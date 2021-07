Los 5 ejes contra la evasión que trae la reforma tributaria

La reforma tributaria que se radicará el 20 de julio en el Congreso generará ingresos nuevos permanentes en grandísima proporción, explica el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, en una conversación en vivo transmitida por eltiempo.com.



El ministro señaló que aún bajando a 15 billones de pesos los recursos que se esperan conseguir, frente a los 25 billones que planteaba el proyecto inicial que se retiró, esta es una de las reformas más grandes que se han llevado al Congreso.



Para esos recursos se arranca con un case del Gobierno del 31 por ciento de lo que se busca, con el plan de austeridad y las herramientas contra evasión.



Las herramientas que trae el proyecto para combatir la evasión son:



- Fortalecer la factura electrónica



- Facturación compulsiva, con la que se llegará con la declaración de renta ya hecha al potencial evasor. La Dian podrá sacar RUTS a actores que se crea que son potenciales evasores.



- La declaración de renta será una factura, un título que permite el cobro ejecutivo, y la persecución no tendrá esos tiempos actuales que pueden ser más de cinco años.



- Se identificarán quiénes están detrás de las personas jurídicas, quiénes son los

beneficiarios finales, para detectar "las operaciones 'yo con yo' que en el fondo son evasión".



- Que las ventas de los inmuebles sean por valores reales y no por el promedio actual del 85 por ciento del valor comercial, para lo cual se recurrirá a un sistema de georreferenciación que permita que en las notarías esté la información suficiente.



Sobre el respaldo de las bancadas en el Congreso, Restrepo dijo que prevé que haya un respaldo y aprobación importante, teniendo en cuenta que si bien el parlamento es un escenario natural de debate, el proyecto que llega es producto de un trabajo de búsqueda de consenso con estudiantes, actores sociales, beneficiarios de programas sociales, representantes de las regiones. "Consenso que no significa unanimidad", subrayó el funcionario.



El ministro reiteró que en los cambios de impuestos no se tocará a la clase media ni los sectores vulnerables y que no habrá cambios en impuestos a pensiones ni en el IVA. Por eso, la reforma se enfoca en las personas jurídicas



Dijo, también, que la reforma tiene características particulares para la crisis generada por la pandemia, y cubrirá dos terceras partes del ajuste necesario. La otra tercera parte la deberá hacer el nuevo gobierno.



