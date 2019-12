Reforma tributaria: rifirrafe en Cámara por levantamiento de la sesión

Un momento de tensión se vivió en la Cámara, luego de que fuera levantada la sesión, por parte de la mesa directiva de esa célula legislativa, con el argumento de que no había quórum.



Dicha decisión fue tomada sin que se verificara la mayoría más uno. La sesión estaba siendo presidida por María José Pizarro, segunda vicepresidenta de esa corporación y miembro del partido Lista de los Decentes.



El congresista Buenaventura León, de inmediato, echó mano del reglamento del Congreso e indicó que había necesidad de acudir a la apelación de la medida, por lo que hizo la proposición para que fuera votada por la plenaria.



(Le puede interesar: Cámara da el sí a buena parte de la reforma tributaria)

Tras ser verificadas las horas en que empezó la sesión y, en particular, la hora en que se leyó el orden del día, que es cuando se da inicio oficial a la jornada, se procedió a invitar a los parlamentarios a ocupar de nuevo sus curules para dar paso a la votación.



La Secretaría certificó que había quórum decisorio; en consecuencia, la Cámara volvió a retomar la votación para aprobar la proposición de León.



Finalmente, 90 votos por el sí y 9 por el no abrieron el camino para la reanudación de la sesión, no sin antes debatir sobre el riesgo de que la sesión pueda quedar en capilla para ser tildada de no cumplir con el debido proceso.



Posteriormente se dio un espacio de intervenciones en el que se habló de la conducta de Pizarro, alrededor de la cual pidieron que se investigara, de manera que se pueda establecer las razones de su accionar.



REDACCIÓN ECONOMÍA Y NEGOCIOS