Del fuerte apretón al cinturón del gasto público no se salvará nadie

El proyecto de reforma tributaria, que el Gobierno radicó este martes ante el Congreso bajo el nombre de Ley de Inversión Social, tiene un estricto plan de austeridad y eficiencia en el gasto, que pondrá un techo a los costos de funcionamiento de las entidades públicas, en línea con lo anunciado hace unos días por el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo.



(Lea también: En solo un mes, el paro hizo caer la economía 5,8 %)

Según el texto del proyecto, consignado en el Título III de la iniciativa, durante 10 años contados a partir de la aprobación de la promulgación de la ley, el crecimiento anual de la adquisición de bienes y servicios de las entidades y organismos incluidos en el Presupuesto General de la Nación (PGN), no podrá superar la meta de inflación esperada para cada año.



(Siga leyendo: Gobierno radicó reforma tributaria, estos son sus temas claves)



Y como parte de este objetivo, quienes estén al frente de la administración de las entidades públicas quedarán, por ley, con las siguientes tareas específicas en procura de bajar los costos de funcionamiento del Estado.



1. Bajar de forma progresiva los gastos de viáticos y de viaje, papelería, impresión, publicidad, compra de vehículos y combustibles hasta alcanzar un 50 por ciento de ahorro con respecto al valor ejecutado en 2019, ajustado por inflación.



2. Abstenerse de adquirir o renovar teléfonos celulares y planes de telefonía móvil, internet y datos para cualquier servidor público. Además, deberán desmontar, a más tardar en el 2023, los planes que actualmente tienen contratados, de forma definitiva. La medida no incluye las líneas que se destinen a la atención al ciudadano ni los que usa el personal que garantiza la seguridad de los esquemas de protección.



3. Adoptar medidas efectivas para reducir gastos de arrendamiento en instalaciones físicas, considerando su costo, el trabajo en casa y el teletrabajo, de tal manera que no se renueven contratos y se entreguen los inmuebles.



4. Bajar de forma progresiva los contratos de prestación de servicios técnicos o profesionales con personas y empresas, salvo cuando no exista planta de personal para atender dichas actividades. Deberán alcanzar un ahorro del 10 por ciento frente a lo asignado en 2019 y la reducción no podrá ser menor al 1 % anual.



Al mismo tiempo, el proyecto de reforma tributaria obligará a que, durante 10 años, las modificaciones a las plantas de personal de las entidades públicas que hacen parte del PGN deberán generar ahorros o cero costo, y desde 2023, durante 10 años, los gastos de personal no podrán crecer en términos reales, es decir, descontando la inflación.

Reducción de transferencias

Y como parte del plan de apretón al gasto, el proyecto incluye un artículo que faculta al Gobierno para que le proponga al Congreso una reducción de mínimo 5 por ciento anual, durante cinco años, de las transferencias que se están incorporadas en el Presupuesto General de la Nación, excluyendo aquellas que tienen rango constitucional y las específicas en el Sistema General de Participaciones (SGP).



Esta exclusión también abarca aquellas destinadas a los pagos de seguridad social, los aportes a las universidades públicas y al cumplimiento de fallos judiciales.



El capítulo de austeridad en el gasto del proyecto precisa que este control al gasto no será aplicable a los órganos autónomos que según la Constitución Política estén exceptuados de cumplir las medidas, ni a los gastos de seguridad nacional y mantenimiento del orden público, ni a los destinados a procesos electorales.



Pero el texto de la reforma tributaria sí contempla ordenarle a la Unidad Nacional de Protección (UNP) y a la Dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional que, en máximo un año, hagan una revisión integral de los esquemas de seguridad, evaluando su necesidad, alcance y proporcionalidad.



“A partir de los resultados obtenidos en dicha revisión se deberán adoptar las medidas pertinentes con el fin de optimizar los recursos asignados a dichas entidades”, recalca el texto.

Facultades para suprimir entidades

Finalmente, el capítulo de austeridad le dará el presidente facultades extraordinarias para que, máximo en 6 meses, expida normas con fuerza de ley para suprimir, fusionar, reestructurar, modificar entidades, organismos y dependencias de la rama Ejecutiva.



También el primer mandatario podrá definir la fusión, escisión o disolución de entidades públicas, sociedades de economía mixta y sociedades descentralizadas en las cuales haya participación de entidades públicas del orden nacional.



Dicho artículo (el 17 del proyecto) faculta también al Presidente para hacer los ajustes de presupuesto para financiar los gastos de funcionamiento e inversión para el cumplimiento de las funciones que se asignen a las entidades incluidas en estos procesos.



“Las facultades extraordinarias conferidas al Presidente de la República serán ejercidas con el propósito de promover medidas de austeridad en el gasto público de funcionamiento y garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas”, señala dicho artículo