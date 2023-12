Las razones que podrían llevar a Colombia a incumplir la regla fiscal en el 2024

Si bien el Gobierno cumpliría la Regla Fiscal este 2023, para el próximo año tendría que hacer ajustes de gasto de alrededor de 1,4 por ciento del producto interno bruto (pib), lo que representa unos 23 billones de pesos, para no ponerla en riesgo.



Puede leer también: Los cambios que traerá el Sisbén y que afectarán a dos millones de personas

Así lo determina el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) en un documento en el que analiza las proyecciones fiscales para el 2024 y determina por dónde vendrían las presiones.

Facebook Twitter Linkedin

Andrés Velasco, director del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf). Foto: Minhacienda

El organismo señala que el principal factor de riesgo es la programación de gastos estructurales en el Presupuesto General de la Nación financiados con ingresos no estructurales e inciertos por 15 billones de pesos provenientes de la recuperación del recaudo que se encuentra en litigios con la Dian.



“Este ingreso debería ser considerado como de única vez. Una parte del recurso de litigios viene acumulado de años anteriores (desde el 2015) con lo cual se infiere que este recaudo sería un evento que no mejoraría estructuralmente la situación fiscal”, se lee en el documento.



Además, asegura que el proyecto de ley apenas empieza el trámite en el Congreso y que un 33 por ciento de los procesos de arbitraje pueden tomar más de 13 meses en resolverse.



De otro lado, el menor recaudo tributario de este año tendría efectos de base sobre el de 2024. Se espera que los ingresos del 2024 se reduzcan por este concepto en 2,3 billones de pesos, frente a lo planeado en el escenario fiscal que respalda el Presupuesto.



También el anuncio del fallo de la Corte Constitucional en el sentido de declarar inexequible la no deducibilidad de las regalías mineras y petroleras afectaría los ingresos tributarios netos del Gobierno con una reducción de aproximadamente 6,8 billones de pesos.



Este monto corresponde al ingreso que se deja de recaudar en 2024 (2,9 billones de pesos) y al monto que se asume como saldo a favor de las empresas petroleras y mineras que podrán compensar en 2024 (3,8 billones de pesos).

Facebook Twitter Linkedin

La eliminación de la no deducibilidad de las regalías mineras y petroleras que se aprobó en la última reforma tributaria meterá presión. Foto: Cerrejón

Lo que aumentaría el déficit fiscal

En el 2023, el déficit fiscal total proyectado pasaría de 69,5 a 71,0 billones de pesos, es decir, a 4,4 por ciento del PIB.



Y ya en el 2024, de los 74,1 billones de pesos de déficit proyectados en el Presupuesto se pasaría a 85,7 billones de pesos en un escenario en el que se recauden los ingresos por 15 billones de pesos por arbitramento de litigios y 15,3 billones de ingresos de capital provenientes de Ecopetrol, según lo programado, y se elevaría a 104,6 billones de pesos en otro escenario en el que no se materializan los ingresos de la Dian ni los billones adicionales de ingresos de capital petroleros.



En términos del PIB, el déficit pasaría de 4,4 por ciento del PIB en el escenario del Presupuesto del 2024 a 5,1 por ciento del PIB en el Escenario 1 y a 6,2 por ciento del PIB en el Escenario 2.

Alerta por aumento de gasto



El organismo también alerta por el aumento significativo que ha tenido el gasto público frente a los niveles prepandemia.



Lo anterior, se explica por las presiones de gasto adicionales que generó la pandemia (2020, 2021 y 2022) y las inflexibilidades, que en algunos casos evolucionan con dinámicas que obligan a aumentar estos gastos por encima del crecimiento de los precios, especialmente cuando se producen choques positivos en los ingresos de la Nación como el caso de una tributaria.



“Para el 2024 se observa que el gasto no retorna a los niveles prepandemia. Parte del gasto que se generó en la pandemia se volvió permanente y posiblemente inflexible. Por consiguiente, esto generaría presiones fiscales importantes”, afirma el Carf.

A esta presión, se le suma el mayor gasto financiado con los recursos de la tributaria que se aprobó por 20 billones de pesos.

Facebook Twitter Linkedin

El descuento del Soat también meterá presión a las cuentas públicas. Foto: Archivo EL TIEMPO

“En 2024 el gasto será de 85,8 billones de pesos superior al que se hubiera tenido si se trae a valor presente el nivel de gasto prepandemia. Esta dinámica del gasto genera un reto frente al objetivo de una consolidación fiscal”, asegura el organismo.



Adicional a los gastos proyectados en el Presupuesto del 2024, dice que hay una serie de situaciones que podrían generar un mayor gasto.



Entre ellas, están los 850.000 millones de pesos a los que llegaría el déficit del Soat en el 2024 y la mayor necesidad de recursos para atender gastos por el congelamiento de las tarifas de los peajes.



Igualmente, dice que hay un mayor déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc). Las nuevas estimaciones indican que el déficit cerraría en el 2023 en 20,4 billones de pesos y para el 2024, con aumentos mensuales de 400 pesos en ACPM y manteniendo el precio de la gasolina constante, se estima que el hueco sea de 5 billones de pesos. Sin embargo, si el diésel no se sube, el déficit llegaría a 11 billones de pesos.



Con todo este escenario, el Carf dice que se reduce la posibilidad de que en el 2024 se observe un balance primario positivo, como el que se programaba en el Marco Fiscal de Mediano Plazo.



Por ello, señala que para cumplir con los objetivos de la Regla Fiscal sería necesario hacer un ajuste de gasto de entre 23 y 24 billones de pesos.



En materia de deuda, se estima que esta se elevaría entre 2 y 4 por ciento del PIB. Para el 2023, se proyecta que cierre el año en 55,2 del PIB, ligeramente por encima del ancla fijada por la Ley de la Regla Fiscal, y esta se elevaría a 58,3 por ciento.



"Observamos con preocupación que en los escenarios para el 2024 se reversan la trayectoria de ajuste primario y total alcanzadas después de la pandemia, así como la senda de reducción de la deuda neta", dice.

Más noticias en eltiempo.com