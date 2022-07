Cada vez que se habla de una reforma fiscal en Colombia sale a relucir el bajo recaudo y las ineficiencias que tiene el sistema tributario en el país, en el que las empresas soportan la mayor parte de la carga y la base de los contribuyentes es pequeña y los pocos que pagan, pagan mucho.



En total, mientras que en los países de la Ocde, en promedio, el 57 por ciento del recaudo de los impuestos directos proviene de las personas naturales, en Colombia este porcentaje solo llega a 19 por ciento por lo que el 81 por ciento restante lo asumen las sociedades (estas cifras varían según organismos).



En materia de renta, solo 3,98 millones de los trabajadores del total de 20 millones que hay en el país declararon este impuesto el año pasado, es decir, el 19,9 por ciento. Y a una cantidad menor, de alrededor de 900.000 personas según las últimas cifras conocidas de la Dian, les dio el saldo a pagar.



Por ello, los expertos dicen que todavía hay espacio para aumentar la base de los contribuyentes. De hecho, la última Comisión Tributaria recomendó reformar los gastos tributarios (rentas exentas, deducciones,…) e introducir una reforma para ampliar la base que esté acompañada de una propuesta que reduzca las tarifas, cuando sea pertinente hacerlo, y que iguale el tratamiento tributario entre los diferentes tipos de rentas de las personas naturales.



“El rango exento en Colombia es alto, dado los niveles de ingresos en el país”, señaló Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo.



Sin embargo, el nuevo director de la Dian designado, Luis Carlos Reyes, aseguró que ningún colombiano que gane menos de 10 millones de pesos va a pagar más en impuestos de lo que paga hoy en día, ni por impuesto de renta ni por IVA.



Eso significaría que si no se ampliaría la base de los contribuyentes seguirían pagando como hoy lo hacen las personas que tienen desde ingresos superiores a los 50,8 millones al año, es decir, lo que equivale a un salario de unos 3,63 millones de pesos al mes más las prestaciones legales (el ejemplo aplica para este 2022). Y los que más tienen, es decir, los que ganan más de 10 salarios mínimos mensualmente tendrían que pagar más.

¿Pero cuántas personas estarían en ese rango? Según la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (Ugpp), a abril son 188.651 trabajadores entre dependientes e independientes los que cotizaron al Sistema de la Protección Social por encima de esos 10 salarios mínimos y son los que podrían aportar más, es decir, el 0,94 por ciento del total de los ocupados.



En total, la entidad reporta que en Colombia hay unos 12,7 millones de cotizantes a salud, pensión y riesgos laborales. De ese total, 4,5 millones ganan entre 1 y 2 salarios, 2,1 millones reciben entre 1 y 2 salarios mínimos, 1,5 millones son personas de menos de un salario mínimo y unas 778.000 personas cotizan por más de 5 salarios.



Teniendo en cuenta los datos del registro estadístico de relaciones laborales (Relab) del Dane, el dato es similar. Estaríamos hablando de 215.714 cotizantes con relaciones laborales dependientes con esa cantidad de ingresos salariales a marzo.

¿Y qué se considera clase alta?

El Dane clasifica a los hogares según un estándar internacional de ingresos per cápita. Vale la pena aclarar que el ingreso per cápita no es lo mismo al salario, sino el ingreso total percibido por cada hogar, dividido por su número de integrantes de forma proporcional.



Para Colombia, actualmente los pobres se definen como aquellos con un ingreso per cápita inferior a la línea de pobreza monetaria, que para 2020 se fijo en 331.688 pesos; los vulnerables son aquellas personas dentro de los hogares con ingreso per cápita entre la línea de pobreza y 653.781 pesos mensuales.



Asimismo, la clase media la componen aquellos que tienen un ingreso per cápita entre 653.781 y 3,52 millones de pesos al mes, mientras que la clase alta está conformada por personas cuyo ingreso per cápita supera los 3,52 millones de pesos mensuales.



Así, un hogar compuesto por cuatro personas, en el que dos de ellas reciben mensualmente 2 millones de pesos (4 millones de pesos en total), y dos no perciben ingresos, tiene un ingreso per cápita de 500.000 por cada integrante, lo que implica que están en condición vulnerable; por el contrario un hogar de dos personas, cada una con un ingreso de 1,5 millones de pesos, estaría conformado por dos personas clase media.

Gabelas de más de $ 7 billones

El impuesto sobre la renta de personas naturales es un impuesto directo que grava los ingresos susceptibles de producir un aumento en el patrimonio, mediante tarifas marginales progresivas.



Al igual que ocurre en el caso del IVA, la capacidad del recaudo de este impuesto se reduce debido a la existencia de rentas exentas y otros beneficios que disminuyen la tasa efectiva de tributación y, en especial, beneficia a los contribuyentes con mayores ingresos.



En el Marco Fiscal de Mediano Plazo se establece que el año pasado hubo gastos tributarios de renta por 23,1 billones de pesos. De este total, las empresas son las que más se aprovecharon de las gabelas (16 billones de pesos) el año pasado y las personas naturales obtuvieron 7 billones de pesos.



Según los expertos, esto limita la equidad vertical y horizontal del impuesto, pues los beneficios tributarios vigentes no son uniformes para todos los contribuyentes, ocasionando que personas con ingresos similares tengan cargas tributarias diferentes.