Más de 30 líderes económicos piden que se tramite reforma tributaria

En medio del fuerte debate que se adelanta en Colombia por la reforma tributaria que presentó el Gobierno Nacional, un grupo de destacados líderes y analistas económicos del país se pronunció sobre el proyecto fiscal y destacó su importancia para mantener la financiación de programas sociales.



En una carta, la cual fue firmada por Rudolf Hommes, exministro de Hacienda; Juan Ricardo Ortega, exdirector de la Dian; Astrid Martínez, expresidenta del Grupo Energía de Bogotá; el economista Eduardo Lora, entre otros, plantean una serie de ajustes al proyecto.



En un primer momento, los expertos señalan que les “preocupa que la propuesta de reforma tributaria del gobierno no considere una mayor progresividad para los niveles más altos de ingreso. El concepto de solidaridad que impone ese sacrificio exige que todos contribuyan y que la proporcionalidad, por lo menos, refleje las diferencias en ingreso de los contribuyentes”.



Aún así, destacaron que es urgente que el país responda a las necesidades de “los colombianos más afectados por la pandemia y profundizar las acciones necesarias para frenarlas” y que la iniciativa presentada por el gobierno del presidente Iván Duque “busca proteger a los más vulnerables, recuperar la economía y asegurar la sostenibilidad fiscal”.



“Hoy Colombia tiene 21 millones de pobres. La pandemia borró más de ocho años de progreso en ese frente. Consideramos que es urgente atender esta calamidad, que requiere recursos para solventarla con los que no se cuenta (…) Si no hay reforma, no va a ser posible obtener siquiera el ingreso solidario y tampoco habrá plata para financiar otros programas sociales”, destacan los firmantes.

Por otro lado, los líderes económicos señalan que el Gobierno debería “considerar aspectos de la propuesta de Fedesarrollo, que propone reducir las cargas prestacionales para los empleadores, con incidencia en la creación de empleo formal”.



Así mismo, proponen que es necesario “desmontar subsidios que son ineficientes o injustos o que se prestan para fomentar el clientelismo. Ese desmonte aportaría recursos para aumentar el ingreso mínimo garantizado”.



Por último, afirman que “la ciudadanía debe comprender la urgencia de hacer una buena reforma y comprometer al gobierno con un programa redistributivo de gasto social. Sin esos cambios, no vamos a poder responder a las necesidades y exigencias de la población ni dar sostenibilidad a las finanzas del gobierno. La pobreza monetaria ya llega a 43 %. La clase media va a sufrir mucho más si no hay reforma, y la situación social va a empeorar a medida que se estanca la economía”.



La carta es firmada por Andrés Álvarez, Mónica Aparicio, Hernán Avendaño, David Bardey, Felipe Barrera, Juan Benavides, Jorge Humberto Botero, Carlos Caballero, Antonio Celia, Andrés Escobar, Rudolf Hommes, Jimena Hurtado, Andrés Langebaek, Marta Lasprilla, María del Pilar López, Eduardo Lora, Astrid Martínez, Jaime Millán, Daniel Mejía, Armando Montenegro, Gustavo Moreno, Óscar Nupia, Juan Ricardo Ortega, Pedro Nel Ospina, David Pérez, Pablo Roda, Mauricio Rodríguez, Fabio Sánchez, Luis Álvaro Sánchez, Eduardo Uribe, Tito Yepes, Andrés Zambrano y Hernando Zuleta.

