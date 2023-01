Juan Pablo Córdoba, presidente del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf), reconoce los propósitos que tiene el Plan Financiero, en la medida que apunta a una reducción del nivel de endeudamiento del Gobierno nacional Central (GNC) y al cumplimiento del pago de los intereses de la deuda, pero advierte sobre los retos que tiene la actual administración a partir del 2024, donde el panorama no luce muy alentador.



Además del alto endeudamiento, ¿qué otros riesgos está viendo el comité?

Los llamados de atención que hacemos son más sobre la sostenibilidad futura de ese equilibrio financiero del Gobierno, bajo ese telón de que la deuda es ya alta y su costo elevado, por lo que habrá que cuidar lo que suceda en 2024. En ese sentido, está la sostenibilidad de los ingresos tributarios, de los petroleros, muy importantes para los resultados fiscales y también hay que modular las presiones de gasto hacia adelante y, dentro de eso, continuar con el ajuste de los precios de los combustibles y que las reformas que se hagan no impliquen mayores erogaciones al Gobierno. En el futuro, que tengan identificadas las fuentes de financiación que no incrementen la deuda.

¿Qué tanto el contexto internacional puede frenar dicho plan?

Hay un alto nivel de incertidumbre del escenario internacional y el de inflación, que van a afectar, por un lado, la demanda de productos colombianos en el exterior. Si la recesión global es mayor a la esperada y también la inflación, que si se mantiene alta y hay que seguir con elevadas tasas en las economías, pues eso afectará el desempeño en el 2023. Pero el efecto sobre las cuentas del Gobierno este año de esos escenarios ya no son tan importantes, sino que lo serán para el 2024 en adelante, por eso hacemos como un contraste entre que encontramos razonable el escenario del 2023, pero hay señales de alerta en lo que pueda suceder a partir del 2024.

¿Cuál debería ser el mensaje del Gobierno al revelar su plan de transición energética?

Los ingresos que recibe el Gobierno representan entre 10 y 15 por ciento del total. Pero si estos no van a estar en el futuro, el panorama del 2024 en adelante no es tan claro. Es importante aclarar que si no se contará con esos ingresos, decir cuáles serán las fuentes alternativas para reemplazarlos, y si van a estar presentes, cuál es el plan de transición energética y qué señales se le darían al sector para que continúe no solo su actividad, sino generando los recursos a través de impuestos y, en el caso de Ecopetrol, con dividendos.

