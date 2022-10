La reforma tributaria sigue avanzando en el Congreso, ya fue aprobada por las comisiones económicas y se espera que inicie pronto su discusión en las plenarias para que sea ley.

Ante dicho panorama, el CEA (Consejo de Empresas Americanas), gremio que representa a varias firmas estadounidenses, “expresó su preocupación ante el cambio de reglas del juego para la inversión extranjera directa”, según informó el portal ‘Bloomberg’.

Dicha preocupación señala que Colombia violaría algunos puntos del TLC con Estados Unidos.



El director ejecutivo del CEA, Ricardo Triana Soto, se refirió al tema en ‘Caracol Radio’ y habló de una posible demanda al país: “No es que las empresas estén demandando, sino que como en la reforma tributaria se incluyeron unos temas realmente complicados para la industria del petróleo y el carbón, pues se estarían modificando estas condiciones y obviamente tienen esta instancia, que se trata de acudir al arbitraje internacional para resolver estos litigios”, indicó.



Según las declaraciones de Triana, “la derogatoria del literal J en el artículo 428 del Estatuto Tributario, planteada dentro de la ponencia, significa una violación al cumplimiento del TLC con Estados Unidos, lo cual podría desencadenar en demandas internacionales”.



El artículo afectaría la inversión extranjera en Colombia. Foto: iStock

El tema preocupa al CEA ya que dicho cambio comprometería la exención de IVA y aranceles “a los bienes objeto de tráfico postal, envíos urgentes o envíos de entrega rápida cuyo valor no exceda de US$200 y sean procedentes de países con los cuales Colombia haya suscrito un acuerdo o Tratado de Libre Comercio”.



Triana comentó que, como consecuencia, “volver a cobrar IVA a estos envíos tendría consecuencias negativas para los importadores y consumidores colombianos, en particular las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), que suelen ser los principales beneficiarios del acceso y las oportunidades que ofrece el comercio electrónico mundial y un régimen viable de minimis y otras medidas de facilitación del comercio”.



De igual forma, aclaró que el viceministro técnico de Hacienda, Gonzalo Hernández Jiménez, acordó en quitar dicho punto del proyecto. Sin embargo, en la ponencia derogaron el párrafo, por lo tanto, “se entraría en violación con un artículo del TLC con Estados Unidos que dice que no se puede cobrar”.



Finalmente, Triana comentó que la reforma tributaria podría desincentivar proyectos de extracción de hidrocarburos: “Tenemos un tema con el sector del petróleo y carbón, donde le están quitando la deducibilidad a las regalías, con lo cual deberían pagar impuesto sobre eso. Esto no está en los demás países y es lo que podría modificar esos contratos con esas empresas y hace relativamente inviable esos proyectos en Colombia. Cuando el mundo entero ha visto la necesidad de una transición de la energía fósil, pero no marchitarla de una manera tan rápida”, afirmó.

