Todo lo que hay que conocer sobre una reforma tributaria

Todos oímos hablar de la reforma tributaria, pero a veces no se tiene claro lo que es, para qué es, por qué cada gobierno hace una. He aquí la respuesta a todos los interrogantes que se hacen muchos colombianos en esta temporada, cuando ya se tiene el visto bueno del Senado para la reforma tributaria, y la Cámara ha avanzado en el trámite de la aprobación de la misma.

1. Qué es una reforma tributaria

​

En Colombia, al igual que en todos los países, existe un Estatuto Tributario que fija las normas para el cobro de los impuestos a los contribuyentes, ya sean personas naturales o empresas. Esta es la normatividad que se modifica en una reforma.



2. Para qué se hacen reformas



Por lo general, cada Gobierno busca reformar el Estatuto Tributario, en algunos casos para conseguir más ingresos públicos que le permitan adelantar más programas sociales y obras de desarrollo (Vías, colegios, hospitales, subsidios a los más pobres (familias en acción)). En otras ocasiones, las modificaciones se hacen con otros objetivos: por ejemplo, promover el empleo, para lo cual, le bajan los costos por los impuestos que deben aportar las empresas para que puedan producir más y así necesitar más trabajadores. Es por esa razón que en cada Gobierno hay mínimo una reforma tributaria.



3. Cómo se plantea y aprueba



Una reforma tributaria en un país como Colombia, que tiene 3 poderes: el Ejecutivo (presidente y sus ministros), el Legislativo (Congreso) y Judicial (las cortes) sigue el siguiente curso:



1. El Gobierno presenta ante el Congreso la reforma.

2. Los congresistas nombran ponentes y coordinadores ponentes de las comisiones de Senado y Cámara, especializados en temas económicos, para que revisen la propuesta original y le hagan ajustes si así lo estiman.

3. El documento definitivo es estudiado en las comisiones económicas que deben votar en el primero de dos debates que debe surtir cada reforma.

4. El segundo debate se da en plenarias, tanto de Senado como de Cámara.

5. En cada uno de esos peldaños le pueden agregar proposiciones y el Gobierno decide si las acepta o no.



Los criterios para avalarlas son varios, pero fundamentalmente se valora que las medidas que se van a aplicar no afecten mucho el recaudo tributario, pues, recordemos que es con estos ingresos que se financian las obras que hace el Estado.



También se tiene en cuenta que las medidas que se vayan a avalar sean para generar equidad, es decir, que los impuestos se aporten proporcionalmente a los ingresos que se obtienen por la actividad que cada persona o empresa realiza. A los que no tienen recursos, por el contrario, les deben dar subsidios, cuya financiación viene precisamente de los impuestos que aportan los que más tienen.



Una conclusión parcial, hasta aquí es que, el Gobierno propone, el Congreso dispone y la Corte puede tumbar la ley aún después de un tiempo de su aplicación, como ocurrió en este caso: se está votando una reforma tributaria porque la Corte Constitucional tumbó la anterior, a la que se le llamó Ley de financiamiento (se aprobó en diciembre del 2018 y estuvo en vigencia durante todo el 2019).

¿Cuál es la reforma que plantea el presidente Duque?

1. Las empresas pagarán menos impuesto de renta para que generen empleo



El componente principal de la reforma de Duque es bajar el impuesto de renta a las empresas, del actual 33 %, al 30 %, en forma progresiva, es decir, les va quitando un punto por año. Esto lo hace, porque estima que las empresas son las que generan empleo, por lo tanto, entre menor carga tenga, mayor serán las inversiones que puedan realizar para crecer y hacer crecer la economía, lo que de una vez ayuda a los ciudadanos, pues empresa que produce más contrata más empleados.



Esta medida ha sido fuertemente criticada, en parte, porque se cree que los ricos de un país son las empresas y, en los países desarrollados, los ricos son los dueños de las empresas.



2. El argumento de la equidad con algunas medidas.



El Gobierno busca que los ricos paguen más impuestos, según ha sustentado en todos los debates. Por este motivo, propuso lo siguiente:



a. Estableció impuestos a los patrimonios superiores a 5 mil millones de pesos

b. Propuso impuesto a los dividendos (ganancias) que se reparten los dueños de las empresas.

c. Impuso una sobretasa al sector financiero (es decir, después de pagar lo correspondiente al impuesto de renta, deben aportar un porcentaje adicional).



3. ¿Hay medidas sociales para la gente?



La reforma de Duque incluyó una serie de medidas sociales, en parte, como consecuencia de las protestas ciudadanas.



Entre ellas están:



-Devolución del IVA a las personas de menores ingresos: cada vez que un ciudadano compra algún producto o servicio (en su mayoría), debe pagar un IVA y la tarifa general en el país es del 19 %. Los ricos consumen muchos productos porque tienen más dinero. Las personas de bajos ingresos se gastan un 6 % en promedio de su escaso ingreso, aportando el IVA. Eso es lo que les van a devolver.



-Tres días sin IVA. Esta medida, aunque reduce el ingreso de la bolsa pública, se aplica para que las personas de menores ingresos puedan tener ahorros que les permitan comprar productos sin IVA en 3 temporadas del año. Esto, a su vez, ayudará a reactivar el comercio, que es un alto generador de puestos de trabajo. Es algo así como el Día de Acción de gracias en Estados Unidos, solo que allá, es para beneficio de todos los consumidores y acá solo para los consumidores de menores ingresos.



-Reducción del aporte a la salud de los pensionados. Las personas cuando trabajan, aportan 12 % de su ingreso para financiar su servicio de salud y el de su familia. Si son empleados contratados (formales), el 8 % lo aporta la empresa y el 4 % el empleado. Cuando la persona se retira jubilada, debe asumir solo ese 12 %. En el caso de los pensionados de 1 salario mínimo, la medida propuesta en la reforma tributaria es que el 8 % del aporte que debe hacer para la salud lo asuma el Estado. El pensionado seguirá pagando el 4%, como cuando era empleado. De esta manera no se le reducen tanto sus ingresos para satisfacer sus necesidades básicas.



4. ¿Qué tiene que ver la reforma con el paro



La reforma tiene muchas más medidas. Son 152 artículos, pero las más polémicas son las que le quitan impuestos a las empresas, porque las centrales obreras dicen que les rebajan a los ricos y les cobran más a los pobres.



En la actualidad, las personas común y corrientes, para que les hagan retención en la fuente cada mes, cuando les pagan, deben tener un ingreso de más de 4’500.000 pesos. De ahí hacia abajo no aportan.



Todos pagan IVA, porque casi toda la canasta familiar (80 %) está gravada con este impuesto.



El impuesto de renta también se paga a partir de ingresos superiores a 5 millones. En la reforma de Duque se agregaron tarifas más altas, pero aplican para salarios altos.



REDACCIÓN ECONOMÍA Y NEGOCIOS