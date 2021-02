IVA a más productos y gravar pensiones altas, parte de la tributaria

En la reforma fiscal, con componente tributario y de reducción del gasto, que está construyendo el Gobierno y sobre la cual hay un primer borrador, uno de los principales elementos es el cobro del IVA a más productos de la canasta familiar (sin llegar a la totalidad), como forma de reducir las billonarias exenciones que por esta vía suman 75 billones de pesos al año, según el centro estudios económicos Anif; al igual que las pensiones altas.



Así lo señaló el viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, quien reiteró que para no afectar a las personas de menores recursos, es que se contempla ampliar el esquema de devolución del IVA, puesto en marcha el año pasado como una de las medidas de mitigación de los efectos de la pandemia del covid-19.

Le puede interesar: Diez puntos claves si tiene pensado comprar casa este año

Londoño le dijo a medios radiales que al interior del Gobierno el planteamiento es que las personas que pueden pagar, paguen siempre y que con el proyecto que se presentará se busca lograr un recaudo de unos 15 billones de pesos.



En este sentido, señaló, por ejemplo, que los servicios públicos y la educación no pagarán IVA y que tampoco se va a gravar toda la canasta familiar, sobre la que precisó que hoy está gravada en más de un 50 por ciento.



“Nunca estará gravada toda la canasta familiar. Esperamos subir un poco ese porcentaje sin afectar las finanzas de los que más lo necesitan. Lo más importante es que haya una devolución más focalizada para ciertas personas y que no les afecté su costo de vida", le indicó al medio radial.

Los de más recursos deberán pagar más impuestos

El viceministro Londoño sostuvo que los estratos 5 y 6 serán los que pagarán más impuestos, pero mencionó la posibilidad de que personas con poder adquisitivo que estén en estratos más bajos no reciban subsidios.



"Las personas de estrato 5 y 6 pagarían más IVA. Cerca de un 15% adicional. Buscamos también quitar exenciones para que las personas que deben tributar, tributen de forma correcta. Hoy hay personas con estrato 1 y 3 con casas de 1.000 millones de pesos, a las que les estamos dando un subsidio a la energía”, mencionó al cuestionar si este tipo de personas merecen las ayudas estatales.



En todo caso, el cobro de los impuestos, según ha reiterado en varias ocasiones el viceministro Londoño, se hará en 2022 y 2023, y no durante 2021.



Asimismo, Londoño también reveló que para las pensiones altas, que a su juicio son las de más de tres salarios mínimos al mes, sí entraría a regir el tema de los impuestos: "Las pensiones altas deben pagar un poco más de impuestos. De 1 a 3 salarios mínimos no pagarán más impuestos", recalcó a uno de los medios radiales.



Y precisó, además, que las medianas y pequeñas empresas no tendrían aumento de estos impuestos, ya que en el trabajo que se ha realizado con la Comisión de Expertos, quienes dan sugerencias para terminar de diseñar la reforma, las microempresas sí tendrían beneficios y se considera que se les puede ayudar disminuyendo la renta, beneficio que se sentiría en el año 2023.

Los ejes que tendrá el proyecto

Sobre la reforma ya cantada para atender los gastos de la pandemia poco a poco van quedando cosas en claro. Una, que será presentada en la legislatura que se retoma en marzo y va hasta junio.



También, que deberá referirse a los ingresos, con aspectos tributarios, así como a la manera de organizar el gasto de manera que los recursos se focalicen con equidad y vayan a los que más los necesitan, así como para equilibrar las finanzas públicas.



Al respecto, Londoño habló con EL TIEMPO.



¿Ya rindió su informe la Comisión de Expertos Tributarios, fue socializado en el Comité de Reactivación? ¿Cuáles son las líneas generales?



La secretaría técnica de la Comisión, encabezada por la Ocde, se encuentra trabajando en el informe preliminar, que sería presentado en el primer trimestre de este año. No obstante, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público preside, junto con la Dian, la Comisión, con lo cual ha venido trabajando de la mano con los expertos que la componen en las mesas técnicas.

Le puede interesar: El día en que me regalaron 500 millones de dólares

En este proceso se han escuchado y revisado las propuestas y recomendaciones de los expertos bajo el liderazgo de la secretaría técnica de la Ocde. Esto ha contribuido ha enriquecido el proceso de estructuración del proyecto de ley que hemos venido elaborando.



Aún cuando el proyecto de reforma tributaria se afinará a partir de estas recomendaciones, el viernes ya le fue presentado un borrador al presidente Duque. ¿Cuáles son los ejes centrales?



Lo primero que hay que resaltar es que hemos venido trabajando en el diseño de una reforma fiscal. En este proyecto de ley se abordan dos mecanismos esenciales de la política fiscal: el recaudo de impuestos y la distribución de estos recursos por medio del gasto público.



El Gobierno nacional considera que es necesario implementar cambios tanto en la forma en que el gobierno se financia como la manera en la que se focaliza el gasto, con el fin de mejorar en términos de equidad y cobertura. Los ajustes que se realicen a los mecanismos de la política fiscal estarán enmarcados en la sostenibilidad de las finanzas públicas en el corto y mediano plazo.



¿Cuál es, hasta ahora, la apuesta en materia de IVA, de eliminar exenciones y los elementos técnicos para afinar con el fin de una masiva devolución de IVA?



Las necesidades que surgieron como resultado de la pandemia nos ayudaron a fortalecer el proceso de identificación de la población en condición de pobreza y vulnerabilidad. Durante este periodo se implementó el programa de Ingreso Solidario, por medio del cual se transfiere mensualmente 160 mil pesos a más de 3 millones de colombianos. En ese sentido, el Gobierno nacional se encuentra en la capacidad de realizar la ampliación del programa de compensación del IVA a los hogares en condiciones de mayor vulnerabilidad.



¿Se está analizando el mecanismo de IVA imputado para quienes declaran y pagan renta, como lo proponen algunos economistas?



No, esa alternativa no se ha contemplado.



El Presidente se ha referido a la intención cierta de ajustar el gasto público. ¿Qué puntualmente viene en la reforma para garantizar que sí habrá ese ajuste, de manera consistente?



Los detalles en esta materia se darán a conocer en su debido tiempo.

Además:

- Reforma vendría con más devoluciones del IVA para los más vulnerables

- Duque dice que sí presentará reforma tributaria esta legislatura

ECONOMÍA Y NEGOCIOS