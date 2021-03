Acabar 4 x 1.000 y gravar pensiones con tasa justa, proponen expertos

Entre las recomendaciones del informe de la Comisión de Expertos en Beneficios Tributarios al Gobierno, conocidas este miércoles, aparecen varios puntos fundamentales.



Una las principales tienen que ver con la eliminación del impuesto del 4 x 1.000, que se aplica en las transacciones financieras, y que la comisión considera antitécnico.



Los expertos también plantearon la sustitución del impuesto de Industria y Comercio (ICA), que en su concepto, golpea fuertemente la generación de empleo en Colombia; y aplicar impuestos sobre las pensiones con tasas justas, especialmente las más altas; y disminuir los montos de ingresos exentos para la declaración de renta.Le puede interesar: Las opciones para ampliar base del IVA sin tocar los alimentos básicos

Frente al ICA y el 4 X 1.000, los expertos señalaron que se trata de impuestos muy distorsionantes no comunes en el mundo, pero son de corto plazo y suben la complejidad y la distorsión en el esquema de impuestos del país.



En cuanto a la tributación de las pensiones, la Comisión dijo que el tratamiento actual es muy injusto porque hay deducciones muy generosas para ahorros pensionales con techo muy alto, toda vez que si bien cuando están en el fondo de pensiones no se aplica, al recibirlas la pensión se recibe en gran medida no tributa.El enfoque de la Comisión en este aspecto se centró en las pensiones altas, ya que hay exención tributaria extremadamente porque las pensiones de hasta casi 10.000 dólares mensuales están exentas de impuestos, sin ninguna tasa efectiva, algo que es poco común y es un escenario en el cual se puede hacer una reforma.

Recomendaciones para el IVA

En cuanto al impuesto al valor agregado (IVA), los expertos recomendaron que el país aumente la base gravable, es decir, haciendo que más productos y servicios que hoy están exentos (tarifa cero), excluidos del impuesto o pagan una tarifa reducida del 5 por ciento, paguen una tarifa general.



A juicio de Jeffrey Owens, profesor de la Universidad de Viena y uno de los expertos internacionales de la Comisión, si esto se logra se incrementa el recaudo y es factible pensar en bajar la tarifa general del 19 por ciento, toda vez que el 60 por ciento de consumo del país está por fuera de la base del IVA.



Lo anterior, según el experto, manteniendo el esquema de compensación a las personas de bajos ingresos, aspecto en el que el documento de la Comisión plantea que el país debe asegurar que el mecanismo de compensación el IVA o de devolución llegue a toda la población pobre e incrementar el valor de la compensación cuando la base de tributación se amplíe.



Pero si el mecanismo de devolución o compensación no alcanza a la población pobre en el corto plazo, los expertos recomendaron mantener la tarifa de 0 por ciento para los bienes de la canasta básica familiar, en el corto plazo.



Pero adicionalmente, otra recomendación es aumentar la tarifa de los bienes y servicios que hoy tienen tarifa reducida del 5 por ciento de IVA a un rango entre el 10 y el 12 por ciento, al tiempo tener un IVA sobre inversión en activos fijos acreditada dentro del IVA y no para descontarlo con el impuesto de renta.

Visión para el impuesto de renta de personas

Al analizar los impuestos a las personas naturales, la Comisión el sistema de renta de personas naturales es especialmente angosto y hay gran cantidad de artículos exentos, cuyo diseño es poco común en comparación con los estándares internacionales, como por ejemplo permitir que la deducción de los impuestos llegue a ser del 25 % de los ingresos.



“Esto es injusto porque entre más ingreso, más deducción”, indicó Bert Bert Brys, jefe del equipo de Política Tributaria Nacional de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), quien tuvo a cargo la presentación de las recomendaciones de los expertos.



En otras palabras, dijo el experto, el valor de las deducciones (valores que se dejan de pagar) sube a medida que suben las rentas de las personas, es decir las de más altos ingresos.



Incluso, un aspecto a revisar tiene que ver con la distribución de los ingresos o fuentes de recursos, ya que al revisar la presentación de las declaraciones de renta, las personas de más bajos ingresos reciben más renta de capital o intereses de renta que lo que reciben como salario, algo que es resulta peculiar. “Se esperaría que ganaran más en salario y menos en rentas de capital. Hay que mirar qué esta jalonando el resultado”, indicó.

Revisión a mecanismos de impuesto a dividendos

Otro punto clave del informe tiene que ver con los dividendos que reciben los accionistas de diversas empresas del país, aspecto sobre el que se encontró que en Colombia los negocios no se han establecido como sociedades anónimas y pagan muy pocos dividendos y esto es porque las empresas no los reparten.



Es decir, básicamente el régimen tributario actual del país hace que a través de estos esquemas los dividendos se reciben como si fueran ingresos y salarios y no como dividendos, entendida como la distribución de la utilidad anual de cada empresa.



Para corregir esta situación, la entidad plantea la creación de un impuesto de recaptura para los dividendos.

Cinco mesas hicieron el análisis

Las recomendaciones se conocieron luego de siete meses meses de trabajo –en el que se analizó a profundidad el estatuto tributario del país– la comisión de expertos tributarios presenta de forma oficial este martes al Ministerio de Hacienda y al país las recomendaciones de ajustes de impuestos que considera deben incluirse en la reforma fiscal que presentará el Gobierno al Congreso.



Según conoció EL TIEMPO, este jueves o viernes se daría la reunión con la junta directiva del Banco de la República, en la que se socializará el documento así como los elementos centrales que tendrá el proyecto de ley que se presentará al Legislativo.



La comisión trabajó en cinco mesas temáticas, cada una de las cuales estuvo presidida por un experto internacional.



La primera mesa se ocupó de revisar el impuesto de renta corporativo, la segunda abordó lo relacionado con los impuestos de renta a personas naturales y los dividendos, y la tercera analizó el estado del arte frente a los incentivos para el campo y los ingresos no constitutivos de renta.

La cuarta mesa se concentró en los temas relacionados con el IVA y los tratamientos especiales que se otorgan frente a este tributo, y la quinta se enfocó en asuntos de comercio internacional, en particular en lo referente al tratamiento preferencial que se les da a las zonas francas, con respecto a otros países.

