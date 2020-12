Los aportes y dudas de analistas y gremios sobre la reforma tributaria

Ante los fuertes efectos de la pandemia en el país y la necesidad de recaudar los recursos para pagar las deudas que el Gobierno ha tomado, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, confirmó que en el primer trimestre se presentará una reforma tributaria, sobre la que analistas y gremios ya comienzan firmar posiciones.



En este sentido, Mauricio Santamaría, presidente del centro de estudios económicos Anif, indicó los aspectos que a su juicio deben incluirse, comenzando por una ampliación significativa del número de aportantes de renta, que muchos más colombianos paguen, "cada uno de acuerdo a su capacidad de pago”.

“Es inverosímil que en Colombia las personas naturales tan sólo paguen 1,2 por ciento del PIB en impuesto de renta y que tan sólo haya cerca de 2 millones de contribuyentes, 4,5 por ciento de la población económicamente activa”, aseguró el economista.



En cuanto a los incentivos tributarios que sean en el país, Anif considera que el proyecto de ley debe eliminar la mayoría de las exenciones y excepciones, tanto en renta como en IVA, que valen cerca de 8 puntos del PIB, lo cual incluye exenciones a altos ingresos y sectores en renta y la exclusión de la canasta familiar del IVA, cuyo impacto regresivo se puede contrarrestar aumentando la devolución que ya se encuentra en marcha.



Además, según Santamaría, la reforma debe continuar el camino de reducción de impuestos parafiscales que empezó en 2012 y avanzar con los impuestos verdes, sin afectar la generación de energía eléctrica ni sus precios para el público.

Por su parte, la presidenta de Camacol, Sandra Forero, dijo que por ahora no han sido contactados por el Gobierno para analizar los puntos que debería tener la reforma o socializar las ideas que hay en el Gobierno.



Sin embargo, la directiva planteó igualmente cuatro puntos fundamentales que debería tomar en cuenta el proyecto de ley. El primero es incentivar la inversión y el desarrollo empresarial, lo cual impulsará el crecimiento y el emprendimiento; segundo, fortalecer los incentivos a la formalización de las unidades productivas, para tener un sistema más incluyente y articulado.



En tercer lugar, según Forero, la reforma debe tener en cuenta el control efectivo a la evasión y, como cuarto eje, ser lo más simple posible, ya que eso facilita el recaudo y la apropiación por parte de todos los actores.

‘Mejor bajar el tamaño del Estado’: Fenalco

Sin embargo, la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) señaló que no considera oportuno que en el primer trimestre del año, cuando apenas la curva de la reactivación puede ir fortaleciéndose, se genere un nuevo marco de incertidumbre para los empresarios a través de la reforma tributaria.



El presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, dijo que abrir la caja de pandora en el Congreso, con una reforma tributaria, también significa, eventualmente, perder incentivos que quedaron para el sector empresarial y la disminución de la carga tributaria que se dio con la Ley de Crecimiento Económico.



“Creemos que el Gobierno debería liderar una gran iniciativa de reducción del tamaño del Estado, de todos sus poderes, y de esta manera tratar de generar caja a través de reducción de gastos de funcionamiento y no de la inversión que se tiene que dar en políticas públicas, tanto en el ámbito económico como social”, indicó el directivo al señalar que la agremiación no ha sido consultada con esta iniciativa que ha lanzado el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla.

