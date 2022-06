Sacar adelante una reforma tributaria no ha sido fácil para ningún gobierno y el que comenzará el próximo 7 de agosto no será la excepción, más si se tiene en cuenta que uno de los ejes fundamentales del proyecto que presentará la administración de Gustavo Petro al Legislativo en esta materia, tiene como punta de lanza el hacerle una cirugía al impuesto de renta que tributan tanto de las personas naturales como de las jurídicas para corregir las distorsiones que tiene en la actualidad y evitar que sea progresivo.



En palabras de Ricardo Bonilla, asesor económico del Pacto Histórico, movimiento que llevó a la Casa de Nariño al primer mandatario de izquierda, esa propuesta significa que “para las personas jurídicas hay que bajar la tasa, siempre y cuando se eliminen las exenciones y beneficios”, mientras que para las personas naturales “existen demasiadas exenciones y beneficios”, lo que hace que haya personas de mayores ingresos que pagan "tarifas efectivas muy bajas”, aspectos que el nuevo Gobierno buscan corregir.



“Ni el impuesto de renta de personas naturales es progresivo ni el de personas jurídicas es justo y equitativo, entonces, hay que trabajar en ese frente y esa es la prioridad que se tiene”, enfatiza Bonilla.



El objetivo, bien intencionado, según algunos expertos consultados, tiene varios obstáculos por delante que superar y no será nada fácil, sobre todo porque Colombia carece de sistemas de información, que permitan el cruce de bases de datos; de mecanismos sólidos de control, como los contadores, y de sistemas fáciles de cumplimiento.



“En Colombia no hay nada de eso”, advierte Juan Ricardo Ortega, economista y exdirector de la Dian, quien considera, además, que cumplir es muy difícil, que los contadores son un eslabón muy débil en la cadena, son mal pagados, sin incentivos para que denuncien, en tanto no existen sanciones ejemplares para quienes le hacen trampa al fisco.



Algo en lo que coincide Horacio Ayala, consultor privado y también exdirector de Impuestos y Aduanas, para quien “los profesionales independientes siempre han estado gravados con el impuesto sobre la renta, siempre han existido normas gravando este tipo de contribuyentes”.



Sin embargo, advierte que quizás las dificultades están en los controles, en la medida que en muchas profesiones los servicios se prestan a personas naturales, que no pueden descontar los honorarios pagados y en consecuencia no los declaran.



“En algunos países permiten deducir una porción de los gastos personales, de manera que los usuarios de los servicios revelan los pagos con un aliciente, y los profesionales se ven obligados a declararlos”.



Según la Unidad de Gestión de Pensiones y Parafiscales (Ugpp), en Colombia los cotizantes independientes son cerca de 2,2 millones repartidos en más de 22 actividades. Solo en el primer bimestre del año ingresaron más de 462.000 nuevos cotizantes al sistema, y si bien en las estadísticas de la entidad no muestran los rangos de ingresos sobre los que realizan los aportes a pensión, entre otros, los datos pueden dar una idea de lo que puede ser ese segmento que tocaría la nueva reforma.

Mayores cotizantes independientes por actividad

ACTIVIDAD NÚMERO

Profesionales científicas y técnicas 541.497

Actividades de servicios administrativos 311.915

​Comercio y reparación de vehículos 210.644

Atención de la salud humana 180.210

​Otras actividades de servicios 173.083

Educación 135.547

Transporte y almacenamiento 100.135

​Fuente: Unidad de Gestión de Pensiones y Parafiscales (Ugpp)

Ingresos ‘camuflados’

Pero el grueso de los potenciales cotizantes que busca la próxima administración no está en los profesionales independientes, muchos de los cuales cobran por sus servicios en efectivo, lo que no permite hacerle un mayor seguimiento a esos ingresos.



El gobierno entrante ha sido claro en señalar que son las personas de ingresos más altos los que deben tributar más. “El punto es qué hacer para identificar las razones por las cuales los ingresos de personas naturales pagan tan poco”, sostiene Bonilla.

La Dian tiene que hacer la tarea de identificar, qué es lo que hay del uno por ciento de declarantes de altos ingresos del país, qué tanto de esos ingresos son realmente propios. FACEBOOK

TWITTER





Tanto el vocero del Pacto Histórico como los expertos consultados coinciden en señalar que los mayores recursos están en esos ingresos que muchos empresarios ponen en cabeza de las compañías, luego o les aparecen como propios.



“Hay mucha plata de personas muy ricas que tienen todas sus fortunas en cabeza de las empresas, estas son las que se encargan de pagarles la casa, el carro, todo. Son flujos de gastos para la buena vida de los grandes empresarios que los registran como gastos de sus compañías. Entonces, ni la empresa paga impuestos ni el rico no paga impuestos sobre sus ingresos, cuando son los que deberían tributar de forma importante… ahí es donde está la plata”, explica un abogado tributarista consultado.



Por eso, para Bonilla es claro que la Dian tiene que hacer la tarea de identificar, qué es lo que hay del uno por ciento de declarantes de altos ingresos del país, qué tanto de esos ingresos son realmente propios y si lo que declaran en las empresas los identifican como ingresos de los accionistas, de sus ejecutivos o si los ponen como descuento en la empresa y no le aparecen como ingresos a las personas.



Lo que se ha detectado, en principio, es que hay fincas de recreo, casas, apartamentos, vehículos y hasta yates de uso familiar a nombre de las empresas, son activos que no tienen que ver con el objeto social de las compañías, no son bienes productivos, por lo tanto, deberían están a nombre de personas naturales.



“Eso es un montón de dinero, si se le mete todo ese gasto a la empresa, esta paga pocos impuestos y el dueño no obtiene ingresos”, comentan los consultados.

Empresas de papel

Para algunos de los consultados, buena parte de esos ingresos se manejan a través de empresas S.A.S. que son controladas por una familia o un individuo y al operar así es muy complicado distinguir la vida de este de la vida de la empresa.



Las cifras parecieran corroborar esas afirmaciones. Según la Confederación de Cámaras de Comercio del país (Confecámaras) en Colombia hasta el 2021 había registradas cerca de 1,63 millones de empresas; no obstante, datos de la Dian indican que solo 400.000 de esas presentan declaración de impuestos.



Hay muchas empresas de papel, dicen, luego todo se reduce a una falta de control y de información “no hay quién se preocupe por saber quién está detrás de estas (empresas) y si no se tiene esa información no se puede distinguir quién es el dueño, porque en últimas todo lo que se usufructúa es un ingreso”, precisan los expertos.



Así las cosas, la tarea que tiene por delante el nuevo gobierno en materia tributaria no es nada fácil, porque tendrá que ordenar la casa en varios frentes y lidiar con un tema político que no es sencillo.



Juan Ricardo Ortega sostiene que “cobrar impuestos no es un tema de forma sino de fondo, de voluntades políticas". Por eso considera que el país no solo necesita una reforma desde el punto de vista tributario, “se debe crear todo un ecosistema, que haya sanciones, sanciones ejemplares para los funcionarios corruptos, cero tolerancia contra ese flagelo, contadores mejor remunerados, con mayor autoridad e sin incentivos para que denuncien a quienes pretendan evadir sus obligaciones”.



Todo lo anterior, acompañado de sistemas de información, de cruces de información y mecanismos de control.



El Tiempo