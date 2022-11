Mientras la plenaria del Senado aprobó este miércoles el proyecto de ley de la reforma tributaria, el día de hoy continúa la discusión y votación en la Cámara de Representantes. Se espera que la conciliación de los dos textos se lleve a cabo el próximo martes y este sería el último paso para que quede aprobada la tributaria del Gobierno del presidente Gustavo Petro.



Entre lo que se ha aprobado hasta el momento, se destacan la sobretasa para el petróleo y carbón y la no deducibilidad de las regalías en el impuesto de renta que pagan las compañías mineras y de hidrocarburos. Estas iniciativas tienen en alerta al sector minero energético por los efectos negativos que tendrían en sus operaciones.



La sobretasa de renta para el petróleo será progresiva de 5 %, 10 % y 15 %, mientras que la del carbón será de 5 % o 10 %, de acuerdo con los precios internacionales de los últimos 10 años. Para el presidente de la Asociación Colombiana de Minería (ACM), Juan Camilo Nariño, esta “es una iniciativa nociva para la industria y compromete su viabilidad”.

Además, manifestó que, tanto la no deducibilidad de las regalías y la sobretasa, tienen unas profundas implicaciones económicas y unos mensajes que desincentivan a los inversionistas del mundo en relación con la minería.



"En 2021 el sector aportó $ 5 billones en impuesto de renta, regalías y otros impuestos. Este año se estima que serán $ 14,7 billones por cuenta de los precios altos y este aporte es el que se vería comprometido con la reforma tributaria. Cuando usted tiene una tributación tan alta, lo que compromete es la estabilidad del sector en el mediano plazo", agregó el líder gremial.



Por su parte, la Federación Nacional de Productores de Carbón (Fenalcarbón) afirmó que la fórmula propuesta para la sobretasa de renta establece un umbral de precios altos (US$ 60 por tonelada) por debajo de los costos de producción (US$ 90, en promedio), afectando seriamente la continuidad de la industria.



“El precio de los US$ 60 no puede ser considerado ‘precio de bonanza’ para esta industria. Incluso, este sector en muchos casos opera por debajo de sus costos de producción porque son inversiones de largo plazo, que en periodos de precios ‘altos’ compensan sus pérdidas de los periodos de bajos precios”, manifestó Carlos Cante, presidente ejecutivo de Fenalcarbón.



Adicionalmente, Fenalcarbón advirtió que los índices internacionales de referencia que se están teniendo en cuenta no reflejan las condiciones de mercado para más del 65 % de la producción nacional, pues desconoce las realidades del comportamiento de los precios de venta del país y no diferencia los tipos de carbones entre térmicos y metalúrgicos, ni las calidades entre estos.

En cuanto al petróleo, la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP) aseguró que en los próximos años la sobretasa que se causará será de entre 10 % y 15 % porque los umbrales fijados continúan siendo muy bajos y no estarían reflejando las consideraciones para clasificarse como precios altos. “Esto hace que esta propuesta sea excesivamente gravosa y alta, comparada con otros sectores económicos como el financiero y eléctrico”, dijo.



Además, estas dos iniciativas son 115 % más costosa para las empresas que la propuesta inicialmente radicada por el Gobierno y llevarían a que el government take para nuevos proyectos de inversión aumente a 85 %, sacando a Colombia del mapa de competitividad en la región, según cifras de la Cepal.



Igualmente, el gremio advierte que la reforma tributaria comprometerá el desarrollo de los descubrimientos que se han dado en petróleo y gas natural; pondría en riesgo inversiones para aumentar el factor de recobro, que sostienen la actual producción; llevaría a un recorte en los programas de inversión de entre 30 % y 50 %; y a una caída en la producción de entre 350.000 y 450.000 barriles de petróleo para finales de esta década.



“Se está pensando en el corto plazo y no en cómo mantener y aprovechar una industria y sus recursos, que son clave para las finanzas públicas, para la financiación de los programas de desarrollo en las regiones y para todos los colombianos”, afirmó Francisco José Lloreda Mera, presidente de la ACP.