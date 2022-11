El último debate del proyecto de ley de la reforma tributaria que busca recaudar para el 2023 unos 20 millones de pesos inició en las plenarias de Cámara y Senado.



Sobre las 10 de la mañana inició la plenaria en Senado. En primer lugar, el senador del Centro Democrático, Miguel Uribe pidió que se aplace se vote el proyecto artículo por artículo.



“Esta es la reforma del desempleo, de la pobreza y de la inflación. Se trata de un tiro en el pie para el crecimiento económico del país”, sentenció.



Al contrario, la coordinadora ponente Clara López aseguró que dos de cada tres pesos del recaudo de la reforma vendrán de quienes tiene más de 20 millones de pesos. “Esta es la reforma del cambio”, señaló.

¿Qué nuevos impuestos trae el proyecto?

Entre los cambios más importantes que se le hicieron a la ponencia para este último debate están algunos como que se le pondrá al sector minero-energético una sobretasa de renta en función del precio internacional de los últimos 10 años. En el caso del petróleo sería de 5, 10 y 15 por ciento; y en el del carbón, de 5 o 10 por ciento. Adicional a ello, no van a poder deducir las regalías.



Las hidroeléctricas también tendrán una sobretasa temporal de 3 puntos y las entidades financieras otra de 5 puntos adicionales.



También se incluyó un artículo nuevo donde se establece cárcel de 4 a 9 años para los que omitan activos o declaren pasivos inexistentes, con el propósito de defraudación o evasión por un monto igual o superior a 1.000 salarios mínimos.



La primera vez que se cometa el delito se paga lo que se debe con intereses y multa, la segunda hay cárcel pero los atenuantes pueden reducir la pena a la mitad y en la tercera no hay atenuantes.



Además, se reducirán los porcentajes de las sanciones por no enviar información tributaria, enviarla con errores o de forma extemporánea, considerando que son muy altas en la actualidad.



Respecto a productos ultraprocesados que pagarán impuestos, se mantuvieron algunos como el chocolate, los cereales, las confituras, los helados o los productos de panadería, pastelería o galletería.



Hay que aclarar que en el proyecto se especifica que solo pagarían impuestos, por ejemplo, las panaderías que al año vendan 1.000 unidades de valor tributario (uvt), lo que con los cálculos del 2022 daría 380 millones de pesos al año y unos 31,6 millones de pesos al mes.



Esto quiere decir que una panadería pequeña no pagaría un mayor impuesto por el pan; en cambio, los panes industriales que van empacados sí se gravarían.



Otro de los puntos polémicos durante estos meses de debate ha sido el de los dividendos, que finalmente quedaron con una tasa que irá entre el 0 y el 20 por ciento.



Para el caso de las ganancias ocasionales, cuya tarifa actual es de 10 por ciento, se acordó que el impuesto pase al 15 por ciento, a excepción de las loterías, que quedó en 35 por ciento.



Respecto al patrimonio, la propuesta es que quedaría de la siguiente manera: a partir de 3.000 millones, con una tarifa marginal de 0,5 por ciento; a partir de 5.000 millones, de 1 por ciento, y desde 10.000 millones de pesos, de 1,5 por ciento.