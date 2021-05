Claves de los cambios en la reforma anunciados por Duque

El presidente Iván Duque dijo en el espacio televisado de 'Prevención y Acción', que dio instrucciones al Ministerio de Hacienda que en las modificaciones que se hagan al proyecto de reforma fiscal y social no haya IVA a servicios públicos ni a gasolina, y que se retiren los artículos que aumentaban la base de personas que pagan impuesto de renta.

IVA a servicios públicos



En el proyecto radicado se preveía IVA para servicios públicos de estratos 4, 5 y 6. En la actualidad los estratos 5 y 6 pagan, en su factura, una contribución para que se puedan subsidiar los servicios de los estratos 1, 2 y 3.



Por esa razón, el IVA podría haber sido indiferente para los estratos 5 y 6, pues si bien empezarían a pagar ese impuesto del 19 por ciento, se les iba a quitar la contribución para los subsidios.



En cambio, el estrato 4 hoy no paga la contribución para los subsidios, por lo que el IVA sí les habría significado un incremento de 19 por ciento en sus facturas de gas, agua y luz.



Finalmente, el presidente Duque decidió que este impuesto a los servicios de los estratos altos ya no sea tenido en cuenta en la reforma.



Gasolina



Actualmente, la gasolina tiene IVA en algunas partes de la cadena. Se cobra el impuesto con la tarifa del 5 por ciento al ingreso al productor. En el proyecto se preveía cambiar a la tarifa general de 19 por ciento.



El efecto previsto era de unos 500 pesos por galón. En la canasta familiar de los hogares pobres, la gasolina pesa 1,2 por ciento de los gastos totales, en tanto que en la clase alta, el peso es de 3,4 por ciento. El cambio en este impuesto a la gasolina habría significado un incremento de los gastos de las familias pobres de 0,08 por ciento, y e los de clase alta, de 0,2 por ciento.



En todo caso, el cambio también saldrá de la reforma.





Base de contribuyentes de impuesto de renta



En el proyecto se contempla que las personas con ingresos de más de 2,5 millones de pesos mensuales comenzarían a pagar impuesto de renta a partir del 2024. Con las tablas previstas, una persona cuyo ingreso fuera de unos 2,58 millones al mes tendría a cargo un impuesto de 5.200 pesos por mes.



Como el aumento de la base de declarantes y contribuyentes del impuesto de renta iba a ser progresivo entre 2022 y 2024, en el 2023 empezarían a pagar el impuesto personas con ingresos de 3 millones mensuales. Habría tenido un impuesto a cargo de 6.000 pesos mensuales.



En el 2022, quienes habrían empezado a pagar eran las personas con ingresos de 4,17 millones de pesos al mes. Su impuesto habría sido de 16.000 pesos mensuales.



El presidente Duque decidió retirar de la reforma este cambio, y ahora declararán y pagarán renta los mismos que por ahora lo hacen. Como declarar no significa pagar, en la actualidad quienes sí pagan son 1,5 millones de personas, es decir, solo 3 de cada 100 colombianos. El aumento de la base, de todas formas, sólo habría subido la base de contribuyentes en un millón de personas.



