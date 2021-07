De dónde saldrán recursos de la reforma para ampliar apoyo social

A una semana de que se inicie el nuevo periodo legislativo, el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, presentó en la tarde de este martes el contenido del articulado de la nueva reforma tributaria que se radicará el próximo 20 de julio en el Congreso.



Los recursos para ampliar las ayudas a quienes más han sufrido por la pandemia provendrán en un 72 por ciento de las empresas, y el resto de lucha contra evasión y apretón en el gasto del Gobierno.



(Le puede interesar también: Los oficios que podrían desaparecer tras la pandemia)

Para las empresas se prevé un aumento en la tarifa de renta, disminución en el beneficio de ICA y una sobretasa temporal al sector financiero.



Con la propuesta el Gobierno espera ampliar programas sociales como el Ingreso Solidario y empezar a tapar el hueco fiscal que dejó la pandemia.



El proyecto tendrá cerca de 35 artículos y buscará recaudar aproximadamente 15,2 billones de pesos, 10 menos que en la reforma que se retiró el pasado 2 de mayo después del inicio de las protestas.



Con esta propuesta, el Gobierno busca hacer frente principalmente a tres desafíos: atender a los más vulnerables, sostener las finanzas públicas e impulsar el crecimiento económico.



El ministro de Hacienda aseguró que en esta nueva iniciativa no se tocará a la clase media con impuestos como el IVA, el aumento de la base de las personas naturales que tributan renta o de las pensiones, tres de los puntos que más descontento social crearon en la reforma pasada.



"Durante todo el proceso fue recurrente la idea de no afectar a las personas vulnerables ni a la clase media. Ese mensaje lo hemos seguido al pie de la letra. Este es un contexto en el que debemos de ser tremendamente cuidados, por eso en la iniciativa no se toca el IVA, ni las pensiones ni la renta de las personas naturales", manifestó Restrepo en la presentación.



En la presentación estuvieron voceros de Cambio Radical, Partido Liberal, Partido Conservador y Centro Democrático, lo cual le anticipa un trámite más tranquilo a la iniciativa. De hecho, los dos primeros partidos políticos fueron los grandes opositores a la reforma del exministro Alberto Carrasquilla.



(También: Inversionistas extranjeros se quedan con la fintech criolla Finsocial)

¿De dónde vendrán los recursos?

Facebook Twitter Linkedin

El ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, presenta la nueva reforma tributaria que se radicará en el Congreso. Foto: Presidencia

En total, el ministerio parte de un monto de 15,2 billones de pesos en el que el 69 por ciento de los recursos saldrían de las empresas y el restante de un plan de austeridad y lucha contra la evasión.



No obstante, finalmente en la propuesta no se tocaría a las personas naturales por lo que no se incluyó el impuesto al patrimonio para los que más tienen ni la ampliación de la tarifa a los dividendos.



Estos son las principales fuentes de financiación:



1. Aporte de las empresas:

_ Se reducirá a un 50 por ciento el beneficio tributario que permite descontar el ICA del impuesto de renta para las empresas y habrá un incremento en la tarifa de renta de las empresas de 30 a 35 por ciento a partir de 2022.



Entre estas dos medidas se buscará recaudar 10,5 billones de pesos.



Sin embargo, en la iniciativa se mantendrán beneficios de la Ley de Crecimiento como aquellos de contratación de jóvenes, economía naranja, renta exenta de 0 por ciento para el sector agroindustrial y las inversiones en hoteles y parques.



_ Se plantea una extensión de la sobretasa al sector financiero de 3 puntos porcentuales, desde 2022 hasta 2025. Recaudo: 415.000 pesos (precios de 2023).



_ La normalización tributaria para el año gravable 2022 será una de las principales herramientas para regularizar los capitales de los colombianos en el exterior. En este sentido, se plantea un recaudo de 300.000 millones de pesos en 2021 y 360.000 de pesos para 2022.



“El sector empresarial va a hacer un esfuerzo con un espíritu solidario. El diálogo tiene que prevalecer. Es importante que este proceso salga rápido, limpio y simple”, expresó el presidente de la Andi, Bruce Mac Master.



