Los puntos que tiene la contrarreforma tributaria de la oposición

Diferentes congresistas de la oposición radicaron una contrapropuesta a la reforma tributaria del Gobierno. El proyecto se llama ‘Ley de Equidad Fiscal’ y busca generar recursos por entre 11,7 y 14 billones de pesos anuales.



(Le puede interesar también: Reforma tributaria: así es como la Dian perseguirá a los evasores)

La iniciativa fue firmada por 14 congresistas: Wilmer Leal, León Fredy Muñoz, Gustavo Petro, Inti Asprilla, Pablo Catatumbo, Carlos Carreño, Victoria Sandino, Fabián Díaz, Fabián Orduz, Abel David Jaramillo, Israel Zúñiga, David Racero, Aida Avella y María José Pizarro.



Al contario que el proyecto presentado por el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, este sí busca que las personas naturales que más tienen aporten más en esta situación.



Hay que recordar que en la propuesta del Gobierno el 69 por ciento de los recursos vendrá de los impuestos empresariales y el 31 por ciento de un apretón al gasto público y de la lucha contra la evasión.

¿Qué tiene esta contrarreforma?

Proponen un aumento de la sobretasa del impuesto de renta a las entidades financieras en 6 puntos porcentuales (p.p) a partir del 2022. Con ello, esperarían obtener alrededor de un billón de pesos anuales. En el proyecto del Gobierno lo que se estableció es una tasa adicional de 3 pp hasta 2025.



Además, incluyen que los más ricos aporten más a través de un impuesto temporal a la riqueza. Según sus cálculos, este gravamen generaría entre 1 y 2 billones de pesos al año y regiría entre 2022 y 2025.



Su porcentaje se plantearía dependiendo del patrimonio natural o jurídico. Sería del 1 por ciento por cada año para los patrimonios que estén entre los 5.000 y 10.000 millones de pesos y así progresivamente se llegaría a 3 por ciento para los superiores a 50.000 millones de pesos.



También se propone un impuesto saludable con el que se recaudaría entre 1,5 y 2 billones al año. Proponen gravar a las bebidas endulzadas artificialmente y comida chatarra en un 20 por ciento y a los embutidos en un 10 por ciento.



(Además, lea: Los artículos que entrarán en los días sin IVA que prevé la reforma)



Igualmente, se establece la retención a las utilidades y pagos girados a los dueños de plataformas digitales. Se indica que las extranjeras tendrán una retención del 20 por ciento de impuesto sobre la renta y las nacionales un 5 por ciento. Actualmente estos sujetos no pagan porque usualmente no residen en Colombia.



Asimismo, se plantea un tributo territorial al turismo. La idea es autorizar que desde el 2023, previa concertación con la comunidad, los concejos municipales y distritales discutan y aprueben un cobro adicional al hospedaje de 2 dólares por noche para extranjeros, para latinos sería de un 1 dólar.



Por último, proponen la eliminación y limitación de diferentes beneficios tributarios para que todas las empresas contribuyan en igualdad de condiciones.



Entre otros, piden aumentar las tarifas de las zonas francas de 20 a 25 por ciento, eliminar el descuento tributario del impuesto de industria y comercio y que quede como deducible, limitar el descuento del IVA pagado en bienes de capital a 35 por ciento anual, la eliminación de deducciones especiales y rentas exentas o la prohibición de deducción de regalías pagadas por la explotación de recursos naturales no renovables.



Con este último paquete esperan recaudar alrededor de 5 y 6 billones de pesos.



(Le puede interesar también: Del fuerte apretón al cinturón del gasto público no se salvará nadie)



REDACCIÓN ECONOMÍA Y NEGOCIOS