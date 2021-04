Reforma fiscal: ¿En qué se les hizo caso a los expertos y en qué no?

Tras el fuerte debate por la idea de subir al 19 por ciento el IVA en el café, azúcar, chocolate y sal, la propuesta de reforma fiscal mantiene sin cambios las tarifas actuales de productos de la canasta y no inicia cambios progresivos para reducir el número de bienes excluidos, como lo recomendó la Comisión de Expertos en Beneficios Tributarios.

(Le puede interesar: Estratos 4, 5 y 6 pagarían IVA de 19 % en servicios públicos)

En otros puntos, el proyecto es más radical, en otros, más moderado y en varios las sugerencias no se acogieron. Por ejemplo, mientras los expertos plantearon bajar progresivamente los bienes exentos, el proyecto quita de tajo esta categoría, excepto para las exportaciones, mientras que sí acoge la ampliación de la base para el impuesto de renta de personas naturales.



Según el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, se calcula que luego de la gradualidad propuesta el porcentaje de colombianos que pagará renta pasará del 4 al 18 por ciento. “Acá están cosas de la Comisión de Expertos, de Fedesarrollo y de Anif, tres opiniones que valoramos y consideramos, que aportaron al debate”, indicó.

(También le recomendamos: Así es la reforma tributaria que debatirá el Congreso)

Por su parte, el director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), Lisandro Junco, sostuvo que la propuesta llevada al Legislativo trae diferentes mecanismos que eliminan beneficios que no son eficientes porque no le apuestan a la generación de empleo ni a la reactivación, ni a la formalización ni al emprendimiento.



Y dijo que el proyecto trae más de 40 eliminaciones de beneficios tributarios que se pueden encontrar en deducibles de renta, en descontables de renta, en tarifa de renta y en las tarifas que distorsionan el impuesto a las ventas.



No obstante, entre las recomendaciones que no trae el proyecto está la eliminación del impuesto del 4 × 1.000, sobre el que los expertos indicaron que, si no se quitaba, se convirtiera solo en un impuesto sobre los retiros en efectivo. Lo mismo pasó con la idea de llevar las zonas francas al régimen ordinario de IVA, sobre todo las de un solo negocio (permanentes especiales), y si esto no es viable, eliminar el régimen o al menos no crear nuevas.

ECONOMÍA Y NEGOCIOS - EL TIEMPO

Encuentra también en Economía

¿Peajes dentro de ciudades? Esto propone la reforma tributaria

Bancolombia renueva su imagen; conozca su nuevo logo

Bitcóin alcanzó máximo histórico antes de salida de Coinbase a bolsa