2. Austeridad del gasto público:

En la reforma se plantea que a partir de 2023 los gastos de las nóminas financiadas con el Presupuesto General de la Nación no crecerán sin afectar el poder adquisitivo de los funcionarios. Además, se limita la adquisición de bienes y servicios a aquellos que son estrictamente esenciales, recortando gastos de telefonía móvil, viáticos, arrendamientos y vehículos, entre otros.



Igualmente, se reducirán anualmente las transferencias a cargo de la Nación, salvo las del Sistema General de Participaciones, los aportes a la salud, a las universidades y a las pensiones.



También se controlarán y se disminuirán los gastos relacionados con los contratos de prestación de servicios o nóminas paralelas.



“Se buscará limitar los crecimientos burocráticos y controlar los gastos en temas de telefonía, viajes, los viáticos, la publicidad…todo aquello que no sea necesariamente esencial. También en el control de los costos de arrendamiento, la racionalización de los esquemas de seguridad o en los esfuerzos para contar con facultades que permitan la fusión de las entidades, entre otros”, explicó Restrepo en la presentación del proyecto.



3. Lucha contra la evasión:

Por la vía del ejemplo, en la reforma tributaria también se plantean nuevos instrumentos para que la Dian tengan más dientes para la luchar contra la evasión. En esta parte se buscarán recaudar 2,7 billones de pesos.



En ese sentido, Restrepo se refirió a la transformación de la factura electrónica o la georreferenciación para lograr detectar el valor real de los inmuebles declarados.



Además, se facultará a la DIAN para enviar las declaraciones de renta a aquellos contribuyentes que están obligados y hoy no lo hacen. Adicional a ello, se creará el Registro Único de Beneficiarios Finales (RUB) con el propósito de identificar mejor las personas que son propietarias o beneficiaras de las empresas para que cumplan con sus obligaciones tributarias.

Búsqueda de consensos

En las últimas semanas, el Ministerio de Hacienda llevó a cabo una gira regional que inició en Barranquilla el 24 de junio y finalizó en Cali este sábado. Durante estos encuentros, se realizaron jornadas de socialización regional en diferentes ciudades para buscar consensos.



Anteriormente, también se realizaron cuatro foros virtuales en las comisiones económicas conjuntas donde diferentes actores de la sociedad como empresarios, jóvenes, líderes sindicales, representantes de la academia, exministros o partidos políticos fueron poniendo sobre la mesa propuestas para elaborar de una manera consensuada este nuevo proyecto.



Así mismo, los ciudadanos tuvieron la oportunidad de participar en la construcción del nuevo articulado a través de las recomendaciones e ideas que pudieron realizar a través de la página web.

Inversión social

Con el proyecto de reforma tributaria se buscará ampliar programas sociales y crear otros nuevos para ayudar a las personas que han sido más golpeadas por la pandemia del covid-19.



(Además: Esta es la línea de crédito para reportados en centrales de riesgo)



- Ingreso Solidario: Se propone extender el programa hasta 2022, manteniendo los beneficiarios actuales y ampliando su cobertura en 200.000 hogares en condición de pobreza extrema que hoy no reciben ningún beneficio del Gobierno. El costo de este programa será de 2,13 billones de pesos para 2021 y 6,59 billones de pesos para 2022.



- Paef: el proyecto de ley ampliará la cobertura del subsidio a la nómina de microempresas, focalizando el programa en las empresas de menor tamaño (menos de 50 trabajadores) e incluyendo a empleadores personas naturales generadoras de mínimo dos empleos. El costo sería de 1,06 billones de pesos en 2021.



- Matrícula cero: el Gobierno apunta en el proyecto a la gratuidad permanente de la matrícula universitaria de los estudiantes de estratos 1, 2 y 3 en universidades públicas, de tal manera que sea política de Estado. A su vez, se podrán otorgar estímulos y alivios a las personas que tengan obligaciones financieras con el ICETEX. El costo sería de 700.000 billones de pesos por año.



- Impulso al empleo juvenil: el proyecto tiene un componente clave sobre el trabajo para jóvenes, mediante el subsidio del 25 por ciento del primer salario mínimo de los trabajadores entre 18 y 28 años que sean contratados por las empresas. La cifra equivale en la práctica al monto de la seguridad social del empleado. El costo de este programa sería de 236.000 millones de pesos en 2021 y de 573.000 millones de pesos para 2022.



REDACCIÓN ECONOMÍA Y NEGOCIOS