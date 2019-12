Reforma tributaria se enfrenta al debate final en el Congreso

La reducción de la cotización a la salud de los pensionados será un tema en alto relieve durante esta semana, en la que el proyecto de reforma tributaria entra a su debate final en las plenarias del Congreso, donde aún no está claro qué tanto consenso político tenga para salir adelante.

Las cuentas establecidas hasta ahora muestran que para un pensionado de un salario mínimo, el ahorro anual de cada beneficiario, por la rebaja gradual del aporte a pensión, del 12 al 4 por ciento, incluido ya en la iniciativa, sería de alrededor de 826.000 pesos; pero ahora, entre los congresistas de algunos partidos políticos se baraja la idea de pedir que el beneficio se extienda a los pensionados de hasta dos salarios mínimos.



La estimación realizada a hoy, solo con los pensionados de hasta un salario mínimo, es que el universo de beneficiados será de 925.000 personas, es decir, el 41 por ciento del total de pensionados; mientras que los ciudadanos que reciben entre 1 y dos salarios mínimos son el 25 por ciento de los jubilados.



Como la propuesta sería de origen congresional, tendría que tener aval del Gobierno, debido al costo que representaría para la bolsa pública. Senadores como María del Rosario Guerra indican que “cubrir pensionados de hasta dos salarios mínimos ya no da, el costo es muy alto”.

Mientras tanto, Aurelio Iragorri, presidente de la bancada del partido de la U, indicó que hoy decidirán si apoyan o no la reforma y una de sus proposiciones es la de extender el beneficio del aporte a salud de pensionados hasta dos salarios mínimos, lo que “cubriría a 2 millones de pensionados”, dijo Iragorri.



Por su parte, Roy Barreras, señala que “esta es una de las innumerables propuestas populistas no estructurales. No modifican la crítica que hay a la reforma, que es una crítica del modelo que representa: capital y no trabajo, crecimiento en el mejor de los casos, y no generación de empleo, y en todo caso, cero impacto sobre la equidad, que es el reclamo ciudadano”.



Lo cierto es que, aun con el fuerte componente social que hasta ahora le han tratado de agregar al proyecto, el camino no está despejado para su llegada a la meta de la aprobación.



Ya se dio a conocer que el Partido Liberal votaría de forma negativa, por unanimidad, mientras que el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, dice que le llama la atención que le den la espalda a uno de sus integrantes (el representante a la Cámara Jhon Jairo Roldán), quien ayudó a mejorar el texto de la ponencia en su proceso de construcción. En su tarea de intentar salvar la reforma, el MinHacienda llevará este lunes al Congreso argumentos que controvierten las opiniones del expresidente César Gaviria, en el sentido de que la reforma provocará crisis fiscal.

Según los cálculos de la cartera de las finanzas públicas, el recaudo tributario neto en 2020 que aportará esta reforma será de 13,5 billones de pesos, que servirán para apalancar los programas que benefician a los colombianos de menores ingresos, como Familias en Acción.



Desde la perspectiva del Ministerio, la reforma no es inequitativa, toda vez que aplica un mayor impuesto de renta a personas naturales, pero solo a aquellas que ganan más de 36 millones mensuales.



De igual manera, impone un tributo a patrimonios por encima de 5.000 millones de pesos y un impuesto a los dividendos, que son los recursos que se reparten los accionistas de las grandes empresas del país.



Sobre la crítica a la reforma tributaria, por bajar impuestos a empresas, el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, invitó a que se desvirtúe lo que llamó “el mito que mayor distorsión produce en la discusión tributaria: el de estigmatizar a las empresas calificándolas de ricas”.



Desde su perspectiva, “este concepto explica una buena porción del sesgo antiempresa de nuestro Estatuto Tributario, y es que, por años, les ha cobrado exagerados impuestos a las empresas solo por la incapacidad del sistema de cobrar impuestos a todos”.



En ese contexto, hay que recordar que para este lunes las centrales obreras anunciaron plantones, en línea con su intención de seguir la protesta en contra de la reforma tributaria.

