El 25 de agosto de 2023, fue publicado en la Gaceta No 1142 del Congreso, el Informe de Ponencia para Segundo Debate del Proyecto de Ley No 205 de 2022 Cámara acumulado con el Proyecto de Ley No 282 de 2022 Cámara, los dos radicados con el propósito de intentar una vez más la modificación de la Ley 675 de 2001, actual y único Régimen de Propiedad Horizontal en Colombia, norma que regula y cobija otras figuras jurídicas que son las parcelaciones y las unidades Inmobiliarias cerradas.

Tan pronto fueron presentados los proyectos en la Cámara, y posteriormente cuando fueron acumulados y aprobados en primer debate, hice mis comentarios sobre la necesidad de que se considerara y mantuviera lo ya analizado y aprobado en tres debates en el Proyecto de Ley 301/20 y 511 /21 Senado, así como de corregir los errores y resolver las dudas que existieron con respecto a varios artículos de este proyecto que al final fue archivado.



La diferencia entre el anterior y el nuevo proyecto está principalmente en que el archivado fue todo un proceso en el cual hubo una amplia difusión, participación y aportes de muchas personas de los sectores público y privado relacionadas con la construcción y las copropiedades.



Como lo dije en uno de mis artículos anteriores, era previsible que en esta oportunidad los mismos interesados ya estuvieran cansados de invertir su tiempo, la mayoría de las veces sin ninguna retribución económica ni reconocimiento para repetir todo el proceso, lo que se refleja en la poca acogida, interés, divulgación y participación del nuevo proyecto que recoge algo de la experiencia de varios que han sido presentados con las mismas pretensiones y argumentos.



De este proyecto acumulado, rescato suprimir la competencia de las alcaldías para expedir certificaciones de existencia y representación legal de las personas jurídicas de la propiedad horizontal, la cual pasaría a las cámaras de comercio.

Qué propone el nuevo proyecto de reforma sobre propiedad horizontal

Un tema nuevo, a mi manera de ver con fuertes vicios de ilegalidad, es determinar que las terrazas, cubiertas, patios y retiros no podrán tener el carácter de bienes comunes de uso exclusivo, sino que deberán ser enajenados de manera exclusiva a los propietarios de los bienes privados que puedan disfrutarlos.



Se recoge de proyectos anteriores el Registro Único de Administradores de Propiedad Horizontal (RUNT PH) distinguiéndolo del Registro Único Nacional de Propiedad Horizontal (RUAPH), los dos a cargo de las cámaras de comercio. Las funciones del último son similares a las de certificación de existencia y representación legal, por lo cual se podría generar una tramitología adicional innecesaria, peor de lo que los administradores deben soportar actualmente.



Uno de los mayores desaciertos del proyecto acumulado es el de insistir en que las actividades de hospedaje y alojamiento turístico se permitan en cualquier inmueble, salvo que lo prohíba la asamblea de propietarios por mayoría calificada. Opino que en los únicos casos en que se podría permitir la vivienda turística es como está actualmente: cuando esté permitida en el reglamento de propiedad horizontal, esto es, desde que se constituye el edificio en el régimen o, luego, mediante reforma del reglamento.



En síntesis, debemos estar alerta con el avance del proyecto, aunque considero que sigue siendo un desgaste innecesario de tiempo y recursos no solo de los legisladores, y de los que están dedicados a este, sino de quienes ante el temor de que sea aprobado se vean obligados a ejercer su derecho de participar, sin éxito. Se podría evaluar su archivo y proponer y presentar otro referente al ejercicio de la profesión y vigilancia de los administradores.



NORA PABÓN GÓMEZ

Abogada - Asesora externa