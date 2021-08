Lluvia de propuestas que quieren introducir en la reforma tributaria

Aunque la nueva propuesta de reforma tributaria del ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, llegó al Congreso el pasado 20 de julio con mayor consenso político, los congresistas ya le han empezado a colgar nuevas propuestas e ideas.



El Gobierno está analizando cientos de proposiciones de congresistas para poder construir un texto de ponencia para el primer debate. Van radicadas unas 180. Algunas de ellas ya han sido aprobadas por el Ministerio de Hacienda, otras están a la espera de discusión. Siendo optimistas, esperan tener listo el articulado la próxima semana.



Hasta el momento, hay propuestas de todo tipo. Desde los que piden mayor alcance de programas como el Paef o tarifas diferenciadas para las mipymes hasta los que proponen mayores alivios para los deudores, cambios de multas, de tratados de libre comercio o de clasificación de los municipios, entre otros temas.

Para los más vulnerables

El foco de esta tributaria que busca 15,2 billones de pesos es atender a los más vulnerables, y siguen llegando más proposiciones encaminadas en este sentido. Por ejemplo, el senador del Centro Democrático Fernando Nicolás Araújo propone que los jóvenes menores de 30 años que no hayan tenido contratos laborales formales ni de aprendizaje, y que sean técnicos, tecnólogos o profesionales universitarios, podrán conseguir empleo a través de un contrato especial por un periodo no inferior a 1 año ni superior a 2 años.

Para los jóvenes, la presidenta de la Comisión Tercera de Senado, María del Rosario Guerra también pide que se otorgue un bono equivalente al valor de la financiación de la matrícula cero para los estudiantes de estratos 1, 2 y 3, pero que realicen sus estudios de pregrado en instituciones privadas.



Respecto al empleo, el representante del Centro Democrático Óscar Darío Pérez pide que se incluyan como beneficiarios del Paef a los trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado, y en materia de género, la representante por la Alianza Verde Catalina Ortiz ya tiene aprobada la proposición para garantizar que al menos una mujer de cinco tenga presencia en el Comité Consultivo de la Regla Fiscal. Sin embargo, seguirá insistiendo en una mayor presencia.



En cuanto a las empresas, muchos de ellos lanzaron su propuesta. Por ejemplo, el senador del Partido Conservador Efraín Cepeda también tiene aprobada la idea de aumentar el alcance del régimen simple, y John Milton Rodríguez, del Partido Colombia Justa Libres, propone que la tarifa de renta sea del 27 por ciento para las mipymes y de 35 por ciento para las demás a partir del año gravable 2022.



Con el objetivo obtener recursos para generar empleo, el senador Ciro Ramírez propuso que se establezca un impuesto del 10 por ciento sobre altos salarios a partir de 25 millones de pesos para todos los funcionarios del sector público y el privado.

Ayudas para la reactivación

El equipo del ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, está analizando las propuestas. Foto: Cortesía

Sobre la mesa está una propuesta radicada por varios congresistas que ayudaría a los productores agropecuarios. En esta se propone poner en marcha un mecanismo de devolución automática de IVA para bienes exentos, siempre y cuando los ingresos se encuentren soportados en facturas electrónicas. Con ello, se permitiría un mayor control sobre la evasión y un mayor flujo de caja para los empresarios.



“El Gobierno lo aprobó con los coordinadores ponentes. Actualmente, se demora en devolver el IVA en el sector agropecuario, entonces, aprovechando la factura, la idea es que se pueda hacer de manera automática. Y como las empresas necesitan liquidez para salir adelante, es importante que las cuentas entre las compañías y la Dian se puedan resolver de manera más fácil”, explicó el representante Christian Munir Garcés.



Este también radicó otra proposición en la que busca que se revisen los tratados de libre comercio que están actualmente vigentes para que se puedan beneficiar los exportadores y otra en la que pide que el Gobierno se comprometa a radicar ante el Congreso un proyecto de ley de reforma laboral estructural que busque la reducción de la informalidad laboral urbana y rural.



En materia de reactivación, la senadora Guerra también solicita que cuando se celebren los tres días sin IVA se tenga en cuenta las estufas que utilizan gas natural o GLP y que no gozan, de momento, de este beneficio. “Estas se habían quedado por fuera. La medida podría beneficiar, sobre todo, a las zonas rurales que utilizan más estos electrodomésticos”, explicó.

Recaudos de las reformas tributarias Foto: Infografías El Tiempo



Alivios tributarios

Debido a la coyuntura de la pandemia se piden beneficios temporales para facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los contribuyentes. Por ejemplo, se habla de un beneficio de extemporaneidad, es decir que no tengan que pagar multas, o en la tasa de interés de mora.



En concreto, el senador Horacio José Serpa, del Partido Liberal, pide un nuevo artículo para facultar a la Dian para realizar conciliaciones en procesos contenciosos administrativos en materia tributaria, aduanera y cambiaria. Con ello, los más beneficiados serían los empresarios, que tendrían a su alcance una herramienta jurídico-procesal idónea para sanear sus obligaciones fiscales.

