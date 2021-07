Nuevos impuestos que tendrán que pagar las empresas en la tributaria

La reforma tributaria busca apelar a la solidaridad del tejido empresarial para aumentar los ingresos, financiar el gasto social y promover la sostenibilidad de las finanzas públicas. Del total de 15,2 billones de pesos, los empresarios aportarán el 69 por ciento del recaudo, mientras que el 31 por ciento vendrá de un nuevo apretón del gasto público y de la lucha contra la evasión.



En concreto, el proyecto de Ley de Inversión Social establece dos medidas permanentes y una transitoria específica para las empresas. Las dos primeras surgen del desmonte de los beneficios de la pasada reforma tributaria de 2019 y se revisarían pasados 5 años.



Tarifa de renta aumenta a 35 por ciento

La tributaria contempla que a partir del año gravable 2022 la tarifa general para las personas jurídicas será del 35 por ciento. Según la exposición de motivos del proyecto de ley, la implementación de esta medida no representaría un detrimento para estos contribuyentes, al contrario se indica que la estructura tributaria sería más competitiva que en 2018.



Partiendo de la metodología del Doing Business, dice que se observa que la suma de las obligaciones tributarias y de contribuciones a seguridad social asociadas a la nómina, como proporción de las utilidades de una empresa prototipo con utilidades superiores a 800 millones de pesos anuales ascendía a 72,9 por ciento en 2018. Con el proyecto de ley, esa cifra se reduciría a 68,6 por ciento.



Incluso, si se considera una empresa con utilidades interiores a 800 millones de pesos y que, por lo tanto, en 2018 no debía pagar la sobretasa de renta, se indica que se observaría una reducción en la tarifa efectiva de 2,6 puntos porcentuales entre 2018 y 2022. Con esta medida, el Gobierno busca recaudar 6,7 billones de pesos. Este este sería el mayor rubro de financiación.

Descuento del 50 por ciento del pago de ICA

Se desmonta la ampliación del descuento tributario por pago de ICA del 50 por ciento al 100 por ciento en el impuesto de renta. Este era uno de los beneficios que se estipularon en la pasada reforma tributaria.



Esta medida generaría un recaudo de 3,9 billones de pesos y busca tener un equilibrio más eficiente entre los impuestos territoriales y nacionales.



Según el proyecto, no se desmejoraría el tratamiento del pago de ICA para efectos del impuesto de renta frente a la situación del año gravable en curso al ser una medida que se encontraba prevista solo a partir de la vigencia 2022.

Sobretasa transitoria al sector financiero:

Para fortalecer los ingresos tributarios y apoyar los programas sociales, se propone una sobretasa a las entidades financieras que tengan una renta líquida gravable superior a 120.000 UVT. Esta generaría 392.000 millones de pesos.



Esta será de tres puntos porcentuales e irá hasta 2025. Así, el sector presentaría una tarifa total de 38 por ciento.



En medio de esta coyuntura extraordinaria, Asobancaria aseguró la semana pasada que aprueba la imposición de esta sobretasa aunque la catalogó como “antitécnica” debido a que desincentiva la inversión.