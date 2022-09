Durante el último mes y medio, tras la radicación del proyecto de reforma tributaria el pasado 8 de agosto, el Gobierno y el Legislativo han venido negociando algunos puntos del articulado. Así, para el primer debate, el proyecto ha recibido por lo menos 670 proposiciones en las últimas siete semanas.

Estas se concentran en temas como cambios en tarifas y topes a algunos impuestos como el de renta, patrimonio y ganancias ocasionales, modificaciones en los impuestos al carbono, petróleo y alimentos procesados, y también propuestas de nuevos impuestos.



La representante Jennifer Pedraza, del Partido Dignidad (Coalición Centro Esperanza), por ejemplo, radicó una proposición que busca mayores tasas en el impuesto al patrimonio. Propone que solo aplique una tarifa de 1,0 por ciento hasta las 260.000 UVT ($9.881 millones); que de 260.000 a 1.300.000 UVT ($49.405 millones) sea de 1,5 por ciento y de 1.300.000 UVT en adelante la tarifa sea de 2 por ciento.



Pedraza también radicó una proposición para eliminar los artículos 29 y 30, que definen las condiciones para el impuesto al carbono; esta sugerencia llegó también desde el Partido Liberal, por medio del representante Carlos Ardila en otra proposición.



Ardila también propuso la eliminación de los artículos 35 al 42, que componen el Capítulo III del articulado de la reforma tributaria y establecen las condiciones del impuesto a las exportaciones de petróleo, crudo y carbón.



Desde el partido Liberal se propuso, también, que la tarifa de renta a personas jurídicas baje del 35 por ciento en que está actualmente a 31 por ciento.



Además, una modificación en el artículo 3, para que en los dividendos quede una tarifa marginal del 12 por ciento en aquellos que excedan 300 UVT. Otra propuesta radicada corresponde al artículo 18, de modo que el impuesto a las ganancias ocasionales de personas naturales sea de 15 por ciento.



Desde el Partido de la U, la representante Milene Jarava propuso modificar el artículo 2 del proyecto, el del impuesto sobre la renta, en su inciso segundo, para que las personas en edad de jubilación estén gravadas no desde 1.799 UVT anuales ($68,3 millones), sino desde 264 UVT mensuales ($10,03 millones). En renta corporativa, la congresista radicó una propuesta para que la sobretasa al sector financiero no sea de 3 puntos porcentuales (pps) sino de 5 pps.



El senador del Centro Democrático Ciro Ramírez, asimismo, radicó una proposición en relación al impuesto de renta; en este caso, sugiere modificar el artículo 6 para que en las rentas exentas en la cédula general se establezca un top que no sea de 1.210 UVT ($45,9 millones), sino de 4.000 UVT ($152,01 millones).



La senadora Karina Espinosa (Partido Liberal) propuso que el limite de 3 % de descuentos tributarios no sea aplicable para donaciones de alimentos a favor de los bancos de alimentos.



Uno de los acuerdos que se logró el mes pasado entre el Gobierno y los coordinadores y ponentes del proyecto es que se eliminara de la tributaria la frase que limitaría la exclusión de IVA y de arancel e impuesto nacional a la gasolina y el ACPM a los combustibles en zona de frontera.



En línea con esto, figuran entre las proposiciones una radicada por el representante Eliécer Salazar (Partido de la U) y la representante por el departamento de Arauca, Lina María Garrido (Cambio Radical).



Otro tema que generó varias propuestas es el de los impuestos a los alimentos ultraprocesados. Pedraza, por ejemplo, propone que se eliminen los artículos 50 y 51. Por otro lado, para el artículo 43, que establece el impuesto a las bebidas azucaradas y que este entre a regir en 2025, la senadora de la República Sandra Jaimes propuso que se elimine del artículo 49 la palabra obleas.

Nuevos artículos



Entre las adiciones que los congresistas buscan introducir en la tributaria, está, por ejemplo, una proposición impulsada desde el Partido Verde, que propone un impuesto “al consumo de sucedáneos o imitadores de productos de tabaco”, con una tarifa de 150 por ciento sobre la base gravable, que está constituida por el precio de venta al público. Y, para el caso de los cigarrillos y tabaco elaborado, un 10 por ciento adicional por cada cajetilla de 20 unidades.



También desde el Partido Verde, la representante a la Cámara por el departamento de Risaralda Carolina Giraldo, propuso modificar en el artículo 424 del Estatuto Tributario, en los bienes que no causan impuesto a las ventas, el tope para bicicletas, bicicletas eléctricas, motos eléctricas, y similares, de 50 UVT a 100 UVT.



El senador José Alfredo Gnecco (Partido de la U) radicó una proposición para que los dispositivos anticonceptivos para uso femenino pasen a la categoría de excluidos a exentos de IVA.



El representante Álvaro Rueda, del Partido Liberal, presentó una proposición para un nuevo artículo para que, por una única vez entre 2022 y 2023, los alcaldes de los municipios y distritos que gestionen su propio catastro impongan una sobre tasa al impuesto predial. Y otra para que se entreguen a municipios y distritos activos inmuebles de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), para que se desarrollen proyectos VIS y VIP.



La representante Jarava también propuso la creación de una contribución por sorteos de marketing digital para el fortalecimiento del sistema educativo colombiano, de 50% del valor del cupo sin IVA cobrado para la participación del sorteo, y otro artículo, con sanciones por retiro anticipado de ahorro voluntario, de 10 por ciento del valor ahorrado.



El representante Wilmer Guerrero (Partido Liberal), propuso que no se eliminen los días sin IVA, sino que se creen como días para la gente, con 4 fechas al año, pero que aplique a artículos de producción nacional.

