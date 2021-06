Tributaria incluirá rescate a 'transmilenios' en crisis por pandemia

La profunda crisis en que quedaron sumidos los sistemas de transporte masivo de diferentes ciudades del país a causa de la drástica reducción de la demanda por las cuarentenas y la limitación inicial de capacidad de los vehículos originada por la pandemia sería asumida en partes iguales entre el Gobierno y las ciudades, estas últimas como responsables directos de operación y mantenimiento.



Así quedará incluido en un artículo del nuevo Proyecto de Inversión Social, es decir, la reforma tributaria, que será radicado ante el Congreso el 20 de julio, cuando se inicie la nueva legislatura.



La iniciativa, que fue planteada por la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) para la fallida reforma fiscal presentada por el exministro Alberto Carrasquilla, se mantendrá en el nuevo texto, toda vez que ese es el compromiso tanto del presidente Duque como del ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo.



La ministra de Transporte, Ángela María Orozco, le dijo a EL TIEMPO que el artículo señala que el Ejecutivo está más que dispuesto y comprometido a financiar hasta el 50 por ciento del déficit de operación derivado del covid-19 en los sistemas de transporte masivo, siempre y cuando cada ciudad aporte la otra mitad.

“Entendiendo que es un servicio público esencial, que la Nación ha honrado su compromiso de cofinanciar hasta el 70 por ciento de todos los sistemas del país, también entendemos que esta circunstancia del covid-19 deja una situación excepcional y el Gobierno está dispuesto a apoyar”, indicó la funcionaria.



Según cálculos del Gobierno y de las ciudades, la pandemia implicó una restricción del nivel de ocupación de la oferta de los servicios de transporte producto del aislamiento obligatorio, situación que llevó a que la demanda se redujera en promedio un 85 por ciento y los ingresos por venta de pasajes se redujeran en un 55 por ciento, de acuerdo con datos recopilados por el Ministerio de Hacienda.



Según la ministra Orozco, aunque de forma progresiva la ocupación de los vehículos de los sistemas ha venido aumentando con la reapertura y reactivación de la economía, también hay un efecto de prevención en muchos usuarios, que siguen absteniéndose de usar los buses y vehículos.



Y es que al afectarse las principales fuentes de financiación de los entes gestores de los sistemas, el déficit operacional que se generó pone en riesgo la prestación del servicio, que en el contexto de la pandemia es esencial para la reactivación económica y para el acceso a diversos servicios.



Y aunque en ciudades como Cali y Bogotá la infraestructura de los sistemas MIO y TransMilenio ha resultado fuertemente afectada desde el 28 de abril, cuando se iniciaron el paro, los bloqueos y el vandalismo, el costo de los daños a la infraestructura por estas razones no lo pagarán ni el Gobierno ni las ciudades, sino que se acudirá al cobro de las pólizas de seguros que tienen los sistemas.

Más medidas de apoyo

La ministra Orozco señaló que desde que empezó la pandemia, el Gobierno en la emergencia económica expidió un decreto con fuerza de ley para permitir que los recursos que no se habían utilizado de los convenios de cofinanciación para construir infraestructura se puedan destinar para la operación de los sistemas de transporte masivo durante la vigencia de la emergencia sanitaria.



Esto llevó a que en los diferentes sistemas se reorientaran cerca de 80 millones de dólares, unos 273.434 millones de pesos, para cubrir parte del déficit operacional.



Igualmente, en 2020 el artículo 5 del decreto 575 estableció la posibilidad del financiamiento a través de entidades territoriales y entes gestores, por lo cual el año pasado se creó la línea de crédito ‘Compromiso sistemas integrados de transporte masivo’, con la Banca de Desarrollo Territorial (Findeter), que establecía diez años de plazo y tres años de periodo de gracia en capital, con tasa preferencial.



La ministra Orozco explicó que si bien de un cupo total de 645.000 millones de pesos la única ciudad que lo usó fue Barranquilla y la línea venció en diciembre de 2020, ante la posibilidad de que algunas ciudades sí la utilicen, estas pidieron reactivarlo y con Findeter se está avanzando en ese proceso actualmente.



Y en tercer lugar, una reciente medida para ayudar a la recuperación progresiva de las finanzas de los sistemas de transporte masivo quedó consignada en la resolución 777 expedida por el Ministerio de Salud el 2 de junio de 2021.



Esta consiste en que para aquellas ciudades en las que las unidades de cuidado intensivo (UCI) estén por debajo del 85 por ciento y hayan avanzado en el plan de vacunación, ya no hay limitación del 70 por ciento de la ocupación de los sistemas de transporte masivo.



Es decir, siempre y cuando cumplan los demás aspectos de los protocolos de bioseguridad ya podrán viajar el 100 por ciento de las personas que pueden movilizar estos sistemas de transporte.



Por ahora solo ciudades como Barranquilla se beneficiarían y a medida que avance la vacunación y se baje el nivel de ocupación de las UCI, más capitales podrán ir usando las flotas a plena capacidad.



Para esta decisión se tuvo en cuenta que en el mundo muchos países hicieron los estudios y encontraron que los sistemas de transporte público siguieron funcionando y nunca se convirtieron en focos de contagio, si se cumplía con los protocolos de bioseguridad. “La evidencia en el mundo muestra que el contagio no se dio en los vehículos sino en otros sitios, inclusive en las casas”, puntualizó.



ÓMAR G. AHUMADA ROJAS

Subeditor de Economía y Negocios

En Twitter: @omarahu