La parte regional

El representante a la Cámara Carlos Cuenca Chaux propone que se cataloguen como municipios de tercera categoría los que tengan una población comprendida entre 30.001 y 50.000 habitantes.



“Arauca, Puerto Carreño, Inírida, Mitú, San José del Guaviare, Mocoa, Yopal y Leticia son de sexta categoría y administran pobreza.Para ser de tercera piden requisitos de competitividad que no se van a cumplir. Propongo que se lo den a las ciudades con 30.001 habitantes. Ello les generaría mayores ingresos”, explicó.



Con el propósito de que las entidades territoriales recuperen su cartera y generen una mayor liquidez, el representante del Partido Liberal John Jairo Roldán pide que se autorice a las asambleas departamentales y concejos municipales para que a través de ordenanzas y acuerdos establezcan alivios tributarios.



El representante César Lorduy solicitó que los gobernadores, alcaldes distritales y municipales puedan decretar amnistías a los infractores de tránsito hasta por 12 meses.



Por su parte, Ortiz pide que en los contratos de construcción, mejoramiento o rehabilitación de los aeropuertos, los recursos también se puedan usar para inversiones conexas al transporte público que mejoren el acceso al aeropuerto. Por ejemplo, una bahía en la terminal de Palmira para salir hacia el aeropuerto.



Otras propuestas que vendrían

Algunos congresistas no han radicado todavía sus proposiciones pero ya tienen pensadas las propuestas que presentarán al equipo del Ministerio de Hacienda.



Este el caso de la representante a la Cámara por la Alianza Verde Katherine Miranda que planea radicar una proposición para eliminar las facultades extraordinarias del Presidente para escindir, fusionar y modificar la estructura del Estado.



También propondrá que las organizaciones y asociaciones religiosas paguen el impuesto predial sobre los bienes que no tienen un uso estricto en el oficio religioso o que las personas que ganen más de 10 millones de pesos paguen un impuesto adicional.



Además, solicitará que no se cobre una tarifa generalizada de renta a las empresas del 35 por ciento. Para ello, propondrá que las micro paguen 30 por ciento y las pequeñas 32 por ciento.

Congresistas piden IVA a las compras digitales

Las tensiones entre las grandes plataformas tecnológicas como Amazon y el comercio local llegaron a la discusión de la reforma tributaria. En busca de equilibrar la cancha entre estos dos, puesto que las primeras no pagan IVA ni arancel en los paquetes iguales o inferiores a 200 dólares que entran bajo la modalidad de tráfico postal, de momento, hay radicadas dos proposiciones.



La primera, del representante por Cambio Radical César Lorduy, pide que se elimine este beneficio completamente, es decir, que todas las importaciones que entren tengan que empezar a pagar IVA. En la segunda, del senador del Centro Democrático Fernando Nicolás Araújo, se propone que el beneficio del IVA sea solo para los paquetes iguales o inferiores a 30 dólares.



Si bien los comerciantes respetan que estos paquetes de pequeño valor entren sin arancel, Fenalco, Acopi y la Cámara Colombiana de Confección y Afines no están de acuerdo en que tampoco tengan que pagar la tarifa general de 19 por ciento de IVA.



Esto porque en el tratado de libre comercio (TLC) con Estados Unidos que entró en vigor en mayo de 2012 dice que no se establece como tal ese compromiso.



Al contrario, argumentan que en el texto solo aparece la expresión “aranceles o impuestos” y que este último es entendido como sinónimo del primero. Adicional a ello, tampoco ven con buenos ojos que los paquetes puedan entrar desde cualquier parte del mundo sin pagar impuestos porque el acuerdo solo se firmó con Estados Unidos.



“El arancel hay que respetarlo, pero no estamos de acuerdo con el IVA. Además, el resto del mundo también tiene esa ventaja sin tener acuerdos con nosotros”, manifestó Eduardo Visbal, vicepresidente de Comercio Exterior de Fenalco.



Por ello, de seguir así, los comerciantes estiman que en 2022 el país dejaría de recibir más de 1 billón de pesos por este IVA que no se cobra y que el hueco podría elevarse a 1,48 billones de pesos en 2023. Estos consideran que se produce una competencia desleal y un impacto negativo, sobre todo, para el empleo.



Además, argumentan que estas reglas facilitan el contrabando técnico puesto que dan pie a la figura de la subfacturación, que es la declaración de las mercancías importadas por un valor inferior al precio real, y, al mismo tiempo, se pone en riesgo la seguridad de los consumidores puesto que no hay verificaciones de cumplimiento de requisitos técnicos ni normas de conformidad a la entrada de los productos.



Sin embargo, para otros actores, estas reglas representan una oportunidad. Por ejemplo, María Claudia Lacouture, directora de la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia), dice que los productos pequeños por valor inferior a 200 dólares que llegan vía correo desde Estados Unidos facilitan el comercio entre los dos países y, en especial, benefician al consumidor final pues se reducen costos y se evitan intermediarios.

NOELIA CIGÜENZA RIAÑO

Redacción de Economía y Negocios

En Twitter: @noe_cig​

