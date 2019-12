Reforma Tributaria fue aprobada en primer debate

Las comisiones económicas del Congreso, en sesión conjunta, aprobaron la reforma tributaria, la cual consta de 136 propuestas. La votación se hizo en bloque, el primero de los cuales dejó en firme el 50,7 por ciento de los artículos; mientras que en una segunda tanda los parlamentarios le dieron el visto bueno a otro bloque que sumó otro 47,7 % del articulado.



Lo único que se votó individualmente fue la eliminación del artículo 21, al igual que las vigencias y derogatorias y el sometimiento del título del proyecto a votación, el cual tuvo que ser votado de forma nominal, teniendo en cuenta que fue cambiado .

Hay que recordar que, en la jornada de este martes fueron abordadas tres ponencias para el primer debate del proyecto: una alterna, una negativa y la oficial, que ha sido construida en reuniones por los ponentes, coordinadores ponentes y los representantes del Gobierno, después de un mes de que el Ministerio de Hacienda radicara el proyecto, tras el hundimiento de la ley de financiamiento, por parte de la Corte Constitucional.



Algunos de los puntos de la reforma son los siguientes.



- Se elimina el impuesto al consumo del 2 % a los bienes inmuebles, pues sus resultados estuvieron muy lejos de lo esperado: $81 mil millones vs $1.7 billones. Con esta eliminación se podrían acelerar las ventas de vivienda y oficinas nuevas y recuperar más rápido el sector de la construcción, gran generador de empleo.



· Se mantiene el impuesto al patrimonio pero de una manera inequitativa y no progresiva. Quien tiene $4.999 millones paga 0% de tarifa de impuesto al patrimonio mientras que el que tiene $5.000 millones pagará $150 millones de impuesto en tres años.



· Se da una nueva oportunidad para declarar activos omitidos ya no pagando el 13% sino el 15%; con dicha figura se legalizaron bienes por $13 billones y se recaudó alrededor de $1 billón.

¿Qué pasa con el régimen simple?

Con relación al régimen simple, se amplía el periodo para acogerse al régimen simple.

Otro componente fuerte de la reforma fue el introducido en los últimos días, debido a las peticiones que tienen los manifestantes en las protestas sociales.



Compensación del IVA a partir del 2021 a la población menos favorecida, establecer 3 días sin IVA para ciertos productos, la reducción del 12 % al 4 % de los aporte a salud que hacen los pensionados que devengan hasta un salario mínimo, la inclusión de normas más estrictas en la generación de empleo para empresas que hagan mega inversiones o que estén exentas del impuesto de Renta, y se incluye un mayor beneficio en la deducción de gastos laborales para quienes contraten a personas menores de 28 años, siempre y cuando corresponda al primer empleo. La mayoría de estos temas restan de lo esperado en la anterior ley de financiamiento



