron economistas, académicos y hasta varios exministros de Hacienda.

Para los expertos, saltarse la regla fiscal, como lo plantea el Presidente Petro, traerá enormes efectos negativos para el país y su economía, advierten los expertos, como un disparo en la tasa de cambio, el incremento en el costo de la deuda del país, perdida de credibilidad en el manejo macroeconómico, pero sobre todo, es un mensaje nefasto a los mercados, en especial los internacionales, que genera desconfianza e inestabilidad.



El ministro de Hacienda ya había dado señales de las pretensiones del Gobierno frente a la regla fiscal. En entrevista con EL TIEMPO publicada en su edición del pasado domingo Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda, señaló que: "Lo que realmente preocupa es que, tal y como está diseñada la regla fiscal, la prioridad es para pagar deuda y no para hacer inversión. Lo que nosotros hicimos en el Presupuesto del 2024 fue balancear un poco el tema: bajar 10 billones de pesos de deuda y subirlos de inversión para contribuir a la recuperación. La inversión es clave y se necesita una combinación entre la pública y la privada. Debemos pensar cómo darle prioridad a la reactivación".



El ministro también dijo, en ese sentido, que la idea no era quitarla sino que se iniciara la discusión de suspenderla, como sucedió durante la pandemia. "Lo que necesitamos es que la reactivación se dé y eso es una combinación entre lo público y lo privado", dijo el ministro.



Cambio por inversión

Los expertos difieren con lo dicho no solo por el presidente Gustavo Petro, sino también con lo expresado por su ministro de Hacienda, pues consideran que no es cierto que se requiera saltar la regla fiscal para que el Gobierno ejecute el millonario presupuesto de inversión que tiene en la actualidad.



"Mala idea sería volver a la equivocada propuesta de modificar la regla fiscal para con ello pretender una reactivación basada solo en la inversión pública", señala José Manuel Restrepo, rector de la Escuela de Ingeniería de Antioquia (EIA) quien posteó en su cuenta de la red social X, además, que: "No es necesario (suspender la regla) dado el crecimiento en la inversión y gasto público que contempla el PGN (Presupuesto General de la Nación) ya para 2024 y el margen que permiten dos reformas tributarias con más ingresos para invertir en la economía.



En igual sentido, se pronunció Jorge Restrepo, profesor asociado de Economía la Universidad Javeriana, quien considera que "la regla fiscal no restringe hoy día la inversión de la Nación".



En su opinión, expresada a través de su cuenta de X, dijo que "no solo hay un Presupuesto General de la Nación históricamente abultado y generoso para financiar la inversión, sino que ese presupuesto cumple, si el Gobierno logra el recaudo tributario planeado, con la regla".



A la polémica también se unió José Antonio Ocampo, exministro de Hacienda del actual Gobierno, quien por ese mismo canal consideró que la regla fiscal es esencial para el país. "Tiene además elementos contracíclicos y además el fuerte crecimiento de los ingresos tributarios dan un margen importante para aumentar la inversión pública y contribuir a la reactivación de la economía. El anuncio de su modificación es negativo: genera desconfianza en el manejo económico del país. Ha sido desafortunado".



El gran problema es que la inversión en Colombia está estancada, según lo reveló el Dane ayer esta ha caído un 11 por ciento anual, lo cual es preocupante para el país.

La cotización del dólar este jueves repuntó por caída del PIB y declaraciones del presidente Gustavo Petro de suspender la regla fiscal.

Impacto en la credibilidad

Bruce Mac Master, presidente de la Andi

Pero más allá de esa circunstancia, una de las mayores preocupaciones de los analistas y expertos radica en el grado de incertidumbre y desconfianza que una propuesta como la planteada por el Mandatario colombiano dejó saber ayer, luego de conocer el crecimiento negativo del PIB, pues esto es un mensaje negativo a los mercados y a las calificadoras de riesgo, respecto a la credibilidad y el manejo riguroso de la política macroeconomica del país.



Mauricio Cárdenas, exministro de Hacienda, posteó, en su cuenta de la red social X, que esto era algo que se veía venir.



Agregó que "el problema de crecimiento no es resultado de la falta de espacio fiscal. Es resultado de (una) baja ejecución, falta de impulso a infraestructura y vivienda (y a un) mal ambiente generado por anuncios que generan incertidumbre, como este".



Bruce Mac Master, presidente de la Andi, gremio que representa a los empresarios del país, señaló por su parte, que "la regla fiscal es la declaración voluntaria de que vamos a mantener las condiciones que aseguren podremos pagar la deuda, lo que genera confianza a los mercados que nos prestan. Decir que no vamos a cumplir esas condiciones es generar inmediatamente desconfianza y por lo tanto mayores tasas de interés y por supuesto servicio de la deuda".



Para el vocero gremial, lo dicho por el Presidente no es una buena, toda ves que ello trae consigo más inestabilidades a la economía, en momentos en que el país enfrenta graves problemas con la elevada inflación, las altas tasas de interés y la amenaza de recesión, frente a lo cual no se necesita "autoimponernos ahora otra más".



"Modificar la regla fiscal envía más mensajes de incertidumbre y desconfianza y por ello se deteriora aún más la inversión privada y cierra el espacio fiscal a la inversión por el sobrecosto del financiamiento", considera por su parte José Manuel Restrepo, rector de la EIA, quien reitera que "Esto resta credibilidad a la política macroeconómica y no es mensaje de macro prudencia.

Freno económico

Los analistas también coinciden en que un cambio en la regla fiscal como lo propone el gobierno no soluciona en nada el estancamiento por el que atraviesa la economía del país, es más, con ello se corre el riesgo de que el efecto ayude a profundizar el crecimiento económico por los efectos que una decisión de esas tendrá sobre las distintas variables económicas y el mensaje que se envía a la comunidad internacional.



José Ignacio López, director de Estudios Económicos de Corficolombiana, señala que el anuncio es muy desafortunado y no ayuda para nada a enfocar la discusión del verdadero problema que enfrenta Colombia hoy en ese frente, donde hay una caída de grandes magnitudes de la inversión.



Por el contrario, explica, eso puede exacerbar el incremento de la prima de riesgo que ha aumentado mucho, lo cual ha tenido efectos sobre el costo del capital para Colombia, con o cual de paso se genera una incertidumbre innecesaria y ruido en los mercado, lo que podría ahondar el problema.



"Creo que el Gobierno tiene un margen de maniobra importante para la ejecución de obras públicas. Ahora, en los mercados financieros veo que los agentes pueden esperar si estos anuncios se concretan más adelante en algo más claro de política, porque modificar la regla requiere más de un proceso legislativo. Por ahora habrá que esperar si el Gobierno está enfocado en solucionar los problemas actuales".