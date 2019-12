Reforma tributaria logró respaldo clave para ser aprobada

Sin la participación del Gobierno en las horas de la tarde, pero sí con las intervenciones de las bancadas de oposición y de algunos miembros de otras colectividades, el proyecto de ley para la promoción del crecimiento económico –conocido como reforma tributaria– estaba anoche, al cierre de esta edición, a un paso de iniciar su votación en la Cámara de Representantes, con señales más claras sobre su aprobación.



Lo anterior luego de la confirmación de que el partido de ‘la U’ apoyará el proyecto, aunque con varias excepciones, con lo cual se suma a Cambio Radical, que desde hace más de una semana anunció su respaldo.

Esta decisión, que se conoce luego de varios días de dudas sobre la postura que tomarían los dos partidos frente al proyecto, le estaría asegurando al Gobierno los votos necesarios para que la iniciativa sea aprobada.



De hecho, el anuncio de ‘la U’, que aclaró que “no se votará la propuesta a pupitrazo y se presentarán proposiciones sobre distintos temas”, llevó a parlamentarios opositores y de otras colectividades que no comparten la iniciativa a lamentar que el proyecto termine aprobado porque, en su concepto, no genera empleos, mantiene la desigualdad y está hecho para favorecer a los más pudientes.



A esta situación se llegó luego de casi cuatro horas de debate, en las que buena parte del tiempo se dedicó a la votación –de forma negativa– de más de 60 impedimentos. En el Senado, la discusión y votación se iniciarán en firme hoy, a las 10 de la mañana, según confirmó la congresista uribista María del Rosario Guerra.

Sin embargo, en la plenaria de la Cámara, congresistas opositores manifestaron su intención de votar la proposición de archivo, con ocasión de la discusión de una ponencia negativa encabezada por los representantes David Racero y Katherine Miranda, dos de los ponentes.



Previamente, las bancadas de Senado y Cámara de ‘la U’ y Cambio Radical se reunieron ayer y realizaron votaciones internas y acuerdos que dejaron como resultado acompañar al Ejecutivo en la reforma tributaria, la cual debe ser discutida y votada esta semana en las plenarias de Senado y Cámara, después de que el Gobierno convocó sesiones extras.



Por los lados de Cambio Radical, el apoyo se había manifestado a comienzos de diciembre, pero la semana pasada algunas voces comenzaron a cuestionar ese respaldo y forzaron la votación interna de ayer. Algunos congresistas de ese partido le dijeron a EL TIEMPO que en la reunión hubo un acuerdo por apoyar la reforma tributaria y que también se manifestará que “el partido mantiene su posición de independencia”.



En ‘la U’, entre tanto, las bancadas de Senado y Cámara votaron mayoritariamente por acompañar la iniciativa.

Diversas voces

En la discusión previa a la votación de la ponencia negativa, el representante Mauricio Toro, de Alianza Verde, señaló que se perdió la oportunidad de que las empresas crezcan y generen empleo con salarios dignos. “Es triste y da pena”, señaló.



Por su parte, la representante Catalina Ortiz, de la misma colectividad, rescató la importancia de la compensación del IVA al 20 por ciento menos favorecido de la población (insistió en que se inicie en 2020 y no en 2021), pues puede servir para contratar y bajar el desempleo. No obstante, criticó que se esté haciendo política pública con los impuestos, al seguir recibiendo a los ‘lobbistas’.



Para el representante León Fredy Muñoz, los artículos más perjudiciales son el 81 (deducción de impuestos diferentes al de renta y otros impuestos, como el 4 × 1.000, el 86 (baja progresiva en tarifas de renta de empresas) y el 89 (deducción de IVA por la inversión en bienes de capital), con los que se les “regalan” 10 billones de pesos a los más pudientes.



Pero, al cierre de esta edición, y tras sesionar de forma informal para escuchar al presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, Diógenes Orjuela, y a otras tres personas, la ponencia negativa fue derrotada con una votación de 104 votos en contra y solo 37 a favor.



Según el reglamento del Congreso, para que la iniciativa sea aprobada (el proyecto con el aval del Gobierno) se necesitan 55 votos por el sí en el Senado y 86 en la Cámara. Por esto, el apoyo de Cambio Radical y de ‘la U’ es clave, pues con los votos de los partidos aliados al Gobierno (Centro Democrático, Partido Conservador, el Mira y Colombia Justa y Libres) no alcanza para la aprobación.



Con el respaldo de estos dos partidos, el Gobierno sumaría, en el papel, 70 votos de 55 requeridos en el Senado y 111 de 86 exigidos en la Cámara. Entre los partidos que la votarán en contra estarán los opositores al Gobierno Nacional y el Partido Liberal.

Como las ordinarias terminaron ayer, el Gobierno convocó extras hasta el viernes para votar el proyecto, así como otras iniciativas.© ECONOMÍA Y NEGOCIOS Y POLÍTICA

EL TIEMPO