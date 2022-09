Hay preocupación entre las 450.000 tiendas de barrio formales que existen en Colombia, la mayoría ubicadas en estratos 1, 2 y 3, por el posible impacto que podría tener la reforma tributaria en sus cuentas.



(Puede leer también: Volverán los días sin IVA, pero habrá cambios en su realización)

Y es que de llegar a aplicarse los denominados impuestos saludables, con los que el Gobierno pretende gravar las bebidas azucaradas y los productos ultraprocesados, Fenaltiendas asegura que los precios de los productos que tienen mayor rotación se incrementarían de manera sustancial, habría una disminución del consumo y, por ende, sus ingresos se afectarían.



Con todo ello, su proyección es que podrían estar en riesgo de desaparecer hasta 250.000 tiendas de barrio formales. Esta situación se hace todavía más complicada si se tiene en cuenta que para más del 90 por ciento de los tenderos su negocio es la principal o única fuente de ingresos, de la cual vive su núcleo familiar, compuesto en promedio por cuatro personas.



“Por cada una de las tiendas, viven más o menos 3 o 4 personas, ya sea familia o empleados. Esto nos daría una cifra que a mí me preocupa mucho y es que 1,8 millones de personas quedaríamos sin empleo”, alertó Ligia Gil, vocera de Fenaltiendas.



(Puede leer también: Meta a cuatro años de la tributaria ya está en la mitad de lo previsto)



Y añadió: “Tienen que pensar si como Gobierno prefieren 450.000 tiendas formalizadas pagando un impuesto único con seguridad social o 250.000 negocios cerrados y 1,8 millones de pesos en subsidios más”.

Facebook Twitter Linkedin

Hay 450.000 tiendas de barrio en Colombia. Foto: EL TIEMPO

Ajustes a la propuesta



Si bien el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, ha asegurado que está estudiando la posibilidad de que los pequeños negocios no paguen estos impuestos, desde Fenaltiendas le hacen un llamado para que detalle cómo se haría esa categorización, pues muchas de las tiendas de barrio que hoy en día hay en Colombia no están ni siquiera formalizadas.



“En estos momentos no hay un censo real de estos pequeños negocios. ¿Cómo se van a identificar entonces cuáles son las pequeñas, medianas y grandes tiendas de barrio?”, dijo la vocera del gremio que forma parte de Fenalco.



(Puede leer: Reforma tributaria: así van los cambios que le hicieron al proyecto)



También aseguró que quieren ser escuchados y formar parte de esta discusión del proyecto de reforma tributaria, como sí lo han sido otros sectores, y que esta situación podría abrir la puerta de más tenderos a la informalidad.



“Contabilizamos unas 450.000 tiendas formales, pero pueden ser más porque hay muchas personas que venden a través de la ventana o del garaje de su casa. Con la tributaria, más tenderos se irían a la informalidad”, sentenció Gil.



La preocupación para los tenderos es máxima porque esta situación ocurre cuando todavía no han logrado tener la dinámica de crecimiento que tenían antes de la pandemia debido, en parte, a la elevada inflación que ha afectado los productos de la canasta familiar.



Según un estudio del gremio publicado en agosto, más de la mitad de los tenderos consultados les reportaron tener un nivel de ventas inferior al que tenían antes del covid-19.



“Si bien el comercio formal logró con mucho esfuerzo sortear los obstáculos no solo de la pandemia, sino de los acontecimientos posteriores, las tiendas de barrio se quedaron rezagadas, especialmente porque este año se ha sentido fuertemente el encarecimiento de alimentos y bebidas (15-30 por ciento)”, resaltó Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco.