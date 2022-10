A solo algunas semanas para la votación definitiva del proyecto de reforma tributaria en las plenarias del Senado y de la Cámara de Representantes, y en medio de un ambiente tenso por los impactos del proyecto en el crecimiento, en la inversión y en el empleo, entre otros, el Gobierno anunció en el foro “Reforma tributaria en la recta final”, cambios en los nuevos impuestos planteados para el petróleo y el carbón y acuerdos para las tasas que tendrán las zonas francas.



En el encuentro, organizado por EL TIEMPO, Portafolio y Probogotá Región, el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, destacó que ya se hicieron reuniones con Ecopetrol, representantes de la industria minera y que este jueves se dio la primera reunión con los ponentes de cara al debate definitivo que se avecina.



El funcionario recalcó que luego de más de 350 horas dedicadas a reuniones para escuchar las posiciones de los diferentes sectores, se trata de una reforma ampliamente concertada, “la más concertada de la historia” y la más liberal, al subrayar que se trata de un proyecto progresivo porque es la reforma que sigue más los principios que ha defendido el Partido Liberal.



Dijo que la conversación ha sido muy positiva con los ponentes liberales y los del Partido de la U, y que confía en que para las plenarias el proyecto contará con los votos necesarios para convertirse en ley.



Ocampo señaló que si bien habrá ajustes en los impuestos al sector minero energético y en el régimen de zonas francas, no dará su brazo a torcer en el plan de gravar las pensiones más altas.

1- Petróleo: nueva propuesta



El ministro José Antonio Ocampo reveló que los impuestos mineros quedaron reducidos al petróleo y el carbón. El resto de productos (coque, ferroníquel, materiales de construcción, etc.) quedaron por fuera. Además, anunció una nueva fórmula para calcular la sobretasa de renta para petróleo y carbón, que será variable y según la bonanza que se viva en las cotizaciones en el exterior, que incluso permitiría que no exista sobretasa cuando bajen los precios. “Si el precio en el año gravable supera el 30 por ciento del precio promedio de los últimos 20 años tiene (una sobretasa) del cinco por ciento; si supera el 60 por ciento, (se aplica) el 10 por ciento. Y cuando los precios internacionales bajen, desaparece esa sobretasa”. Sobre la no deducibilidad de regalías, Ocampo reconoció que sigue siendo “un tema bastante complejo” que ha analizado con Ecopetrol, la Drummond, entre otros. “Vamos a ver cuál fórmula sería la más aceptable. Nuestra visión es que las regalías son el pago por un activo de la Nación, y por tanto no puede ser deducido como cualquier costo”.



La complejidad radica en que “las regalías se pagan a veces en especie y a veces en dinero y eso hace que no sean comparables”, comentó el Ministro Ocampo.

También reiteró que se respetarán los contratos de exploración y explotación, pero dejó una puerta abierta a que se consideren nuevos acuerdos para explorar y explotar petróleo según el ritmo de diversificación exportadora: “tenemos que ver cómo dejamos de ser dependientes del 40 por ciento que hoy día exportamos de petróleo. Estamos haciendo un ejercicio conjunto con el Ministerio de Comercio, con Ecopetrol, y que discutiremos con el Ministerio de Minas, sobre a qué ritmo se puede hacer esa diversificación exportadora. La exportación de petróleo tiene que continuar, la pregunta es si con los contratos existentes cuánto se garantiza (de recursos y divisas), y si es posible diversificar (con exportaciones industriales, de servicios, etc.) que compensen la reducción del petróleo”.



En tal sentido, si el ejercicio que se adelanta de cálculo a futuro indica que con los contratos actuales de explotación y exploración de petróleo no se garantizan los recursos que requiere el Estado, se consideraría abrir la opción a estudiar nuevos acuerdos.

2- Salario mínimo: ajustado a la fórmula



Ocampo explicó que la otra semana arrancarán las negociaciones del Comité de Concertación, con sindicatos y empresarios, en las que se escucharán las propuestas de las tres partes (junto con la que se viene preparando desde el Gobierno).

No se atrevió a adelantar un eventual porcentaje de aumento para iniciar las conversaciones, aunque sí reveló que el proceso se ajustará estrictamente a las normas de cálculo que ordena la ley.



Señaló que “el gobierno anterior se desvió de las reglas históricas en el aumento de este año (2022) y no cumplió con el principio básico” de calcular el aumento del cruce entre inflación más aumento de productividad, sino que “se fue ampliamente por encima”, es decir, fue generoso, “y después la inflación ‘se comió’ el aumento del salario mínimo, aunque eso no estuvo en las discusiones”.

