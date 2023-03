La reforma laboral, radicada el jueves en el Congreso, y la pensional, que llegará el miércoles, pero cuyo texto ya fue divulgado, sujeto a algunos posibles ajustes, alertan sobre los costos inmediatos y futuros de cumplir con las promesas de campaña.



Promesas como volver a reglas anteriores de remuneración de los asalariados en materia de festivos y trabajo nocturno, y de una renta de medio salario mínimo para quienes no lograron pensionarse, van de la mano de los riesgos de que el desempleo pare de bajar y las mesadas para cuando los jóvenes de hoy se jubilen no se puedan pagar sin seguir subiendo los impuestos.

El reto que ahora tendrán los parlamentarios será tramitar dos leyes que fortalezcan las garantías de los trabajadores sin generar barreras para crear empleo de calidad. Y fortalecer la protección de la vejez sin erosionar los recursos públicos, especialmente para responder en el futuro por la protección de los jóvenes de hoy, a la hora de su retiro.



En el proyecto de reforma laboral, radicado hace tres días, “la centralidad es la estabilidad laboral. Tenemos un texto que nos permitirá avanzar hacia una sociedad que reconoce la importancia de los derechos laborales”, dijo el jueves la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, en el acto simbólico de la radicación de la reforma.



El reto que viene es que la mayor estabilidad para quienes ya tienen trabajo formal (menos de la mitad de todos los ocupados) no se convierta en menor oportunidad de los informales (la mayoría de trabajadores) para acceder algún día a un empleo de calidad.

Por su parte, en el evento del jueves, el presidente Gustavo Petro dijo que “el proyecto debe permitir que el salario real crezca para que el país pueda industrializarse; que la gente pueda ser más feliz en esta sociedad, precisamente, para que pueda disfrutar de más tiempo libre”.



De esta forma, otro desafío es que ese enfoque en las condiciones de los asalariados, que son minoría dentro de los 22 millones de ocupados en el país —9,3 millones de empleados formales—, no deje de lado otras disposiciones que apunten a mejorar las condiciones de los 12,7 millones de trabajadores informales.



Los empresarios llaman la atención por los sobrecostos por los recargos nocturnos y dominicales que plantea la reforma. El proyecto indica que la jornada nocturna ya no iría desde las 9 de la noche, sino desde las 6 de la tarde, con lo cual trabajar después de esa hora tendría recargo. Y el recargo por laborar un domingo o festivo no será del 75 sino del 100 por ciento.



El sector de los bares, comercio, hotelería, entre otros, son los más preocupados con los cambios en las jornadas dominicales y nocturnas. Foto: iStock

El cambio tendría más impacto en sectores como el comercio, bares, alojamientos o empresas de vigilancia. Según la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), podrían llegar a asumir costos de entre 12 y 17 por ciento y en algunos casos se podrían elevar hasta 20 por ciento.



Según sus cálculos, los costos laborales del 2023 aumentarían entre 30 y 35 por ciento frente al año pasado. Esta cifra sale de sumar un 2 por ciento adicional por cuenta de la reducción de la jornada laboral este año a 47 horas, más el incremento del 16 por ciento del salario mínimo y los costos de la reforma que en promedio serían de entre 12 y 17 por ciento.



“Por cada 100 pesos que vende un pequeño comerciante, su ganancia neta es de entre 2 y 4 pesos únicamente, por lo que no todos serán capaces de absorber estos costos sin consecuencias”, sentenció el presidente del gremio, Jaime Alberto Cabal, quien dijo que entre las medidas que se tomarían para afrontar estos cambios estarían los reajustes de precios, la sustitución de mano de obra por automatización de procesos y tecnología, los ajustes en los horarios de atención, el cierre de sus puntos de venta y la no contratación de nuevo personal.



El presidente de la Andi, Bruce Mac Master, manifestó su preocupación: “Estamos convencidos de que tenemos que dar la oportunidad a las pymes y a las microempresas de poder venderle productos a las grandes. Si se obliga a las grandes a producir todo lo que necesitan o a contratar todo directamente, van a desaparecer una gran cantidad de las otras”.



Entre tanto, la minista Ramírez anunció que este miércoles se entregará al Congreso la reforma pensional con la que busca que ningún adulto mayor de 65 años en estado de vulnerabilidad quede desprotegido, y que se transite hacia un sistema unificado mayoritariamente público.



Un punto central es llegar a los mayores de 65 años en condición de pobreza o vulnerabilidad, con una renta de 223.000 pesos, que terminó siendo más cercana al actual subsidio de Colombia Mayor que al medio salario mínimo ofrecido durante la campaña.

Surge entonces la necesidad de que en la discusión en el Congreso se den los esfuerzos necesarios para conciliar una mayor protección a la vejez con una financiación que no deje endeudadas a las generaciones futuras.

Una de las críticas del proceso por parte de Asofondos, gremio que agrupa a las cuatro Administradoras de Pensiones en el país (Porvenir, Protección, Colfondos y Skandia) fue que ellos no hicieron parte de la mesa tripartita y, por ende, no tienen voz los 18 millones de trabajadores que están afiliados a los fondos de pensiones. Igualmente, expertos han asegurado que no están representados otros grupos como los pensionados o los trabajadores que son informales.



Respecto a la reforma pensional, el gran punto de discusión es si Colpensiones debe recibir los aportes de todos los cotizantes hasta los 3 salarios mínimos o no, pues de ser así estarían obligados a pasarse de los fondos privados al régimen público el 88 por ciento de las personas. Igualmente, si en el pilar solidario se mantiene la renta de 223.000 pesos a los adultos mayores de 65 años en condición de vulnerabilidad que se incluyó o si se modifica ese monto.

Debate sobre concertación

Discusión sobre la reforma laboral. Marzo 2023 Foto: Ministerio de Trabajo

Los dos articulados se redactaron tras las reuniones de una mesa tripartita conformada por funcionarios del Gobierno con la ministra Ramírez, a la cabeza, gremios de la producción tales como Andi, Fenalco, Acopi y SAC, y las centrales obreras, CUT, CGT y CTC.



Aunque la ministra de Trabajo dice que llevó a cabo una amplia estrategia de concertación, algunos gremios que participaron en la mesa tripartita no están tan de acuerdo. Según Cabal, solo algunos artículos de los casi 80 que tiene el proyecto fueron acordados entre las partes, además de que el escenario final de acuerdo fue de tan solo 3 horas por lo que no se puede hablar de concertación.



En el mismo sentido, Mac Master manifestó que en el proyecto no fueron incluidas finalmente algunas propuestas que solucionaban las preocupaciones de los empresarios.

Al contrario, Francisco Maltés, presidente de la CUT, dice que sí hubo tiempo de concertar y que lo único que recibieron fueron críticas y muy pocas propuestas.



