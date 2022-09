Cambio Radical le presentó al Gobierno una propuesta alternativa de reforma tributaria para buscar un recaudo de 25 billones de pesos sin afectar al crecimiento económico del país.



El director del partido y toda la bancada de la colectividad enviaron una carta al ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, en la que le exponen una serie de observaciones y una propuesta alternativa.

“Este es un proyecto que atenta contra la posibilidad del crecimiento económico. Llegó el momento de la verdadera austeridad. Si queremos mandar un mensaje a los colombianos de que llegó el momento de apretarse el cinturón, lo principal es que el gobierno también lo haga”, declaró Germán Córdoba Ordóñez, director del partido Cambio Radical.



En concreto, dicen que el Gobierno debería tomar decisiones en materia de austeridad, como por ejemplo, la reducción del gasto público en funcionamiento. De acuerdo con el presupuesto para el 2023 se prevé en este rubro un gasto de 213 billones de pesos, un ahorro del 10 por ciento serían 21,3 billones de pesos. “Esto sería una parte de la solución para que los nuevos tributos afecten en lo mínimo a los ciudadanos”, dice la carta.



La reforma que la bancada propone arrojaría el mismo recaudo pero no afectaría el crecimiento del país.

Estos son los puntos de la propuesta:

1. Apoyo total en todo lo que sea fortalecimiento de la Dian, a cambio de un plan de lucha contra el contrabando y la evasión con metas concretas, cuantificadas, de reducción de estos fenómenos a las cuales se comprometa el Ministerio de Hacienda.



2. Descuento del 100 por ciento del ICA contra el impuesto sobre la renta a partir del 2023.



3. Descuento del 4 X 1.000 contra el impuesto de renta, así: 20 % en el 2023, 40 % en el 2024, 60 % en el 2025, 80 % en el 2026 y 100 % a partir del 2027.



4. Tarifa del impuesto de renta aplicable a los dividendos del 10 %.



5. Tarifa del impuesto a las ganancias ocasionales del 10 %.



6. No se aplica impuesto al patrimonio.



7. No aplicación de los impuestos saludables.



8. No aplicación del impuesto del 20 % a las importaciones de más de 1.189 millones de pesos, por efectos de la presencia económica significativa.



9. No aplicación de los impuestos a las exportaciones. En su lugar una sobretasa en el impuesto sobre la renta a los excesos de utilidades.



10. Retención en la fuente plena a los pagos al exterior por cualquier

