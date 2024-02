El duro pulso entre Gobierno, legisladores y privados por reformas laboral y pensional

En un abrebocas de lo que será la discusión de los proyectos de reforma pensional y laboral se convirtió el debate de este martes por la Comisión Tercera de Senado, el cual estaba programado para el pasado 12 de diciembre y que analizaría "los impactos de corto, mediano y largo plazo de dichas iniciativas en la generación de empleo, el tejido empresarial, el mercado de capitales y las finanzas públicas, entre otros".



(Lea también: Proyecto de decreto revive debate por poderes a Presidente en vigencias futuras)

La ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, y su colega de Hacienda, Ricardo Bonilla, presentes en el debate, expusieron cada uno los argumentos que llevan al Gobierno a insistir en sacar adelante las reformas pensional y laboral, al tiempo que defendieron los cambios que propone el Ejecutivo en cada una de esas iniciativas.



Bonilla, por ejemplo, dijo que el ahorro en los fondos privados (AFP) ya no estaba creciendo, que el año pasado habían llegado a 'ras' con los ingresos que habían tenido y mencionó que solo los gastos administrativos se habían llevado 4,5 por ciento de esos ingresos que se estiman en 33 billones de pesos a noviembre.



Ambos sistemas recaudaron 48 billones de pesos, dijo el ministro, de los cuales 33 billones correspondieron a las AFP. De esos 10 billones (4,3 por ciento) son gastos de administración; "Es plata que no va a los afiliados", sostiene Bonilla, quien dice que algunos de esos recursos los llevaron al Fondo de Garantía de Pensión mínima y el resto está en aseguradoras.



Señaló también que 2,5 billones de lo recaudado por los fondos son devoluciones, 7,5 billones se destinan a pagar a pensionados y 13 billones son los traslados a Colpensiones: "Yo sumo y me da que 33 billones recaudaron y 33 billones se gastaron, es decir, no hay incremento del ahorro. El ahorro son los rendimientos acumulados", insistió el ministro de Hacienda.



(Le puede interesar, además: Gobierno insistirá en que el presidente Petro asuma la regulación de servicios públicos)

Facebook Twitter Linkedin

La ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, en la discusión del salario mínimo del 2024. Foto: Ministerio de Trabajo

En su intervención, Gloria Inés Ramírez, ministra del Trabajo, dijo que el propósito de la reforma es buscar un equilibrio de la justicia en lo laboral y que se solucionen los problemas que tiene el país en ese frente en la actualidad, corrigiendo los desequilibrios que vienen del pasado.

​

"El empleo es una política integral de Gobierno y como tal debe hace parte del Plan de Desarrollo", señaló la funcionaria, tras recordar que en ese plan hay puestas cinco estrategias para la generación de empleo que apuntan a unos 1,7 millones de empleos en el presente cuatrienio, los cuales se conseguirán a través de la reindustrialización del país.



Y agregó: “Con la reforma laboral, vamos a formalizar en una primera etapa, a cerca de 2 millones 500 mil trabajadores y trabajadoras de sectores como el rural, plataformas de reparto y por su puesto, el sector de las y los trabajadores domésticos que históricamente han sido precarizados.​

Sin embargo, algunos congresistas, si bien han señalado la necesidad adelantar esas reformas, también continúan insistiendo en la revisión de esas iniciativas de tal forma que se puedan aprobar proyectos que corrijan las falencias de los sistemas actuales laboral y pensiones, al tiempo que sean las iniciativas aprobadas que necesita el país y los colombianos en ambos frentes.



Y si bien aplaudieron, en el caso de la pensional, el incremento de la ayuda a más de 3 millones de adultos mayores que viven en pobreza y que se le reconozca a las mujeres las semanas, también fueron enfáticos en que se debe ampliar la discusión sobre el umbral de los tres salarios mínimos del Pilar Contributivo, el cual se debe ajustar hacia abajo.



"Entre las dos reformas, la pensional y la laboral, tiene que haber una coherencia, ambas se tienen que hablar", dijo Juan Pablo Gallo, senador por el Partido Liberal.

Facebook Twitter Linkedin

Plenaria del Senado este 16 de febrero. Foto: Prensa Senado

Dijo, además, que, tal como está planteado el proyecto pensional, se afecta la cobertura, se impone una mayor edad para la pensión, cuando se dijo por parte del Gobierno que no se aumentaría y, lo que es más malo aún, que el proyecto genera un desestímulo a las cotizaciones y "más bien genera estímulos para buscar la informalidad".



Al intervenir en el debate, como invitado al mimo, Andrés Mauricio Velasco, director técnico del Comité autónomo de la Regla Fiscal, hizo un recuento del impacto de la reforma pensional en las finanzas públicas y señaló que los pilares solidario y semicontributivo implican un esfuerzo de acomodación de entre 0,5 y 1,2 por ciento en el mediano y largo plazo, mientras que el contributivo le cuesta más al Gobierno de lo que vale el esquema de prima media por varias razones. Una de ellas es porque la Nación tendrá que cubrir las mesadas que antes se cubrían con el Fondo de Garantía de Pensión Mínima y el sistema público recibirá menos aportes, porque las mujeres aportarán menos con la reforma.



Por su parte, Santiago Montenegro, presidente de Asofondos, resaltó los aspectos positivos que trae el proyecto del Gobierno, pero dijo que “requiere de cambios y precisiones importantes para que se pueda considerar como un paso adelante. Se necesita una buena reforma, no cualquier reforma”, enfatizó el directivo, quien insistió en la necesidad de avanzar en cinco temas puntuales.

Facebook Twitter Linkedin

Santiago Montenegro, presidente de Asofondos, asegura que Colpensiones es insostenible. Foto: Sergio Acero. EL TIEMPO

Montenegro mencionó, por ejemplo, que el sistema debe estar basado en el ahorro: Aun cuando un pilar contributivo basado en el ahorro individual sería la mejor opción, si se opta por mantener un umbral de cotización obligatorio al régimen público de 1 salario mínimo legal vigente, y que los recursos que ingresen a Colpensiones se ahorren en su totalidad.



Otro aspecto clave, según el vocero gremial es que el fondo de ahorro que se crearía con la reforma debe crecer en el tiempo y debe ser administrado por una entidad profesional, independiente de presiones políticas.



También, que quienes no se pensionen, se les debe respetar la propiedad de sus ahorros y otorgar beneficios por lo menos iguales a los actuales. También mencionó la necesidad de garantizar la operatividad para evitar traumatismos al afiliado y como quinto punto central de esta discusión se debe buscar un sistema que garantice la sostenibilidad de todos los actores. "La ley debe especificar con claridad cuál será la remuneración de las administradoras de cada uno de los componentes del nuevo sistema, y esta remuneración debe garantizar la sostenibilidad de las empresas administradoras. Solo con reglas claras se generará un aumento de la competencia en beneficio de los afiliados", puntualizó.