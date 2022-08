Qué las personas de más altos ingresos tributen más es uno de los inamovibles en el actual proyecto de reforma tributaria que iniciará su discusión en el Legislativo en la segunda semana de septiembre próximo. Así lo hizo saber José Antonio Ocampo, ministro de Hacienda, al término de la reunión que sostuvo este miércoles el funcionario con los integrantes de la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes en la que se presentó el cronograma de trabajo para la discusión de la iniciativa tributaria .



Aunque el funcionario dijo que están en el proceso de conocer las nuevas propuestas de los distintos sectores, el tema que se refiere a las personas naturales de altos ingresos para que paguen más impuestos es un inamovible porque "es parte del efecto redistributivo de la riqueza que tiene esta reforma".



El jefe de las finanzas públicas explicó que en dicha reunión se presentó el cronograma que se desarrollará en las próximas dos semanas en las Comisiones Terceras Económicas de Cámara y Senado para discutir la reforma tributaria, el cual incluye sesiones de trabajo, reuniones con los ponentes, además, con la oposición, "una de las reglas que hay para discutir la reforma".



En ese sentido, la próxima semana el funcionario se reunirá con los gremios de la producción en Bogotá en la que se espera que los empresarios expresen sus puntos de vista sobre la iniciativa.



También está previsto un encuentro el jueves de la próxima semana en Barranquilla y otro más en Cúcuta, antes de la votación dentro de la primera vuelta de la reforma tributaria.



Ocampo dijo que han llegado nuevas propuestas entorno a la reforma y se estarán evaluando desde el punto de vista jurídico,la cuales se tendrán en cuenta teniendo en cuenta la acogida que puedan tener en las comisiones para su debate posterior.



Al referirse a la posibilidad de que se reduzca el monto de recaudo de 25 billones de pesos, como lo planteó Bruce Mac Master, presidente de la Andi, Ocampo dijo que para el sector empresarial no hay muchos cambios "acá el grueso del recaudo está para personas naturales de altos ingresos y también para el sector de hidrocarburos y carbón, impuestos adicionales y un cambio en las reglas de ragalías",



No obstante, el ministro advirtió que quizás el mayor cambio es el de las zonas francas, aunque aclaró que en la pasada Asamblea y Congreso de la Andi en Cartagena hubo un acuerdo con estas sobre esos ajustes planteados y que buscan que estas comiencen a exportar.



El ministro Ocampo también anunció nuevas reuniones con representantes de la bancada de Cambio Radical que anunció que no votará la reforma, con quienes mirarán el proyecto de reforma tributaria, pues "eso hace parte de de los diálogos que se tendrán con todos los actores de la sociedad en torno a la iniciativa" para su mayor entendimiento y comprensión.