Foro Reforma tributaria en la recta final, ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, líderes gremiales y expertos. Foto: Néstor Gómez. EL TIEMPO

En tal sentido señaló que el gobierno de Gustavo Petro “espera estar en torno a la regla, teniendo en cuenta las discusiones a ver si hay posibilidad de un acuerdo tripartito anticipado para un aumento del mínimo”, puntualizó.



Esto indica que el cálculo del aumento del mínimo será por estricta combinación de la cifra de inflación y el aumento de productividad, posiblemente con algunos puntos por arriba, pero sin alejarse mucho de dicha regla consagrada en la ley

3- Pensiones: se mantienen impuestos a las mesadas más altas

En este punto el ministro Ocampo fue contundente: se van a gravar las pensiones altas tal y como quedó en el articulado aprobado en primeras sesiones del Congreso, aunque quedarán por fuera de impuestos los aportes pensionales, “como sucede en todo el mundo. El régimen que se está proponiendo no es abusivo”.



Reveló que, según sus indagaciones en 12 países de Latinoamérica, “Colombia es el único país de la región y del mundo en donde los aportes para pensiones y las pensiones están exentas (de impuestos). Incluso investigué los países que dice la Procuradora que están exentos, Argentina y Brasil, y encontré que es falso”, indicó.



Señaló que esta propuesta de gravar las pensiones es la “menos abusiva” de la región y sólo impactará al uno por ciento de los pensionados.



“Como quedó aprobada la reforma en primera vuelta, Colombia queda con el mayor beneficio en América Latina. Se gravarán pensiones superiores a 2.400 dólares, le sigue México con 2.200 dólares (en pensiones exentas), luego Costa Rica con (pensiones) de 1.200 dólares y los otros 1.000 dólares o menos”, y añadió que apenas “el 0,3 por ciento de los colombiano” tienen pensiones de $40 millones. “Si el 0,3 por ciento de pensionados (con esas mesadas) no van a pagar impuestos, ¿entonces quién?”, puntualizó.

4- Acuerdo político: avanzan discusiones

El ministro José Antonio Ocampo se mostró confiado en que contarán con los apoyos y los votos en el Congreso para la aprobación de la reforma. Reveló que se ha reunido intensamente en días recientes con partidos políticos para discutir detalles y ajustes al articulado.



“Debo decir que el diálogo con los ponentes y los miembros de las comisiones económicas liberales ha sido muy positivo, (también con congresistas) de ‘La U’. Los únicos dos sectores que han sido muy difíciles son los del Centro Democrático y los del Cambio Radical”, declaró Ocampo.



El funcionario recordó que integrantes de Cambio Radical en el Congreso se retiraron en la última votación de las comisiones económicas conjuntas, el pasado 6 de octubre.

Y no desaprovechó la oportunidad para enviar mensajes de tipo político: “esta reforma es progresiva, es la reforma que más sigue los principios que ha defendido el liberalismo a lo largo de su historia. Por ejemplo (dicen) ‘impuesto al patrimonio no’: perdón, el impuesto al patrimonio fue creado por Alfonso López Pumarejo en 1935 y se mantuvo hasta 1989. Fue una invención liberal. Recuerdo cuando joven que uno pagaba impuesto al patrimonio todos los años. Con una tarifa más alta, del dos por ciento. Nosotros propusimos el uno por ciento y el Congreso creó una categoría más alta del 1,5 por ciento”, explicó.

5- El mensaje de confianza a los empresarios

Según José Antonio Ocampo se ha reunido “más de 350 horas con distintos sectores, gremios y congresistas” para escuchar sus propuestas e integrarlas en las modificaciones a la reforma.



“Esta es la reforma tributaria más concertada de la historia en Colombia”, dijo, y relató varios ajustes que han provenido de dichas discusiones como la eliminación de tributos a la cultura, el arte, la ciencia y la tecnología, a los dividendos y a las contribuciones a entidades sin ánimo de lucro como aportes deducibles, entre otros, como muestra de la voluntad de diálogo abierto.



En su resumen, “salvo el sector minero, el resto de sectores empresariales tienen casi las mismas tasas de tributación que seguirá siendo moderada”, en su análisis, aunque reconoció que el tema de impuestos a los dividendos aún genera debate.



No obstante considera que en ese aspecto, al contrario, promocionará la inversión al interior de las empresas, pues se incentiva que no se trasladan todos los dividendos sino que queden en las compañías. En sus estimaciones la tasa de tributación para las empresas pasará del 25 por ciento al 29 por ciento “y eso les dará un margen para que se sigan desarrollando. Lo ha dicho el presidente Gustavo Petro: creemos en la empresa privada. Es el motor de la producción. Esperamos que la empresa privada impulse la producción”, finalizó



